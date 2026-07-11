El día que la reina Sofía revolucionó el vestuario de España en el Mundial de 2010 y pilló a Carles Puyol solo con una toalla

La reina Sofía en un fotomontaje.

La selección española está dando lo mejor de sí en este campeonado de fútbol. Y es que en una competición tan especial como un Mundial, cada victoria deja imágenes para el recuerdo, pero pocas han alcanzado la categoría de mito como una escena vivida hace ya 16 años, cuando la reina Sofía protagonizó una inesperada visita al vestuario de España tras la histórica clasificación para la final de Sudáfrica 2010.

Aquella noche del 7 de julio de 2010 quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol español. España venció por 1-0 a Alemania gracias al inolvidable cabezazo de Carles Puyol y, por primera vez en su historia, conseguía clasificarse para una final de la Copa del Mundo. La emoción era máxima dentro y fuera del terreno de juego, y la reina Sofía quiso acompañar personalmente al equipo en uno de los momentos más importantes de su historia.

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El día que la reina Sofía revolucionó el vestuario de España en el Mundial de 2010.

La entonces reina acudió al estadio de Durban vestida con los colores de la selección española. Lució un vestido rojo y un pañuelo amarillo, al que durante la jornada también sumó el tradicional pañuelo rojo de San Fermín, ya que aquel día coincidía con el inicio de las fiestas pamplonesas. Antes incluso del encuentro se mostró convencida de las posibilidades del equipo dirigido por Vicente del Bosque y elogió públicamente “la maravillosa labor y compenetración” que había demostrado el grupo durante todo el campeonato.

Carles Puyol recibiendo la Copa del Mundo 2010 de la mano del entrenador Vicente del Bosque. - Crédito: AFP

Una visita sorpresa que nadie esperaba

Después del pitido final llegó el momento más inesperado de la noche. Mientras los jugadores celebraban el pase a la final completamente relajados en el vestuario, nadie les avisó de que la reina Sofía iba a bajar personalmente para felicitarles. Aquel pequeño fallo de protocolo terminó convirtiéndose en una de las escenas más divertidas que se recuerdan de la selección española.

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Momento en el que la reina Sofía bajó al escenario a saludar a los jugadores del Mundial 2010. (EFE)

Las imágenes, grabadas por Pepe Reina —auténtico maestro de ceremonias de aquel vestuario campeón—, se hicieron virales mucho antes de que esa palabra formara parte del vocabulario habitual. En el vídeo podía verse cómo los futbolistas pasaban en cuestión de segundos de la euforia absoluta a intentar recomponer el orden del vestuario.

Algunos comenzaron a apartar a patadas la ropa y las botas que habían dejado tiradas por el suelo. Gerard Piqué buscaba desesperadamente una camiseta para poder recibir a la reina con un aspecto algo más presentable, mientras Joan Capdevila improvisaba incluso un divertido zapateado en honor de doña Sofía.

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Momento en el que la reina Sofía bajó al escenario a saludar a los jugadores del Mundial 2010. (EFE)

Pero el momento más recordado tuvo como protagonista a Carles Puyol, autor precisamente del gol que había metido a España en la gran final. El defensa apareció con una simple toalla anudada a la cintura y el torso completamente descubierto. Sus compañeros, lejos de ayudarle, comenzaron a reírse y a animarle mientras él intentaba esconder la vergüenza como podía. En cuanto encontró la mínima oportunidad, salió prácticamente huyendo para reunirse con el resto del grupo y continuar la celebración.

Lejos de incomodarse, la reina Sofía vivió el momento con absoluta naturalidad. Fue saludando uno a uno a todos los integrantes de la expedición española mientras transmitía la felicitación “en nombre del rey, de los pPríncipes, de las infantas, de nuestros nietos y de toda España”. “Maravilloso, maravilloso”, repetía emocionada mientras compartía la alegría del histórico triunfo.

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Aquella visita improvisada terminó convirtiéndose en uno de los grandes recuerdos del Mundial de Sudáfrica. Apenas unos días después, España levantaría la Copa del Mundo tras derrotar a Países Bajos en la final de Johannesburgo, culminando la mayor gesta de la historia del fútbol español.

Momento en el que la reina Sofía bajó al escenario a saludar a los jugadores del Mundial 2010. (EFE)

Ahora, con otra generación luchando por volver a conquistar el Mundial, la imagen de aquel vestuario sigue despertando sonrisas entre los aficionados. Mientras Mikel Merino, Lamine Yamal y el resto de internacionales buscan escribir un nuevo capítulo dorado, muchos recuerdan con cariño aquella noche en la que una visita inesperada de la reina Sofía desató el caos más simpático en el vestuario de la selección y dejó para siempre la inolvidable imagen de Puyol desnudo y con tan solo un toalla y Piqué intentando encontrar una camiseta a toda velocidad.

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