Madrid tendrá un nuevo carril Bus-VAO en la A-2: agosto es el mes de prueba y funcionará en horarios concretos

Carril Bus-VAO en la Ma-19 (Europa Press)

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El nuevo carril Bus-VAO (Vehículo de Alta Ocupación) de la autovía A-2 en Madrid inicia este mes una fase de pruebas antes de su apertura definitiva. Diversos organismos públicos, entre ellos la Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Transportes, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento, colaboran en la supervisión de esta infraestructura diseñada para dar prioridad al transporte colectivo y a los vehículos con varios ocupantes.

De acuerdo con una nota de prensa de la DGT, durante el mes de agosto la infraestructura estará sometida a distintos ensayos. Serán revisados distintos elementos tecnológicos del nuevo carril, como las balizas luminosas instaladas sobre el asfalto, que marcan el espacio reservado para el Bus-VAO; o los paneles de señalización variable, que informarán en tiempo real sobre la disponibilidad, accesos y salidas del carril. El objetivo de estos ensayos es comprobar el correcto funcionamiento de todos los sistemas y observar cómo responde el tráfico en condiciones reales.

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Horarios y condiciones de uso del nuevo carril Bus-VAO en la A-2

El carril se activará en horarios concretos. Durante la primera semana, el tramo reservado funcionará entre las 7:00 y las 9:00 en ambos sentidos. Posteriormente, y hasta la finalización de la fase de pruebas, también estará disponible de 15:00 a 17:00 en sentido de salida de la ciudad. Solo podrán acceder al Bus-VAO los autobuses, los coches con al menos dos ocupantes, las motocicletas y los vehículos con permiso especial. Los vehículos eléctricos que circulen solo con el conductor no tienen permitido el acceso. Fuera de los intervalos de activación, el carril se destina al tráfico general, y la información sobre su estado se gestiona mediante la señalización variable.

El director recuerda que en caso de avería o accidente, el no uso de la V16 puede llevar a sanciones.

En paralelo al periodo de ensayos técnicos, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid realiza una prueba piloto con varias líneas de autobuses interurbanos que enlazan diferentes municipios del área metropolitana con la capital. Este dispositivo incluye diez líneas que parten de localidades como Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, San Fernando de Henares y Mejorada del Campo.

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Entre las 7:00 y las 9:00, se han programado 107 trayectos en dirección a Madrid, de los cuales 40 son servicios exprés que utilizarán el nuevo carril reservado. En el sentido opuesto, hacia la periferia, están previstas 83 expediciones, de las cuales 32 son exprés. Los viernes por la tarde, el número de servicios exprés que circularán por el Bus-VAO asciende a 30, dentro de un total de 75 trayectos entre las 15.00 y las 17.00.

La evaluación de esta prueba piloto permitirá analizar los tiempos de viaje y la operativa de los servicios de autobús, tanto para los trayectos exprés como para los que mantienen paradas intermedias. Estos datos, junto con los resultados de los ensayos técnicos, servirán para ajustar la gestión del tráfico y el funcionamiento del carril antes de su apertura permanente.

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El nuevo Bus-VAO de la A-2 no cuenta con una barrera física que lo separe del resto de la vía, sino que utiliza tecnología luminosa y sistemas de control para delimitar su uso en tiempo real: cuando las luces se encuentran encendidas en verde, está permitido incorporarse o abandonar el carril. Si las luces muestran el color ámbar, no es posible realizar cambios de carril en ese tramo. Por último, cuando las balizas están apagadas, el carril queda abierto al tráfico general y puede utilizarse como cualquier otro de la vía. Será un carril vigilado con equipos de lectura de matrícula y de detección de ocupación, con una sanción de 200 asociada a la circulación no permitida, considerada infracción grave.