Así es el clan Mango, el trío de herederos de Isak Andic: una herencia multimillonaria y una oveja negra financiera acusada del homicidio de su propio padre

Así es el clan Mango, el trío de herederos de Isak Andic: Jonathan, Judith y Sarah (Europa Press)

Los Mossos d’Esquadra han detenido hoy, 19 de mayo de 2026, a Jonathan Andic como presunto responsable del homicidio de su padre, el empresario y fundador de Mango, Isak Andic. La detención se ha producido tras más de un año de investigaciones y varios cambios en el devenir judicial del caso desde que el magnate textil perdiera la vida en diciembre de 2024 en el entorno de Montserrat durante una excursión, donde únicamente le acompañaba Jonathan.

La detención de Jonathan Andic por presunto homicidio se produce a raíz de la muerte de Isak Andic el 14 de diciembre de 2024, cuando el empresario de 71 años cayó desde una altura de 150 metros mientras paseaba con su hijo por Collbató. Aunque inicialmente se archivó la causa al considerarse accidental el fallecimiento, nuevas pruebas permitieron la reapertura de la investigación. Los Mossos han identificado la existencia de elementos que han motivado el arresto del heredero principal del grupo Mango.

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La muerte de Isak Andic supuso un golpe para la familia y la empresa. El magnate, nacido en Estambul en 1953 y considerado el hombre más rico de Cataluña por la revista Forbes, fundó Mango en 1984 y la transformó en la segunda mayor compañía textil española, solo superada por Inditex. En el último ejercicio fiscal cerrado el 31 de enero de 2026, la empresa registró 3.100 millones de euros en ingresos y un beneficio neto de 172,1 millones de euros, gestionando 115 países y más de 2.700 puntos de venta.

La estructura accionarial y los perfiles de Jonathan, Judith y Sarah Andic, los herederos de Mango, junto a la participación ejecutiva de Toni Ruiz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los herederos de Isak Andic

La propiedad se reparte actualmente entre sus tres hijos, Jonathan, Judith y Sarah, fruto de su matrimonio con Neus Raig, que controlan el 95% de Mango MNG SA, mientras que el 5% restante corresponde a Toni Ruiz, quien desempeña el cargo de presidente y consejero delegado desde enero de 2026. Sus hijos heredaron sus participaciones en el grupo Punta Na y en Mango. El reparto fue equitativo y las funciones se distribuyeron entre ellos, aunque solo Jonathan ocupa un cargo en el consejo de administración, como vicepresidente y presidente de las principales sociedades holding.

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Judith realizó sus estudios en Moda en el Instituto Europeo di Design y se incorporó al departamento de arte y diseño de Mango, donde ocupó el cargo de directora de proyectos Premium. Su trayectoria dentro de la empresa familiar se consolidó con el tiempo, permitiéndole asumir funciones de liderazgo en el área creativa, así como impulsar iniciativas éticas y sostenibles asociadas a la marca.

Esta experiencia la llevó a ostentar cargos estratégicos, como el de vicepresidenta de Mango MNG Holding y consejera de Punta Na Holding, lo que la sitúa como una de las figuras clave en la estructura empresarial del grupo. En el ámbito personal, Judith reside en Barcelona junto a su esposo, Fernando. Desde esa ciudad administra tanto los asuntos de Mango como su propia sociedad patrimonial, Pitaya Capital, un proyecto que refleja su visión empresarial independiente.

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Isak Andic, fundador de Mango (AP Foto/Thibault Camus, archivo)

A pesar de su posición, mantiene un perfil discreto y alejado de la exposición mediática, gestionando sus responsabilidades desde la privacidad de su entorno familiar. De hecho, no existen imágenes públicas que la muestren junto a sus hermanos, reforzando ese carácter reservado.

Sarah Andic, la menor del clan Mango

Sarah, la menor de la familia, se formó en gestión de empresas de moda en el Instituto Marangoni de Londres y en la Escuela Parsons de Nueva York. Desarrolló parte de su carrera profesional fuera del grupo familiar, trabajando en la firma Aristocrazy, antes de asumir proyectos sociales en Mango, donde se ocupó de iniciativas de responsabilidad social empresarial. Su formación internacional le permitió aportar una perspectiva renovada a la empresa y ganar relevancia dentro del holding familiar.

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A sus 28 años, Sarah preside Punta Na, la división inmobiliaria del emporio Andic, y lidera Kiwi Capital, su propia sociedad patrimonial con sede en el paseo de Gracia. Su ascenso dentro del grupo ha sido notorio, posicionándola como la representante de una nueva generación en la directiva. Al igual que sus hermanos, opta por mantener su vida privada fuera del foco público y gestiona sus actividades empresariales con discreción, enfocada en aportar una imagen actualizada y expansiva al conjunto de compañías familiares.

Jonathan Andic llega esposado a los juzgados para declarar tras su detención por la muerte de su padre, Isak Andic (Europa Press)

El desastre financiero de Jonathan Andic

En la trayectoria de Jonathan Andic destacan dos etapas diferenciadas. Tras su incorporación profesional en 2005 y la dirección de Mango Man desde 2007, fue nombrado presidente adjunto en 2012 y consejero delegado entre 2014 y 2018.

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Su mandato estuvo marcado por pérdidas de casi 100 millones de euros, una situación que culminó en el retorno de su padre a la dirección y el posterior nombramiento de Toni Ruiz como ejecutivo principal. Diversas fuentes, citadas por El País y allegadas a Mango, han descrito tensiones en la relación entre padre e hijo tras ese relevo, aunque otras voces matizan que la reconciliación llegó antes del fallecimiento.

El entorno personal de Jonathan se ha visto igualmente afectado por la exposición mediática y procesal. Tras casarse discretamente con Paula Nata en septiembre de 2024, la muerte de Isak obligó a aplazar la celebración familiar, aunque la llegada al mundo de su primer hijo en septiembre del año siguiente supuso un alivio para el núcleo familiar, según declaraba Paula Navarro Tarrés: “Una gran alegría para toda la familia tras meses muy duros”.

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Jonathan Andic llega esposado a los juzgados para declarar tras su detención por la muerte de su padre, Isak Andic (Reuters)

El arresto de Jonathan Andic

La detención de Jonathan Andic, cuya última situación era de vicepresidente y gestor patrimonial dentro del grupo Mango, se ha producido tras la conclusión de las nuevas diligencias de los Mossos. A pesar de que los últimos informes policiales habían descartado la existencia de indicios delictivos, los investigadores han considerado que existen elementos suficientes para proceder al arresto de quien ha sido figura clave en el entramado societario e institucional tras la desaparición del fundador de la firma textil.

Según el relato inicial de Jonathan Andic a los Mossos, ambos se encontraban solos y el accidente sucedió después de que su padre resbalara tras un desprendimiento de piedras. Jonathan alertó inmediatamente al 112 y colaboró en todo momento ofreciendo su versión de los hechos, afirmando que su progenitor no había manifestado malos síntomas ni ese día ni en jornadas previas.

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, Isak Andic, por la muerte de su padre el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona). (Fuente: Europa Press/Casa Real/Sabadell)

Las primeras investigaciones policiales y el informe de los Mossos llevaron en enero de 2025 a que la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell archivase provisionalmente el caso, al estimar que la muerte fue accidental y no existían indicios de delito. El proceso familiar se vio interrumpido por el luto, que obligó a aplazar eventos personales como la boda de Jonathan Andic y Paula Nata, entonces prevista para mayo de 2025.

No obstante, la investigación sufrió un drástico cambio apenas tres meses después: se reabrió la causa y la investigación de Jonathan. Mientras tanto, en diciembre de 2025, todos los herederos homenajearon al empresario en el primer aniversario de su muerte, reafirmando la unidad familiar: “Cuando hablamos de Isak Andic, no hablamos solo de un empresario excepcional, sino de un hombre generoso y comprometido con la sociedad”.

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