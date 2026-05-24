El verano ahora empieza en mayo: calor generalizado y temperaturas de hasta 36 grados durante este domingo en España

Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga. (Álex Zea/Europa Press)

Las temperaturas inusualmente altas para el mes de mayo persistirán este domingo en buena parte de España, con valores que podrían alcanzar los 36 °C en varias regiones del sur peninsular y de Canarias, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El escenario meteorológico se caracteriza por una combinación de calor intenso y riesgo de tormentas fuertes en el noroeste.

En ciudades como Sevilla, Córdoba y Cáceres, los termómetros marcarán hasta 36 °C, mientras que en Lleida, Zaragoza y La Rioja las máximas se acercarán a los 35 °C. Los valores mínimos también se mantendrán elevados en puntos de Andalucía, como Almería, Jaén y Sevilla, donde las mínimas no bajarán de 20 °C, y en zonas de Castilla-La Mancha, Aragón y Alicante, donde oscilarán en torno a los 18 °C.

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El motivo de estas temperaturas atípicas radica en un episodio de aire cálido acompañado de altas presiones, que eleva de manera significativa las máximas en el sur y el este de la península. Al mismo tiempo, la presencia de una dana al oeste de Galicia genera inestabilidad, lo que favorece el desarrollo de tormentas y chubascos fuertes, especialmente en el noroeste.

Las islas Canarias experimentarán un aumento notable de las temperaturas, sobre todo en las islas orientales, donde Tenerife podría llegar a los 28 °C y zonas interiores de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura superar los 34 °C. En las medianías del sur y oeste de las islas occidentales, se prevén máximas superiores a los 30 °C. Por su parte, el cuadrante suroeste peninsular, el valle del Ebro y áreas de la Comunidad Valenciana y Murcia mantendrán valores muy por encima de lo habitual para estas fechas.

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Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Tormentas y chubascos en el noroeste

La inestabilidad atmosférica afectará principalmente al noroeste, donde la dana situada al oeste de Galicia provocará tormentas localmente fuertes y chubascos con granizo, que podrán extenderse también al interior de Galicia, el noroeste de Castilla y León y la cordillera Cantábrica. Según la Aemet, no se descarta que estos fenómenos se repitan en el litoral gallego y en zonas altas de Asturias y Cantabria.

Durante la madrugada del domingo, los restos de los chubascos previos pueden persistir en el sur de Galicia y el oeste de la meseta norte. Por la tarde, la abundante nubosidad de evolución favorecerá nuevos episodios tormentosos en el cuadrante noroeste y, de forma más aislada, en el centro, el sistema Ibérico y los Pirineos.

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El viento soplará de componente este y sur en la península, siendo moderado en los litorales de Galicia y el sur, y más intenso en los interiores de Málaga y Cádiz. En el Estrecho, se prevén rachas muy fuertes. En Canarias, el viento será de componente norte, moderado en las islas y más intenso en zonas montañosas. La calima persistirá en el oeste peninsular y en Canarias, principalmente en las islas orientales, mientras que las brumas matinales afectarán a los litorales del Cantábrico, Galicia y el Mediterráneo norte, así como al entorno del alto Ebro.

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