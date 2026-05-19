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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por homicidio por la muerte de su padre Isak

Desde el inicio de la investigación, Andic ha sostenido que la muerte de su padre fue accidental y ha rechazado cualquier responsabilidad

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Isak Andic, fundador de Mango (LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS)
Isak Andic, fundador de Mango (LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS)

Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, Isak Andic, ha sido detenido este martes por los Mossos d’Esquadra acusado de homicidio. La detención se produce en el marco de la investigación por la muerte de su padre, ocurrida el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión en las Coves del Salnitre, en Montserrat.

Según información adelantada por La Vanguardia, Jonathan Andic está siendo trasladado a los juzgados de Martorell (Barcelona) para prestar declaración. Desde el inicio de la investigación, Andic ha sostenido que la muerte de su padre fue accidental y ha rechazado cualquier responsabilidad. Isak Andic se precipitó por un desnivel de más de 100 metros mientras caminaba a solas con su hijo.

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El caso se archivó provisionalmente en un principio al no haber indicios de criminalidad

La investigación de los Mossos d’Esquadra se puso en marcha el mismo 14 de diciembre, día en que se produjo la muerte. En una primera fase, tras examinar el lugar de los hechos, practicar una autopsia preliminar y tomar declaración a Jonathan Andic, los agentes consideraron que todo apuntaba a un accidente vinculado a la práctica del senderismo. Debido a la ausencia de indicativos de delito, la jueza archivó la causa de manera provisional en enero de 2025.

No obstante, la rareza del accidente - se produjo en un sendero de baja dificultad - y la ausencia de testigos independientes llevaron a los investigadores a no descartar otras hipótesis. En marzo de 2025, la jueza, tras recibir una ampliación de los atestados de los Mossos, ordenó la reapertura del caso.

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El avance de la causa coincidió con un cambio al frente del juzgado de instrucción número 5 de Martorell en octubre de 2025. La comisaría general de Investigación Criminal asumió entonces la dirección de las diligencias y orientó la investigación hacia Jonathan Andic, solicitando su teléfono móvil para un análisis en profundidad.

Muere Isak Andic, fundador de Mango.

De testigo a investigado: el giro en la causa

En octubre de 2025, la jueza notificó a Jonathan Andic su nueva condición de investigado formal. Este cambio permitió a los investigadores acceder a su teléfono móvil y revisar su contenido. Fuentes cercanas al caso citadas entonces por El País señalaron que la decisión se tomó ante ciertas incoherencias detectadas en las declaraciones de Andic. Los Mossos recogieron dos versiones distintas de los hechos: la primera, atribuida a la conmoción del momento, resultó confusa; la segunda, prestada más adelante, tampoco coincidía con los datos recabados por la policía en el lugar del suceso.

El testimonio de Estefanía Knuth, golfista profesional y expareja de Andic, apuntó a tensiones recientes entre padre e hijo. Además, familiares y allegados aportaron información sobre episodios conflictivos en el entorno familiar. Aunque Jonathan Andic permaneció durante un año bajo sospecha policial, los Mossos no solicitaron en ese periodo su imputación formal ante el juzgado, lo que limitó su derecho de defensa.

La policía centró sus sospechas en inconsistencias dentro del relato de Jonathan Andic - como el lugar exacto donde se encontraba en el momento de la caída, el punto donde aparcó el vehículo o si tomó fotografías durante la excursión - y en la dificultad que, a su juicio, presenta el sendero para que se produzca una caída accidental sin intervención externa. Por el momento, tras la detención de Jonathan Andic, no ha habido reacción alguna por parte de su entorno.

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