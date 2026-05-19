Fianza de un millón de euros para Jonathan Andic por la muerte de su padre, el fundador de Mango

Jonathan Andic ha sido detenido este martes por los Mossos d’Esquadra al ser investigado por el presunto homicidio de su padre, Isak Andic, fundador y propietario de Mango, quien falleció tras caer por un barranco en diciembre de 2024. Durante su comparecencia, la Fiscalía ha solicitado prisión provisional eludible bajo una fianza de un millón de euros.
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