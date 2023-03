Las 10 consecuencias para la salud del calor extremo por más de 15 días consecutivos

Una ola de calor es un período excesivamente cálido en el cual las temperaturas máximas y mínimas superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, umbrales que dependen de cada localidad (Getty Images)

Las temperaturas extremas en la Ciudad de Buenos, sus alrededores y gran parte del país, no ceden. Mientras se mantiene el alerta rojo y se esperan las lluvias en la región Metropolitana para esta noche, hoy se cumplen 16 días consecutivos de calor agobiante en los que el termómetro marca récords y, en algunas zonas, se registraron las temperaturas más elevada en más de 100 años con térmicas que superaron los 40°C.

Esta extensa ola de calor puede tener un impacto en la salud de leve a alto en todas las personas. Esto ocurre especialmente en grupos de riesgo (niños y niñas, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas como cardiovasculares, respiratorias, diabetes y obesidad).

Los efectos van desde deshidratación, golpes de calor o complicaciones hasta un aumento de la mortalidad.

Por lo general, los golpes de calor se producen como consecuencia de una exposición prolongada a altas temperaturas o a causa de la realización de un esfuerzo físico extenuante bajo temperaturas elevadas. Como su nombre indica, pueden llegar sin avisar, produciéndose con tal celeridad e intensidad, que pueden llegar a provocar incluso la muerte aún en personas sanas.

La ola de calor no da tregua y se espera otra jornada agobiante en CABA y sus alrededores (Getty Images)

El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires confirmó a Infobae hace pocos días que se registró un incremento del 15% en las consultas médicas asociadas con las altas temperaturas en las últimas dos semanas. “En la mayoría de los pacientes presentan fatiga y/o debilidad junto con mareos, náuseas, y visión borrosa, entre alguno de los síntomas más habituales que se registran en las guardias de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvieron a Infobae desde la cartera sanitaria porteña.

El doctor Ramiro Heredia, médico clínico de la séptima cátedra de Medicina Interna del Hospital de Clínicas, había señalado a Infobae: “Clásicamente, la enfermedad por calor la hemos descrito en adultos mayores; niños pequeños; embarazadas; individuos con enfermedades crónicas; personas que consumen ciertos fármacos y drogas de abuso; en deportistas sin enfermedades, pero sometidos a una gran carga física en temperaturas extremas, como, por ejemplo, durante una maratón. Hoy sabemos que el calor afecta a todos”.

“El golpe de calor es un trastorno por el cual se acumula calor en el cuerpo y, por distintas razones, el organismo es incapaz de eliminarlo”, describió en Infobae la doctora Stella Maris Cuevas (MN 81701), otorrinolaringóloga y alergista. El golpe de calor requiere tratamiento de urgencia ya que si no se trata, puede dañar rápidamente funciones del cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. El diagnóstico se define por elevada temperatura corporal (típicamente, pero no siempre, superior a los 40° C) y disfunción orgánica múltiple que, si no se tratan de manera rápida y adecuada, puede ser fatal.

El agotamiento por calor es un estadio previo al golpe de calor que puede detectarse

Los síntomas más frecuentes que dan cuenta de un posible golpe de calor y pueden tener 10 consecuencias negativas en el organismo son:

1- Hipertermia (aumento de la temperatura corporal mayor a 39ºC)

2- Alteración de la conciencia, mareos, zumbidos y desmayos

3- Sensación de letargo, agotamiento astenia, cansancio y/o falta de apetito

4- Tener náuseas y vómitos

5- Sudoración excesiva

6- Sensación de sofocación, deshidratación y piel seca

7- Síndrome de ojo seco

8- Dolores de cabeza o estómago

9- Calambres, dolores o espasmos musculares en el abdomen, brazos o piernas

10- Erupciones cutáneas e irritación de la piel por exceso de sudoración

Es importante estar hidratado y mojarse la cabeza ante el extremo calor (Tèlam)

Si la persona sufre alguno de estos síntomas, es importante:

-Trasladar al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.

-Hacer que mantenga la cabeza un poco alta, e intentar refrescarlo mojándole la ropa, aplicarle hielo en la cabeza.

-Darle de beber agua fresca o un poco salada.

-Solicitar ayuda médica.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones ante la ola de calor que vive el país. Por ello recomendó especial cuidado con personas mayores, bebés, niños y niñas, personas embarazadas y en lactancia, personas con alguna enfermedad crónica o con sobrepeso, personas expuestas al calor en su ambiente laboral, quienes viven en situación de calle, y aquellas personas que consideren que pueden estar más expuestos por el impacto de la ola de calor.

Las recomendaciones para evitar un golpe de calor cuando las personas se encuentran en la casa, el trabajo o en lugares cerrados son: hidratarse, tomar agua con mayor frecuencia (aun cuando no se sienta sed), y procurar siempre consumir agua segura, evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes. También es recomendable incorporar frutas y verduras a la alimentación y evitar las comidas abundantes y así como realizar actividad física intensa.

Recomendaciones para evitar el golpe de calor

Para el cuidado de la salud en la vía pública se sugiere evitar la exposición directa al sol en los horarios de mayor temperatura (de 10 a 16 horas), en especial bebés, niñas pequeñas y niños pequeños. Además, es importante utilizar protección solar, mantenerse hidratado y consumir agua segura con mayor frecuencia (aun cuando no se sienta sed).

En los bebés, es importante asegurarse de que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal.

Qué hacer con los alimentos y el agua:

-Mantené en la heladera aquellos alimentos que puedan echarse a perder debido al calor. Verificá la temperatura y control del buen funcionamiento de la heladera.

-Arrojá a la basura cualquier alimento que pueda haber perdido la cadena de frío. Observá su olor, color o textura. Si son anormales descartalos.

-Mantené los alimentos que pueden estar fuera de la heladera en lugares limpios y frescos y al resguardo de aberturas, superficies y/o fuentes de calor.

-Tirá los alimentos perecederos (incluidos la carne, el pollo, el pescado, los huevos y las sobras) que hayan estado por 2 horas o más fuera del frío. Además, desechá todos los comestibles enlatados cuyos envases estén abiertos, dañados o inflados.

- Consumí siempre agua segura y mantenela correctamente envasada (en botellas o bidones limpios y cerrados) en la heladera, en lugares limpios y alejada de fuentes de calor.

