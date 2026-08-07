El PSOE denunciará a Planifica Madrid ante la Fiscalía para que investigue si hay delito de malversación o prevaricación en la compra del ático en Chamberí

El PSOE lleva a la Fiscalía la compra del ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas van a llevar este viernes una denuncia en la Fiscalía de delitos económicos de Madrid contra el consejo de administración de Planifica Madrid para que se investiguen posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y otros delitos que pudieran darse. Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

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El Partido Socialista de Madrid ha anunciado que presentará este viernes una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra el consejo de administración de Planifica Madrid, en relación con la compra con dinero público de aquel ático de lujo en el distrito de Chamberí del que Ayuso decía que iba a utilizar temporalmente como oficina durante las obras de reforma en la sede de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos.

Así lo ha comunicado el secretario general del PSOE madrileño y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su intervención ante los medios en la sede del partido en la calle Ferraz. Según explicó, la denuncia busca que la Fiscalía investigue si existen posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación u otras irregularidades en torno a la operación de adquisición del inmueble por parte de la empresa pública, según detalló López.

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Según información de Europa Press, en su declaración el ministro expresa que el expediente es “absolutamente imposible de justificar desde la administración pública” y que considera “absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado que el Gobierno regional haya adquirido el ático de Chamberí para un uso personal y lo ha enmarcado en la reforma "integral" de la Real Casa de Correos que se va a llevar a cabo. (Europa Press)

Un ático de 485 metros cuadrados en el barrio de Chamberí

Un día después de que El País publicase la información relativa a la compra del inmueble, el gobierno regional anunciaba que la vivienda sería puesta a la venta y que el beneficio sería destinado a la reconstrucción necesaria tras los graves incendios forestales de hace un par de semanas. Este jueves decía el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local Miguel Ángel García Martín que la propiedad sería puesta a la venta “en los próximos días”, sin dar más detalles.

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El inmueble, un ático de 485 metros cuadrados —alrededor de 200 de ellos de terraza—, está ubicado en el Paseo del General Martínez Campos, en una de las zonas más exclusivas de Chamberí. Con un precio de 9.000 euros por metro cuadrado, como mínimo el piso tendría un valor de 4,3 millones de euros. Sin embargo, según publica El País, la inmobiliaria de lujo que gestionó la operación —antes estaba en manos de Astrid Gil-Casares, exmujer del presidente de Ferrovial y conocida por haber mantenido correspondencia personal con Jeffrey Epstein— publicó en enero un anuncio en el que el precio del ático se situaba en 6,6 millones de euros.

Fue adquirido por la empresa pública Planifica Madrid con el objetivo de usarlo como oficina provisional durante las obras de reforma de la sede del Gobierno autonómico, en la Real Casa de Correos, aunque la normativa urbanística de la capital solo permite su uso como vivienda. Ante la polémica, la Comunidad de Madrid anunció la venta del inmueble y aseguró que el dinero obtenido se destinaría a los afectados por los recientes incendios en la Sierra Oeste de Madrid. El Ejecutivo regional defendió que el ático no iba a utilizarse como residencia y que la compra formaba parte de la gestión habitual de espacios públicos, mientras que la oposición mantiene las dudas sobre la legalidad del uso administrativo y la conveniencia de la adquisición.

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