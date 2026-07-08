La reina Máxima de Holanda, a la vanguardia de la realeza mundial con su apoyo al colectivo LGTBIQ+: inaugurará el WorldPride 2026 y participará activamente

El apoyo de Máxima de Holanda al colectivo LGTBIQ+ (Montaje de Infobae)

La reina Máxima de Holanda será la protagonista de todo un hito para la realeza, no solo europea, sino mundial. Hasta ahora el colectivo LGTBIQ+ tenía en primera fila a las drag queens, pero ahora también contará con una reina a secas, puesto que la monarca inaugurará el próximo 25 de julio el WorldPride 2026 en el Vondelpark de Ámsterdam. Así, se convertirá en la gran protagonista del arranque del mayor evento internacional dedicado a la visibilidad, la igualdad y los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+.

La capital neerlandesa acoge por primera vez esta cita mundial, que se celebrará hasta el 8 de agosto bajo el lema de la inclusión, la diversidad y la creación de nuevos vínculos entre comunidades. Según ha anunciado la propia Casa Real holandesa, antes del acto oficial de apertura, la soberana recorrerá el Pride Park, donde visitará la Sport Pride, iniciativa que defiende un deporte en el que todas las personas puedan ser ellas mismas, y la Youth Pride, un espacio pensado para garantizar un entorno seguro e inclusivo para los jóvenes durante la celebración.

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Además, mantendrá encuentros con representantes de la comunidad y conocerá varios de los proyectos e iniciativas presentes en los distintos espacios informativos del festival. La programación del WorldPride incluirá algunos de los actos más emblemáticos del Orgullo, como la Pride Walk entre la plaza Dam y el Vondelpark, la tradicional desfile de embarcaciones por los canales de Ámsterdam, el concierto UNITY en Museumplein y la Human Rights Conference en Nieuwmarkt.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

El apoyo de Máxima de Holanda al colectivo LGTBIQ+

Cultura, derechos humanos, visibilidad y celebración serán los ejes de una edición especialmente simbólica, puesto que las casas reales a nivel internacional no suelen ser tan abiertas en cuanto a representación queer. La inauguración por parte de la reina Máxima trasciende el carácter institucional del evento.

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Su presencia representa la continuidad del firme compromiso que la Casa Real neerlandesa ha mostrado durante años con los derechos de las personas LGTBIQ+, en un país que hizo historia al convertirse en el primero del mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La propia Máxima de Holanda fue pionera dentro de la realeza europea al asistir en 2008 a una conferencia internacional sobre los derechos de las personas LGTB, la primera vez que un miembro de la familia real holandesa participaba en un acto de estas características. Cinco años más tarde volvió a implicarse con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, donde recibió un informe sobre el reconocimiento de los derechos LGTB en Europa.

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Queen Maxima during a working visit to Scouting Nederland. Queen Maxima visits the organization's office and Scouting Estate Zeewolde. (Photo by DPPA/Sipa USA)

Por su parte, el rey Guillermo Alejandro también ha respaldado públicamente a la comunidad. En 2016 visitó el histórico COC, una organización de activistas fundada en 1946 que nació con el objetivo de apoyar, entonces de forma clandestina, a las personas LGTB. Un gesto coherente con la trayectoria de un país que en 2026 conmemora además el 25º aniversario de la celebración en Ámsterdam del primer matrimonio igualitario del mundo.

La familia real española y el colectivo LGTBIQ+

La implicación de la familia real neerlandesa contrasta con la evolución que ha vivido la Corona española en su relación con el colectivo LGTBIQ+. Hace algo más de una década, unas declaraciones atribuidas a la reina Sofía en el libro La reina muy de cerca, de Pilar Urbano, generaron una profunda polémica: “Si todos los que no somos gays saliéramos en manifestación… Colapsaríamos el tráfico”.

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La entonces reina manifestaba que las parejas del mismo sexo podían vivir juntas y casarse si la legislación de su país lo permitía, pero rechazaba que esa unión pudiera denominarse matrimonio. También cuestionaba las reivindicaciones públicas del colectivo, unas palabras que provocaron un amplio rechazo.

El Orgullo 2026 de Madrid (Europa Press)

Al menos, la llegada al trono de Felipe VI marcó un cambio de tono. En su primer acto oficial como reyes en 2014, Felipe VI y la reina Letizia recibieron en el Palacio de la Zarzuela a representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGT) y de la Fundación Triángulo, un gesto ampliamente celebrado por ambas organizaciones como una declaración de apertura hacia la defensa de los derechos del colectivo.

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Posteriormente, Casa Real ha realizado otros gestos de apoyo, aunque también en contadas ocasiones. En 2017, los reyes desearon públicamente el éxito del WorldPride celebrado en Madrid y, en 2018, Felipe VI felicitó a la revista Shangay por su 25º aniversario. La propia publicación destacó entonces que era la primera vez que la institución enviaba un mensaje tan directo dirigido a la comunidad LGTBI.

Vista general de la manifestación del Orgullo 2026 en Madrid. (EFE/Sergio Pérez)

Aunque la Casa Real española ha ido mostrando una actitud cada vez más cercana, la imagen que ofrecerá la reina Máxima al inaugurar oficialmente el WorldPride 2026 sitúa nuevamente a la monarquía neerlandesa como una de las más comprometidas con la visibilidad y la defensa pública de los derechos LGTBIQ+, reforzando el papel simbólico que la realeza puede desempeñar cuando decide respaldar de forma explícita una causa social.

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