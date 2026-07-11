Bacilos, de triunfar en la radio con ‘Mi primer millón’ en los 2000 a volver gracias al streaming: “Se generó un interés muy grande en la industria para que volviéramos”

El grupo Bacilos, formado por el colombiano Jorge Villamizar y el brasileño André Lopes. (Cedida)

La nostalgia musical ha ganado tanto terreno en los últimos años que ya no sorprende escuchar canciones como esta a pleno 2026: “Yo solo quiero pegar en la radio / Para ganar mi primer millón / Para comprarte una casa grande / En donde quepa tu corazón”. A principios de siglo, sonar en la radio podía cambiar una carrera. Hoy lo hace TikTok. Y el grupo colombiano-brasileño Bacilos lo sabe bien. “Era la pura sinceridad y honestidad de unos jóvenes en busca de un sueño. Si la escribiéramos hoy, los sueños serían otros”, apunta André Lopes (São Paulo, 1976), fundador de la banda junto al cantante colombiano Jorge Villamizar.

Mi primer millón, publicado en 2002, fue uno de los temas junto a Tabaco y Chanel (2000), y Caraluna (2002) que convirtió al grupo ganador de un Grammy y tres Latin Grammy en uno de los grandes referentes del pop latino a comienzos de siglo. “Éramos muy jóvenes. Todo pasaba a una velocidad muy grande y no sé si llegábamos a disfrutarlo o siquiera a entender lo que estaba ocurriendo”, reconoce por teléfono el bajista, que comenzó en la formación cuando tenía apenas 19 años. Su compañero en la banda, quien no puede conectarse a la entrevista, tenía 24. Hoy ambos superan los 50.

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Treinta años después de sus andaduras con el tropipop -mezcla de pop, rock, folk y ritmos latinos-, el dúo continúa girando. Tras pasar por Milán, Barcelona y Gran Canaria, este domingo culminan su tour europeo de cinco fechas en la sala La Riviera, donde tocarán muchos de sus viejos clásicos y presentarán Pequeños romances (2024), su sexto álbum, un año después de tocar en el festival Río Babel. “La gente está ahí para escuchar las canciones por las que conoce a Bacilos. Vamos a tocar el máximo posible de ellas”.

Volver tras diez años de pausa

En 1995, Villamizar conoció al puertorriqueño José Javier “JJ” Freire en la Universidad de Miami. Pero cuando encontraron el alma de Lopes, apostaron por crear un grupo nuevo al que llamaron Bacilos, nombre heredado del sinónimo de bacteria y el concepto de ‘vacilón’. “Los primeros cinco años de Bacilos, del 95 al 2000, no éramos famosos. Tocábamos en Miami varias veces por semana, pero éramos una banda underground universitaria. Nuestra ilusión era llenar el bar de la esquina”.

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Ilustración de los integrantes de la banda Bacilos, quienes ofrecerán un concierto en Lima.

Ese mismo año y con la publicación de su álbum debut homónimo, la cosa fue explotando. “Empezamos a sonar en la radio en toda Latinoamérica y Estados Unido y luego vinieron los premios. Fueron cuatro años super intensos, de difícil comprensión. Era una locura, mil cosas a la vez”, recuerda. Solo entre el 2000 y el 2004 publicaron tres álbumes de estudio: Bacilos, Caraluna y Sin vergüenza. ¿La clave de su éxito? “Éramos un experimento. Una banda de inmigrantes viviendo en Miami: uno de Colombia, otro de Brasil y otro de Puerto Rico, cada uno con influencias distintas. En los 2000 la música pop era muy distinta de lo que hacíamos nosotros”. La conclusión de Bacilos es música pop “tropical, mucho más acústica”.

Pero la intensidad del éxito acabó pasándoles factura. En 2007 decidieron parar y no volvieron a reunirse hasta una década después. “A lo mejor si la cosa hubiera sido un poco más lenta, de cierta manera hubiéramos sobrevivido y nunca parado”, reconoce. Durante esos diez años de separación, los tres integrantes hablaban “con frecuencia” sobre la posibilidad de reunirse, pero la idea siempre acababa aplazándose. “Uno estaba de viaje, otro tenía proyectos personales, mi esposa estaba embarazada, luego la de Jorge... Era muy difícil organizarlo”, recuerda el bajista.

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Foto: archivo

Todo cambió con la irrupción de las plataformas de streaming. Mientras Bacilos permanecía inactivo, sus canciones acumulaban millones de reproducciones en Spotify. “Nuestros números eran extremadamente relevantes. Incluso para artistas que seguían trabajando, sacando discos nuevos, haciendo promoción y girando”, explica. “Empezó a sonar el teléfono. Las oficinas de management, las agencias de booking, las discográficas... Nos preguntaban: ‘¿Qué están haciendo ustedes? Porque siguen sonando fuertísimo’“. Hoy, el grupo acumula casi 10 millones de oyentes mensuales en la plataforma.

La respuesta llegó en 2017. “‘Volvamos, porque si no volvemos ahora, no volveremos nunca’. El grupo firmó con una nueva oficina de representación, regresó a Sony Music Entertainment y publicó un nuevo álbum. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó sobre el escenario. “Cuando ves a los fans cantando y a nuevas generaciones escuchando las canciones por primera vez en vivo, eso es muy especial. Hablo por los dos: Estamos disfrutando más que nunca de poder seguir haciendo esto. Es impresionante”. El trío siguió como banda hasta la salida de Freire en 2021.

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El grupo dará concierto en el Auditorio BB Crédito: conferencia virtual

Aunque Bacilos mantiene el pop acústico y la mezcla de influencias latinas que lo hizo reconocible hace dos décadas, Lopes asegura que el grupo ha evolucionado con los años. “Hemos mejorado como músicos y el proceso de grabación ha cambiado muchísimo. Ahora podemos probar cosas sin la preocupación del tiempo o de los costes”. Sin embargo, reconoce que, al preparar Pequeños romances, se dieron cuenta de que su mejor referencia eran ellos mismos. “Nos decían: ‘Eso está increíble, deberían grabarlo como suena Bacilos’. De cierta manera, nosotros mismos éramos nuestra referencia”, explica entre risas.

¿Cómo conviven con la nueva generación de artistas latinos que ha proliferado en la última década? “La música urbana volvió a abrir esa conexión mundial del español. Gracias a esos jóvenes artistas se han vuelto a mezclar la salsa, la cumbia o el vallenato con nuevos sonidos, y eso es increíble”, apunta mencionando a Bad Bunny. André, asegura en nombre de Bacilos que se sienten “un invitado más en esta fiesta” y no descartan futuras colaboraciones en España, como ya han hecho previamente con artistas como Antonio Carmona. “Soy muy fan de Rosalía, de Alejandro Sanz y de Pedro Guerra. Ójala tengamos oportunidad d de hacer algo más por ese lado. Y de cierta manera por eso estamos acá, ¿no? Para participar en la industria y disfrutar de este lado del charco".

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