España

Multa histórica a Mediaset en plena batalla por Pasapalabra: deberá pagar 73 millones por la emisión irregular del concurso

La Audiencia Provincial de Madrid eleva la indemnización a favor de ITV apenas un día después del fallo del Supremo que obliga a Atresmedia a dejar de emitir ‘El Rosco’

Guardar
Google icon
Christian Gálvez en 'Pasapalabra'. (Mediaset España)
Christian Gálvez en 'Pasapalabra'. (Mediaset España)

La guerra judicial en torno a Pasapalabra vive una de sus semanas más decisivas. Apenas 24 horas después de que el Tribunal Supremo asestara un duro golpe a Atresmedia al obligar a Antena 3 a dejar de emitir El Rosco, ahora es Mediaset quien recibe un importante revés económico relacionado con el popular concurso televisivo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al grupo audiovisual a pagar 73,2 millones de euros a ITV, la compañía británica propietaria de los derechos de Pasapalabra, por los beneficios obtenidos tras emitir el formato sin autorización entre 2012 y 2019. Se trata de una de las indemnizaciones más elevadas dictadas en España en materia de propiedad intelectual dentro del sector audiovisual.

PUBLICIDAD

La resolución, que es firme y contra la que ya no cabe recurso, incrementa notablemente la cantidad fijada inicialmente, que ascendía a 44,3 millones de euros, al considerar que Mediaset obtuvo mayores ingresos publicitarios de los calculados en primera instancia gracias al éxito del programa en Telecinco.

Christian Gálvez en 'Pasapalabra' (Mediaset España)
Christian Gálvez en 'Pasapalabra' (Mediaset España)

Una factura millonaria que reabre el conflicto por ‘Pasapalabra’

El origen de este nuevo golpe judicial se remonta al largo enfrentamiento entre Mediaset e ITV por los derechos de emisión del concurso, una disputa que ya provocó en 2019 la salida de Pasapalabra de la parrilla de Telecinco.

PUBLICIDAD

Ahora, la Audiencia de Madrid da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo ese mismo año, que obligaba a Mediaset a cesar la emisión del programa y a compensar económicamente a ITV por las ganancias obtenidas durante los años en que explotó el formato sin autorización válida.

Además de elevar la indemnización principal, el tribunal reconoce también el llamado “efecto arrastre”, es decir, el beneficio indirecto que Pasapalabra generaba sobre otros espacios de la cadena, especialmente sobre los informativos posteriores. Por este concepto, Mediaset deberá abonar otros 233.134 euros adicionales.

Rosa, ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', más de 2,7 millones de euros por el Rosco. (Atresmedia)
Rosa, ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', más de 2,7 millones de euros por el Rosco. (Atresmedia)

La sentencia también mantiene intacta otra compensación relacionada con ingresos derivados del merchandising del programa.

El Rosco, la pieza clave de otra batalla judicial paralela

Mientras Mediaset asume esta histórica condena, el futuro de El Rosco, la prueba más emblemática del concurso, sigue marcando otro frente judicial paralelo.

Este mismo jueves, el Tribunal Supremo determinó que Atresmedia no puede seguir emitiendo El Rosco dentro de Pasapalabra, al reconocer que los derechos de esa prueba pertenecen a la productora neerlandesa MC&F y no a ITV, como hasta ahora defendía el grupo propietario del formato.

Sin embargo, lejos de desaparecer de la televisión, la icónica prueba final podría regresar muy pronto. Y hacerlo precisamente en Mediaset.

Coincidiendo con ambas resoluciones judiciales, el grupo de Fuencarral ha confirmado que cerró hace más de un año un acuerdo con MC&F para adquirir los derechos de explotación de El Rosco, una operación cuya ejecución dependía precisamente del fallo favorable del Supremo.

Un conflicto de décadas que sigue redefiniendo el mapa televisivo

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

La historia legal de Pasapalabra es una de las más complejas del entretenimiento televisivo en España. Desde su llegada inicial a Antena 3 en el año 2000 hasta su exitosa etapa en Telecinco y su posterior regreso a Antena 3, el concurso ha estado marcado por licencias, cesiones y disputas judiciales entre productoras internacionales.

Ahora, con Atresmedia obligada a prescindir de El Rosco y Mediaset condenada a pagar una cifra millonaria pero con los derechos de la prueba en su poder, el panorama vuelve a cambiar por completo.

Todo apunta a que El Rosco seguirá vivo en televisión, aunque quizá no donde los espectadores están acostumbrados a verlo. Y una vez más, la batalla por Pasapalabra demuestra que, detrás de uno de los formatos más exitosos de la pequeña pantalla, también se libra una de las guerras legales más intensas de la industria audiovisual española.

Temas Relacionados

PasapalabraMediaset EspañaTelecincoTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una española hace testamento en Inglaterra para poder dejarle todo a su marido y que su hijo no reciba ni la legítima: él denuncia, pero pierde el juicio

En España no es posible desheredar a los hijos, que siempre tienen derecho a una parte obligatoria de los bienes. Pero otros países no tienen este mismo sistema

Una española hace testamento en Inglaterra para poder dejarle todo a su marido y que su hijo no reciba ni la legítima: él denuncia, pero pierde el juicio

El Gobierno ha recibido 549.595 solicitudes para la regularización de migrantes: se han admitido a trámite más de 91.000

El Tribunal Supremo estudia este viernes las solicitudes para paralizar cautelarmente la medida extraordinaria de la Comunidad de Madrid o Vox, entre otros

El Gobierno ha recibido 549.595 solicitudes para la regularización de migrantes: se han admitido a trámite más de 91.000

El Gobierno lo confirma: el jamón y otros embutidos cambian su calidad alimentaria y su etiquetado en 2026

El BOE establece nuevas normas para los embutidos que utilicen términos como ‘natural’ o ‘elaboración artesanal’

El Gobierno lo confirma: el jamón y otros embutidos cambian su calidad alimentaria y su etiquetado en 2026

Un sacerdote malversó más de 245.000 euros de su parroquia: se gastó todo en restaurantes y viajes de lujo

El destino del hombre se decidirá el 8 de junio en un juicio que tiene a toda la localidad pendiente

Un sacerdote malversó más de 245.000 euros de su parroquia: se gastó todo en restaurantes y viajes de lujo

Localizan por primera vez a la avispa asiática en Canarias: un nido con 93 ejemplares de esta especie invasora

El Gobierno del archipiélago ha informado de que se ha procedido a la instalación de trampas para detectar potenciales avisperos adicionales

Localizan por primera vez a la avispa asiática en Canarias: un nido con 93 ejemplares de esta especie invasora
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una cuenta compartida por Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025

Una cuenta compartida por Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025

Una mujer española consigue que la Justicia reconozca su divorcio dictado en Florida a pesar de la incomparecencia de su exmarido

España releva la misión de Líbano y despide a la unidad de 337 militares que asumirá el liderazgo del despliegue de la ONU

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

Una madre pide extinguir la pensión de alimentos de sus hijos mayores por falta de relación pero la Audiencia Provincial de Tenerife rechaza su recurso

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Inglaterra presenta su lista de convocados para el Mundial 2026: Tuchel sorprende con una selección marcada por ausencias de renombre

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson