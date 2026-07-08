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Los bancos recrudecen la batalla por captar clientes: ofrecen hasta 3.000 euros por llevarles la nómina y los ahorros

Las entidades combinan pagos en efectivo con cuentas remuneradas para retener más dinero de los usuarios y fidelizarlos ante un mercado cada vez más competitivo

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Vista trasera de un hombre joven usando un cajero automático en una acera urbana. La pantalla del cajero muestra menú. Al fondo, una calle con tráfico.
Un hombre realiza una transacción en un cajero automático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La competencia entre los bancos por atraer nuevos clientes ha cambiado de escenario. Durante años, las campañas comerciales se centraron en un objetivo muy concreto: captar nóminas mediante una bonificación en efectivo. El mensaje era sencillo: domiciliar los ingresos a cambio de una recompensa económica.

Esa estrategia, sin embargo, ha evolucionado. Las entidades financieras ya no buscan únicamente convertirse en el banco donde el cliente cobra su salario o su pensión. También quieren atraer sus ahorros. Para lograrlo, han empezado a combinar dos reclamos en una misma oferta: una bonificación por domiciliar la nómina y una remuneración por el dinero depositado en la cuenta.

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BBVA, Deutsche Bank, Banco Sabadell, Unicaja y, más recientemente, Bankinter y Kutxabank, figuran entre las entidades que han apostado por este modelo. El cambio refleja una nueva forma de competir: ofrecer una propuesta más completa que permita al cliente obtener un ingreso inicial por trasladar su nómina y, al mismo tiempo, rentabilizar sus ahorros durante un periodo determinado.

Mejoran las ofertas

“Los bancos han entendido que pagar solo por la nómina ya no es suficiente. El cliente compara más, cambia de entidad con más facilidad y exige que su banco le compense de verdad. Por eso estamos viendo ofertas más completas, que mezclan efectivo inmediato con rentabilidad para los ahorros”, explica Cristina Casillas, experta del comparador financiero HelpMyCash.com.

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La cuantía que puede obtener un cliente depende de distintos factores: el importe de la nómina, el volumen de ahorro que mantenga en la cuenta y el cumplimiento de las condiciones exigidas por cada entidad. En algunos casos, la suma entre la bonificación inicial y los intereses generados durante el primer año puede traducirse en varios cientos de euros e incluso superar los 3.000 euros brutos cuando se aprovecha el saldo máximo remunerado.

Las últimas campañas de Bankinter y Kutxabank ilustran esta tendencia. Bankinter remunera los ahorros al 2,50% TAE hasta un máximo de 100.000 euros y añade hasta 600 euros brutos por domiciliar la nómina o la pensión. De este modo, el cliente podría obtener hasta 3.100 euros brutos entre intereses y bonificación.

Un hombre utiliza un cajero automático de CaixaBank en Barcelona. REUTERS/Nacho Doce
Un hombre utiliza un cajero automático de CaixaBank en Barcelona. REUTERS/Nacho Doce

Kutxabank, por su parte, ofrece un 2% TAE durante el primer año para saldos de hasta 30.000 euros y suma hasta 600 euros por trasladar los ingresos y activar Bizum, lo que permite alcanzar hasta 1.300 euros brutos.

Deutsche Bank también ha reforzado su propuesta comercial con una fórmula similar. La entidad remunera hasta un 1,50% TAE sobre saldos de hasta 150.000 euros y ofrece además hasta 500 euros por domiciliar una nómina o pensión de al menos 2.000 euros mensuales. En conjunto, la rentabilidad y la promoción pueden generar más de 2.700 euros brutos.

Otras entidades amplían todavía más el número de incentivos. Unicaja remunera el ahorro al 1,25% TAE durante el primer año para importes de hasta 20.000 euros, ofrece hasta 450 euros por domiciliar la nómina o la pensión y añade una devolución del 1% de determinados recibos, hasta alcanzar un beneficio máximo de 900 euros brutos.

BBVA y Banco Sabadell también han desarrollado promociones que combinan la bonificación por nómina con ventajas adicionales para quienes concentran una mayor operativa bancaria, con un beneficio potencial de 1.060 y 1.400 euros brutos, respectivamente.

“Estas ofertas pueden ser muy atractivas, pero hay que hacer números. No siempre gana más quien contrata el banco que anuncia el bono más alto, sino quien elige la promoción que mejor encaja con su nómina, sus ahorros y su forma de operar”, advierte Casillas.

La presión de los neobancos cambia las reglas

El endurecimiento de la competencia explica buena parte de este cambio de estrategia. Las entidades tradicionales ya no solo rivalizan entre ellas. También deben hacer frente a la creciente presencia de neobancos, bancos extranjeros y cuentas digitales que ofrecen remuneraciones sin exigir elevados niveles de vinculación.

“A los bancos tradicionales se han sumado neobancos, entidades extranjeras y cuentas online que remuneran el dinero sin exigir una vinculación excesiva”, recuerda Casillas. Además, añade, “el cliente tiene más información, más alternativas y menos miedo a cambiar de banco que hace unos años”.

La fidelidad ya no depende solo de la nómina

Durante décadas, conseguir que un cliente domiciliara su nómina suponía asegurarse una relación estable. Quien recibía el salario en una entidad solía utilizar esa misma cuenta para pagar recibos, operar con tarjetas y contratar otros productos financieros. Esa fidelidad, sin embargo, ha dejado de estar garantizada.

Cada vez es más frecuente que los consumidores mantengan la cuenta corriente en un banco y los ahorros en otro que ofrece una remuneración superior. Otros optan por repartir su dinero entre distintas entidades para aprovechar las promociones vigentes. La mayor facilidad para cambiar de banco y el acceso a comparadores financieros han reducido las barreras para trasladar tanto la nómina como los ahorros. Ante esta nueva realidad, las entidades buscan ofrecer incentivos suficientes para concentrar un mayor volumen de negocio en una sola relación bancaria.

“Estamos ante un cambio de enfoque. La nómina sigue siendo clave, porque asegura ingresos recurrentes, pero los ahorros son igual de importantes. Para el banco, captar saldo es captar relación a largo plazo. Para el cliente, en cambio, es una oportunidad para cobrar por algo que muchas veces ya estaba haciendo gratis”, destaca Casillas.

Elegir bien marca la diferencia

En este nuevo escenario, el principal beneficiado puede ser el consumidor, siempre que analice con detalle las condiciones de cada oferta. Quienes mantienen una nómina estable y disponen de ahorros sin remunerar tienen ahora la posibilidad de obtener ingresos adicionales simplemente trasladando su operativa bancaria.

No obstante, las promociones no son equivalentes ni resultan adecuadas para todos los perfiles. La cuantía anunciada suele estar vinculada al cumplimiento de requisitos específicos relacionados con el importe de la nómina, la permanencia, el saldo mantenido o la contratación de determinados servicios.

“Estas ofertas pueden ser muy interesantes, pero hay que mirarlas con lupa. Si exige una nómina que no tienes, una permanencia que no quieres o condiciones que no vas a cumplir, deja de ser una buena oferta”, advierte la experta de HelpMyCash.

Casillas concluye con una recomendación dirigida a quienes mantienen desde hace años la misma relación bancaria sin revisar las condiciones. “Lo importante es no quedarse quieto por inercia. Durante años, muchos usuarios han mantenido su nómina y sus ahorros en el mismo banco sin preguntarse si podían obtener algo a cambio. Hoy, esa pasividad puede salir cara. Si una entidad paga por traer la nómina y, además, remunera los ahorros, merece la pena hacer números”.

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