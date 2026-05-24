El PNV, un socio clave de Pedro Sánchez, presiona tras el ‘caso Zapatero’ y dice que es “irresponsable” continuar con el Gobierno “más allá de 2026″

El presidente del PNV, Aitor Esteban. (Europa Press)

El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, calificó este domingo de “irresponsable” la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez continúe más allá de 2026, en un contexto marcado por la judicialización de la política y la falta de una mayoría estable. La advertencia fue formulada durante un acto en Durango centrado en la perspectiva de las elecciones municipales de 2027. Esteban sostuvo que “es ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura”, y consideró que “sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”. Esteban, aunque sin mencionarlo, abre así la puerta a la posibilidad de adelanto electoral para este año, a pesar de que Sánchez ha repetido una y otra vez que pretende llegar a 2027 para cumplir los cuatro años de legislatura.

El PNV es un socio clave de los socialistas, pero su posición se ha endurecido tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que Esteban calificó como un asunto “muy grave y muy preocupante”. “Aquí no vale todo”, ha destacado el presidente vasco.

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El contexto político se ha visto alterado por la sucesión de escándalos judiciales que afectan al Gobierno central. “Ya van nueve casos abiertos, ahora Zapatero”, recordó Esteban, y criticó que el presidente Sánchez haya mostrado apoyo “absoluto” al exmandatario pese a la fase indiciaria de la instrucción. El líder del PNV reclamó explicaciones y rechazó que el Ejecutivo pueda resolver la crisis “apelando al ‘lawfare’ y listo”. “Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones”, insistió, y anunció que su partido seguirá “muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales”.

La Policía Nacional accedió a una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro ordenado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Plus Ultra' y en el que estaba presente su secretaria personal, Gertrudis Alcázar. (Fuente: Europa Press/Senado)

“No vale todo”

En el acto, Esteban también dirigió críticas al socio de coalición del Gobierno, la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien reprochó haber puesto “patas arriba” Osakidetza a raíz de la huelga de médicos. “Mucho hablar de la sanidad pública, pero a la hora de la verdad, pura palabrería. Les da igual que la huelga esté afectando a aquellas comunidades cuya sanidad es rotundamente pública, como Euskadi”, señaló, y pidió a la ministra “que se siente a negociar con los médicos”. Añadió: “Y que si no lo haga Sánchez porque él es tan responsable como la ministra”.

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La postura del PNV ante el Gobierno central no implicó, según Esteban, ningún acercamiento al Partido Popular. “PP, el partido perdido. No entienden el país, quieren traer aquí modelos de confrontación y bronca, pero eso no encaja con nuestro modelo de ser y de hacer”, sentenció el líder vasco. Y es que la relación entre el PNV y el PP se ha roto en los últimos años.

En Durango, la dirección nacionalista dejó claro que el actual panorama, marcado por la inestabilidad política y los procesos judiciales, dificulta la continuidad del Gobierno de Sánchez. El PNV considera que prolongar el mandato sin rumbo y sin mayoría sería una decisión grave en un momento en que, según sus palabras, “no vale todo” y la ciudadanía exige explicaciones claras.

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*Con información de EFE