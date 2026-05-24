Cronología del ‘caso Zapatero’: de los primeros contactos para “tocar puertas” al rescate de 53 millones a Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero aparece en un montaje visual con un avión de Plus Ultra de fondo, junto a una línea de tiempo con iconos que representan el controvertido rescate de la aerolínea (Imagen Ilustrativa Infobae con imágenes de Plus Ultra / Europa Press)

La UDEF reconstruye en un informe una cronología de contactos, mensajes, reuniones y contratos que, según los investigadores, resultaron determinantes para la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El documento policial sitúa el inicio de las gestiones en marzo de 2020, apenas unos días después de la aprobación de las primeras medidas económicas frente al impacto del COVID-19, y sostiene que Rodolfo Reyes Rojas, a quien la UDEF sitúa como figura clave en el accionariado de la compañía, buscó la intermediación de personas con influencia política para conseguir financiación.

Según el informe, la estrategia se habría desarrollado por dos caminos. Por un lado, la llamada “vía Zapatero”, a través del entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de Julio Martínez Martínez, al que los mensajes se refieren como “el tocayo”. Por otro, una vía para llegar al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mediante el abogado Miguel Palomero y Koldo García, persona de confianza del exministro.

PUBLICIDAD

“Tocar puertas” para llegar a las ayudas

El primer movimiento que recoge la Policía se produjo el 23 de marzo de 2020. Ese día, Reyes escribió a Palomero para decirle que necesitaban “llegar a las ayudas” y preguntarle “dónde tocar puertas”. Palomero respondió: “Tocamos a Ábalos”.

Una semana después, el 30 de marzo, Reyes habló con Julio Martínez Sola, directivo de Plus Ultra, sobre cómo acceder a los “hilos políticos” para obtener ayudas o financiación. En esa conversación se mencionaron dos opciones: “Delcy que llame a Ábalos” o “alguien con Zapatero”. Ese mismo día, Reyes pidió a Ramón Gordils ayuda para llegar a “ZP” por un “tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento”.

PUBLICIDAD

La conexión con el entorno de Zapatero, según la cronología policial, se dio a finales de abril. El 28 de abril, Reyes comunicó a Martínez Sola que acababa “de hacerse el puente con ZP” y le pidió contactar con Manuel Fajardo, al que definió como “la pieza de ZP en Venezuela”. Al día siguiente, Martínez Sola informó de que había hablado con Fajardo y de que Zapatero le llamaría. El 30 de abril, Reyes trasladó a Gordils que Martínez Sola había hablado once minutos con Zapatero y que le había explicado la situación de la compañía.

En paralelo, la “vía Ábalos” también siguió abierta. El 4 de mayo, Palomero comunicó a Reyes que había hecho un acercamiento a “la mano derecha del ministro”, que los investigadores identifican como Koldo García. La UDEF sostiene que, con el avance de la investigación, diferenció ambas vías: la de Zapatero y la de Ábalos/Koldo.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional accedió a una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro ordenado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Plus Ultra' y en el que estaba presente su secretaria personal, Gertrudis Alcázar. (Fuente: Europa Press/Senado)

Del crédito ICO al fondo de la SEPI

La primera opción que, según la UDEF, exploraron Reyes y responsables de Plus Ultra fue la financiación mediante créditos ICO. El 16 de mayo, Fajardo preguntó a Martínez Sola, en nombre de “el amigo”, cómo iban los avales. Martínez Sola respondió que los bancos no estaban prestando a aerolíneas y pidió ayuda para “empujar el tema”. Fajardo le facilitó entonces el contacto de Julio Martínez Martínez, al que situó en el equipo del “amigo”.

Días después, Plus Ultra preparó una carta dirigida a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Banco Santander, en la que solicitaba ayuda para obtener un crédito ICO “por instrucciones” de Zapatero, según el informe. Sin embargo, esa vía quedó descartada y el foco se desplazó hacia el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.

PUBLICIDAD

El 4 de julio de 2020, un día después de la creación del fondo, Julio Martínez Sola informó a Rodolfo Reyes de que el “Grupo Zapatero” ya estaba trabajando en ese asunto y de que él y Roberto Roselli, directivo de Plus Ultra, iban a comer con Julio Martínez Martínez. En ese mismo mensaje, Martínez Sola añadió: “Estoy seguro de que algo nos tocará. La cuestión es cuánto y cuándo”, según recoge la UDEF.

La reunión en Transportes

El 8 de julio, los investigadores sitúan el cruce entre la vía Zapatero y la vía Ábalos. Ese día, Julio Martínez Sola informó a Rodolfo Reyes de que Miguel Palomero conocía a Julio Martínez Martínez, el hombre de confianza de Zapatero, y que también iba a contactar con Fomento. Poco después, Martínez Sola comunicó a Reyes que les habían citado en el Ministerio de Transportes para una reunión el 22 de julio con Pedro Saura, entonces secretario de Estado.

PUBLICIDAD

Después de ese encuentro, Reyes recibió un resumen firmado por Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, ambos de Plus Ultra. En el mensaje, según recoge la UDEF, explicaban que la reunión con Saura y con su jefe de gabinete, Francisco Ferrer, había sido “agradable” y que se notaba que les habían recibido por “altas recomendaciones”. También señalaban que Transportes no decidía qué empresas podían acceder a la ayuda de la SEPI, pero sí podía emitir una valoración favorable sobre las compañías aspirantes. En el caso de Plus Ultra, añadían, ese apoyo lo tenían “asegurado”. Reyes respondió: “Nuestro pana Zapatero detrás”.

Plus Ultra presentó formalmente su solicitud ante la SEPI el 1 de septiembre de 2020. Ese mismo día, Roselli escribió en un grupo que ahora tocaba “meterle chola al Zapa” para acelerar el proceso. También entonces, Julio Martínez Martínez facilitó a Roselli el contacto de Cristóbal Cano, de su empresa, “para facturas”, y añadió: “La SEPI, próxima semana”. La UDEF vincula ese intercambio con la estructura empresarial que, según los investigadores, habría servido para canalizar cobros por las gestiones realizadas.

PUBLICIDAD

Contratos, pagos y la aprobación de los 53 millones

El informe también recoge contratos y pagos que la UDEF vincula con la supuesta remuneración de las gestiones realizadas. Los investigadores sostienen que no fueron elementos aislados, sino parte de una estructura empresarial que habría servido para canalizar cobros durante la tramitación de la ayuda. En el documento, la Policía relaciona esa tesis con varios mensajes previos en los que los interlocutores hablan de una “finance boutique”, de que “por ahí vendrá la mordida” y de que, si las gestiones daban resultado, “merece el pago”.

El 30 de julio de 2020 se firmó un contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante, vinculada a Julio Martínez Martínez, por 5.000 euros mensuales durante un año. El primer pago conocido fue de 6.050 euros el 5 de noviembre. El 19 de enero de 2021 se firmó otro contrato entre Plus Ultra e Idella Consulenza Estratégica, también vinculada a Martínez Martínez, por el 1% más IVA del importe aprobado por el fondo, lo que la UDEF cifra en 641.300 euros.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos que la Policía considera más relevantes llegó el 26 de febrero de 2021. Ese día, Julio Martínez Martínez felicitó a Reyes por la próxima obtención del préstamo de la SEPI, antes de que el Consejo Gestor del fondo elevara formalmente la propuesta. Para la UDEF, ese mensaje evidencia acceso a información privilegiada.

El órgano encargado de tramitar las ayudas del fondo elevó la propuesta favorable el 2 de marzo de 2021 y el Consejo de Ministros autorizó el 9 de marzo la ayuda pública de 53 millones a Plus Ultra. El primer tramo, de 19 millones, se hizo efectivo el 18 de marzo. El segundo, de 34 millones, se completó el 10 de agosto. Una semana después, Reyes escribió a Julio Martínez Martínez: “10k done”. Según la UDEF, ese mensaje pone de manifiesto “la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros”.

PUBLICIDAD