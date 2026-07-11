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Jenni Alcoholado, de ser cámara en ‘Informativos Telecinco’ a tiktoker y colaboradora de ‘El show de Paz’: “Cada vez me está costando más hacer bromas”

‘Infobae’ ha entrevistado a la creadora de contenido que ha sumado fuerzas con Paz Padilla con sus cámaras ocultas

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Jenni Alcoholado hace la competencia a Paz Padilla en su propio programa con sus cámaras ocultas.

Una de las apuestas de Telecinco para elevar El show de Paz ha sido trasladar el mundo de las redes sociales a la televisión a través de Jenni Alcoholado. La creadora de contenido suma más de un millón de seguidores en sus redes sociales y en internet es toda una eminencia por sus bromas de cámara oculta. Infobae ha podido entrevistarla para saber cómo ha trasladado su formato habitual al programa.

“Tengo muchas ganas, mucha ilusión, sobre todo de que se pueda trasladar lo que hago en redes a televisión”, explica la creadora de contenido. Jenni Alcoholado se siente muy agradecida de que “este formato abra las puertas a creadores de contenido”: “Lo van haciendo poco a poco, se están adaptando y que los creadores de contenido nos adaptemos a la tele, que es un formato totalmente diferente”.

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Alcoholado no cree que el traspaso sea muy complicado: “Lo que yo hago nació en televisión, simplemente que yo he intentado adaptarlo al contenido y a la forma en la que se consumen ahora las bromas o en general todo el contenido, que es superrápido con cortes, cortes y cortes”. Aún así, reconoce que hay cambios: “La tele es otro público, necesita vídeos más largos y más pausados porque la gente tiene otra edad, aunque también se han acostumbrado a esta rapidez”.

Jenni Alcolado, colaboradora de 'El show de Paz' (Mediaset España)
Jenni Alcoholado, colaboradora de 'El show de Paz' (Mediaset España)

El pasado de Jenni Alcoholado en Mediaset

Aunque no lo parezca, no son sus primeros pasos en televisión: “Yo ya he estado muy vinculada a la televisión siempre. Sí que es verdad que he estado más en redes, pero siempre he tenido como mis puntitas en televisión porque me gusta mucho”. De hecho, ya ha trabajado para la cadena, aunque al otro lado: “Yo era cámara de Informativos Telecinco y volver otra vez a Mediaset y ahora en un formato mucho más adaptado a mí, que es el humor y el entretenimiento, que es lo que me gusta y amo, pues me hace muy feliz”.

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Participar en El show de Paz le ha dado la oportunidad de conocer de cerca a Paz Padilla: “Es una persona para mí fresca y ahora que la he conocido en persona, hemos hablado más y hemos podido conectar, creo que voy a aprender tanto de ella... No solamente profesionalmente, sino de la pureza que tiene y del alma que tiene, que tengo muchas ganas de compartir tiempo con ella”.

Fabiola Martínez, es colaboradora en 'El show de Paz' (Mediaset España)
Fabiola Martínez, es colaboradora en 'El show de Paz' (Mediaset España)

De hecho, a Jenni Alcoholado le encantaría unir fuerzas con la presentadora gaditana y hacer bromas en conjunto. “Quiero, eso es lo que quiero pedir. Tenemos que hacer bromas juntas. O sea, vamos a ser una explosión las dos”, ha comentado visiblemente ilusionada con la idea.

La viralidad de Jenni Alcoholado

Por otro lado, toda esta exposición también le juega en contra a la hora de hacer bromas por la calle y que la reconozcan: “Cada vez me está costando más. Yo ya he pensado en viajar fuera de España, aunque tengo también mucho público latinoamericano. Entonces, aprenderé inglés, alemán o me pondré pelucas”. “Hay gente que yo creo que le sueno, pero aun así me siguen el rollo, que eso mola también”, añade.

“Por ahora sigue habiendo mucha gente que pica, por suerte”, asegura sobre la continuidad de su formato. Además, con su simpatía Jenni Alcoholado consigue que sus objetivos no se enfaden: “Tengo ganas de seguir pillando víctimas y que se lo tomen como se lo toman, que la verdad que la gente lo hace superbién y me sigue el rollo”.

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