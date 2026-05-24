La Aemet avisa de que el calor no dará tregua: qué hay detrás de este episodio de temperaturas propias de verano en mayo

Bañistas en la playa de San Lorenzo de Gijón, a 23 de mayo de 2026. (EFE/ Paco Paredes)

El verano parece haberse adelantado en España. Con termómetros que marcan temperaturas propias del mes de julio en pleno mayo, el calor arrincona a españoles y turistas en las zonas de sombras, las playas y piscinas. El ascenso térmico no deja otra alternativa. Durante la pasada jornada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estación de Sevilla Aeropuerto alcanzó los 38,6 grados, seguido de Montoro, en Córdoba, con 38,3 grados. Andújar, en Jaén, llegó a 38,1 grados, mientras que Mérida registró 37,7 grados.

En la mitad sur de la península Ibérica se dieron máximas que se acercaban a los 40 grados, pero en la mitad norte no se quedaron lejos. La pasada jornada, el mercurio se quedó en torno a los 32 grados tras un ligero descenso acompañado de lluvias, que continúan este domingo. No obstante, el viernes se superó el récord de temperatura máxima para Oviedo en mayo con 35,5 grados.

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Por qué hace tanto calor en mayo

Ante este escenario -indeseado para muchos, pues el verano cada vez es más temible- hay quienes se preguntan que hay detrás de esta subida extraordinaria del los termómetros de todo el país. La Aemet explica que se debe a la estabilidad bajo la influencia de las altas presiones, con predominio de cielos despejados por una masa de aire cálido, que aún permanecerá durante varios días sobre el país.

Las altas temperaturas se enquistan

El calor no va a remitir, más bien todo lo contrario. A través de su cuenta de X, el organismo meteorológico advierte de que “las masas de aire que sobrevolarán España la próxima semana serán más cálidas que cualquiera de las registradas por estas fechas en el período 1991-2020 en algunas zonas del país”. Ante este aviso no queda más que vestirse con tejidos ligeros, armarse con un abanico y caminar por la sombra. Los expertos advierten de las consecuencias negativas de exponer el cuerpo a altas temperaturas por lo que recomiendan evitar realizar actividades al aire libre durante las horas centrales del día y mantenerse hidratados.

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Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

La predicción marca que la semana que comienza será “extraordinariamente cálida para la época del año” en la mayor parte de España, pero especialmente en el interior peninsular. Los meteorólogos adelantan que se alcanzarán temperaturas propias de pleno verano, “de la segunda quincena de julio o primera de agosto”. Detallan además que es probable que se superen los 38 grados en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir, especialmente a partir del miércoles, día en que se producirá un nuevo repunte de las temperaturas. Las noches también serán cálidas y no se bajará de 20 grados algunos días en zonas del este, centro y sur peninsular e incluso de la cornisa cantábrica.