España

Reino Unido desarrolla dos pruebas que los médicos de cabecera podrán ofrecer para ayudar a detectar endometriosis

Los nuevos métodos no invasivos podrían ayudar a acelerar el diagnóstico de una enfermedad que afecta al 10-15% de las mujeres en edad reproductiva

Guardar
Google icon
Mujer de unos 38 años sentada en el borde de su cama con ropa gris, sujetándose el abdomen con ambas manos, mostrando un gesto de dolor.
Una mujer con dolores por la endometriosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La endometriosis, una enfermedad crónica que afecta aproximadamente al 10-15% de las mujeres en edad reproductiva, podría contar próximamente con nuevas herramientas para mejorar su detección. Reino Unido trabaja en la incorporación de dos pruebas no invasivas que permitirían a los médicos de cabecera identificar posibles casos de forma más rápida y reducir los años de espera que muchas pacientes afrontan hasta recibir un diagnóstico.

La enfermedad afecta a alrededor de dos millones de mujeres en España y unos 14 millones en Europa, según la estimación de la Asociación de Afectadas de Endometriosis Crónica (ADAEC). A pesar de su elevada prevalencia, la endometriosis continúa siendo una patología infradiagnosticada. El tiempo medio para obtener un diagnóstico se sitúa cerca de los nueve años, un largo periodo en el que muchas pacientes conviven con dolor, limitaciones en su vida cotidiana y un importante impacto físico, emocional y psicológico.

PUBLICIDAD

Esta patología aparece cuando tejido similar al endometrio, la capa que recubre el interior del útero, crece fuera de su ubicación habitual. Puede afectar a órganos del aparato reproductor, como los ovarios o las trompas de Falopio, pero también extenderse a otras zonas como el intestino, la vejiga, los uréteres e incluso, en casos menos frecuentes, los pulmones o el cerebro. Su causa sigue siendo desconocida.

La gravedad de las lesiones no siempre coincide con la intensidad de los síntomas: algunas mujeres presentan una afectación avanzada con pocas molestias, mientras que otras sufren dolor incapacitante desde fases iniciales. Entre sus principales síntomas se encuentran las menstruaciones dolorosas, el dolor pélvico o abdominal, las molestias durante las relaciones sexuales, los sangrados irregulares, los problemas digestivos o urinarios, la fatiga crónica y las dificultades para lograr un embarazo.

PUBLICIDAD

Doctora en bata blanca señala tomografía computarizada abdominal en monitor a paciente en bata azul. Póster sobre detección de endometriosis al fondo.
Una médica señala una imagen de tomografía computarizada abdominal a una paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este retraso en el diagnóstico es una de las principales dificultades a las que se enfrentan las pacientes. La BBC entrevistó a Ami Robertson, una instructora de Pilates de 23 años que comenzó a sufrir síntomas relacionados con la enfermedad a los 16 años. Durante años, sus dolores fueron atribuidos a otros problemas, como el síndrome del intestino irritable, hasta que decidió pagar pruebas por su cuenta que finalmente confirmaron la enfermedad. Robertson explicó que llegó a cuestionarse sus propios síntomas y a pensar que todo podía estar en su imaginación.

Un diagnóstico que puede tardar años

Actualmente, la confirmación de la endometriosis puede requerir una laparoscopia, una intervención quirúrgica realizada bajo anestesia general que permite observar directamente las lesiones y confirmar el diagnóstico. Aunque este procedimiento sigue siendo una herramienta importante, suele llegar después de un largo recorrido de síntomas, consultas y derivaciones médicas, lo que contribuye al retraso diagnóstico que sufren muchas pacientes.

Con el objetivo de reducir estos tiempos de espera, el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) ha incluido en sus recomendaciones preliminares dos pruebas no invasivas que podrían ayudar a los médicos de cabecera a identificar antes posibles casos de endometriosis y acelerar la derivación de las pacientes a especialistas, según recoge la BBC. Estas herramientas no buscan sustituir los métodos diagnósticos actuales, sino ofrecer una vía complementaria para detectar la probabilidad de padecer la enfermedad sin recurrir inicialmente a procedimientos quirúrgicos.

Endometriosis
Una mujer tumbada con dolores. (Freepik)

Una de ellas es Endotest, una prueba de saliva que analiza pequeños marcadores biológicos llamados microARN, moléculas que pueden indicar la presencia de la enfermedad. La muestra se envía a un laboratorio para su análisis y los resultados se remiten al profesional sanitario, que puede utilizarlos para orientar los siguientes pasos del diagnóstico y tratamiento. Esta prueba ya se está evaluando dentro de un estudio piloto del NHS.

La segunda es Endosure, una prueba que estudia la actividad eléctrica del intestino mediante sensores colocados sobre el abdomen. Para realizarla, las pacientes deben permanecer en ayunas entre seis y ocho horas y, durante la prueba, beber agua durante aproximadamente 45 minutos para ayudar a registrar la actividad intestinal. Sus resultados pueden estar disponibles tras la realización del procedimiento y actualmente está siendo evaluada en un estudio clínico impulsado por el Worcestershire Acute NHS Hospital Trust.

Aunque ambas tecnologías representan un posible avance hacia diagnósticos más rápidos y menos invasivos, todavía están en fase de evaluación y no funcionan como pruebas diagnósticas independientes. Su objetivo es ayudar a los profesionales sanitarios a identificar antes a las pacientes con sospecha de endometriosis y facilitar un acceso más temprano a la atención especializada.

<br>

Temas Relacionados

Enfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaMenstruaciónSalud de la MujerSalud FemeninaMujeres y SaludÚltima Hora EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Herencias entre tíos y sobrinos: cuándo se tiene derecho a heredar y qué ocurre si no hay testamento

La existencia de las últimas voluntades, el derecho de representación y los impuestos marcan el reparto de una herencia que no siempre acaba en la familia más cercana

Herencias entre tíos y sobrinos: cuándo se tiene derecho a heredar y qué ocurre si no hay testamento

Un adolescente de 16 años agrede a cuatro menores en un colegio de Alemania y deja a dos de ellas gravemente heridas: llevaba un cuchillo y un arma de fuego

El joven ha sido detenido en las inmediaciones del centro escolar y se encuentra “bajo custodia policial”

Un adolescente de 16 años agrede a cuatro menores en un colegio de Alemania y deja a dos de ellas gravemente heridas: llevaba un cuchillo y un arma de fuego

La reina Máxima de Holanda, a la vanguardia de la realeza mundial con su apoyo al colectivo LGTBIQ+: inaugurará el WorldPride 2026 y participará activamente

El 25 de julio la monarca protagonizará el evento internacional que este año se celebra en Ámsterdam

La reina Máxima de Holanda, a la vanguardia de la realeza mundial con su apoyo al colectivo LGTBIQ+: inaugurará el WorldPride 2026 y participará activamente

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 8 julio

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 8 julio

Los bancos recrudecen la batalla por captar clientes: ofrecen hasta 3.000 euros por llevarles la nómina y los ahorros

Las entidades combinan pagos en efectivo con cuentas remuneradas para retener más dinero de los usuarios y fidelizarlos ante un mercado cada vez más competitivo

Los bancos recrudecen la batalla por captar clientes: ofrecen hasta 3.000 euros por llevarles la nómina y los ahorros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del Mundial”

Feijóo llama “cáncer” al absentismo laboral tras rechazar en el Congreso el uso de esta palabra como “metáfora de lo peor”

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

La Verja de Gibraltar desaparecerá el 15 de julio: así cambiará la frontera entre España y Reino Unido

ECONOMÍA

Los bancos recrudecen la batalla por captar clientes: ofrecen hasta 3.000 euros por llevarles la nómina y los ahorros

Los bancos recrudecen la batalla por captar clientes: ofrecen hasta 3.000 euros por llevarles la nómina y los ahorros

España suma y sigue: el FMI prevé que crecerá en 2026 más del doble que la eurozona, un 2,1%

Trump amenaza con romper el comercio con España y Moncloa le responde: “EE UU no negocia con un solo país, sino con toda la UE”

La jubilación se endurece en 2027: sube la edad de retiro y habrá que cotizar más para recibir el 100% de la pensión

Tres de cada diez españoles viven en zonas donde la renta media ya no alcanza para comprar una casa con hipoteca

DEPORTES

El dato que hace a España campeona del Mundial 2026 y más miedo mete a los rivales mientras todos miran a Oyarzabal o Lamine Yamal

El dato que hace a España campeona del Mundial 2026 y más miedo mete a los rivales mientras todos miran a Oyarzabal o Lamine Yamal

Michael Oliver, el árbitro del partido España - Bélgica: de su polémica con un neceser del Real Madrid al primer duelo de La Roja en la Eurocopa 2024

El virus que ataca a Noruega justo antes del partido ante Inglaterra de cuartos de final del Mundial: ya hay dos afectados

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo