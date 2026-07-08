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Un adolescente de 16 años agrede a cuatro menores en un colegio de Alemania y deja a dos de ellas gravemente heridas: llevaba un cuchillo y un arma de fuego

El joven ha sido detenido en las inmediaciones del centro escolar y se encuentra “bajo custodia policial”

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El cuerpo de policia se acerca al instituto Welfen-Gymnasium de Schongau, en Alemania, tras el altercado (Blaulichtreport Südschwaben)
El cuerpo de policia se acerca al instituto Welfen-Gymnasium de Schongau, en Alemania, tras el altercado (Blaulichtreport Südschwaben)

Un adolescente ha irrumpido en un centro escolar al sur de Alemania y ha dejado a cuatro menores heridos. El incidente ha sucedido en el instituto Welfen-Gymnasium de Schongau, en Múnich, según informan desde el departamento de bomberos, la policía y los servicios de rescate en sus canales oficiales. Dos de las víctimas, alumnas de 13 años, han sufrido heridas graves por arma blanca durante el altercado. Por lo que han tenido que ser atendidas de inmediato por los servicios médicos.

Las autoridades han desplegado un amplio operativo esta mañana, movilizando a numerosos efectivos en la zona de Dornauer Weg, ubicada detrás del propio instituto. El comunicado de la policía aclara que “el presunto autor sería un joven de 16 años”, aunque la identidad aún no ha sido confirmada oficialmente por la policía.

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Tras la intervención de las fuerzas especiales, el sospechoso fue detenido en el lugar y “se encuentra bajo custodia policial”. La policía permanece en el área con un amplio despliegue y ha solicitado a la población evitar la zona próxima al Welfen-Gymnasium y la calle Dornauer Weg, reiterando esta advertencia en diversas ocasiones a lo largo del día.

El cuerpo de policia se acerca al instituto Welfen-Gymnasium de Schongau, en Alemania, tras el altercado (Blaulichtreport Südschwaben)
El cuerpo de policia se acerca al instituto Welfen-Gymnasium de Schongau, en Alemania, tras el altercado (Blaulichtreport Südschwaben)

Algunos medios locales indican que podría ser un ciudadano croata

Según los datos recabados hasta el momento por los equipos de emergencia y la policía, “al menos cuatro personas han resultado heridas”. El comunicado precisa que “dos chicas de 13 años sufrieron heridas graves por puñaladas”. La información sobre la gravedad de las lesiones del resto de víctimas continúa bajo revisión, ya que las investigaciones siguen en curso. Las autoridades han aclarado también “si hay más heridos graves y cuál es la gravedad de las lesiones del resto de víctimas”.

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El ataque movilizó a seis helicópteros del servicio de rescate aéreo del ADAC. “Al menos uno de ellos se utilizó para el transporte o la atención médica de los heridos”, han afirmado en el comunicado. Además, las fuerzas especiales han inspeccionado tanto el edificio del centro educativo como los alrededores para descartar la presencia de otros posibles peligros.

Dos de las víctimas, alumnas de 13 años, han sufrido heridas graves por arma blanca durante el altercado. Por lo que han tenido que ser atendidas de inmediato por los servicios médicos.

Medios de comunicación alemanes han señalado que el sospechoso portaba, además del cuchillo, un arma de fuego. Pero, las autoridades han informado que “hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si se utilizó dicha arma ni de qué forma”. También permanece sin confirmar la nacionalidad del agresor, sobre quien algunas versiones apuntan a que sería ciudadano croata. Asimismo, las autoridades encargadas de la investigación no han facilitado por el momento datos sobre el motivo del ataque.

De esta manera, el departamento de policía local continúa desarrollando las pesquisas. “La investigación avanza a toda marcha”, aseguraron los responsables del operativo, que insisten en la necesidad de mantener despejada la zona. Se ha habilitado un centro de atención para los familiares de los menores involucrados, que se encuentran recibiendo apoyo y asistencia.

El cuerpo de policia se acerca al instituto Welfen-Gymnasium de Schongau, en Alemania, tras el altercado (Blaulichtreport Südschwaben)
El cuerpo de policia se acerca al instituto Welfen-Gymnasium de Schongau, en Alemania, tras el altercado (Blaulichtreport Südschwaben)

La policía reitera el llamado a la ciudadanía: “La policía sigue pidiendo a la población que evite la zona alrededor del instituto”. Mientras tanto, los equipos de investigación permanecen en el lugar recabando pruebas y recopilando testimonios a fin de esclarecer el desarrollo exacto de los hechos. “Los motivos del suceso, así como el alcance exacto de lo ocurrido, siguen siendo objeto de la investigación en curso”, subrayaron las autoridades en su último parte.

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