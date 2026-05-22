Multa histórica a Mediaset en plena batalla por Pasapalabra: deberá pagar 73 millones por la emisión irregular del concurso

Christian Gálvez en 'Pasapalabra'. (Mediaset España)

La guerra judicial en torno a Pasapalabra vive una de sus semanas más decisivas. Apenas 24 horas después de que el Tribunal Supremo asestara un duro golpe a Atresmedia al obligar a Antena 3 a dejar de emitir El Rosco, ahora es Mediaset quien recibe un importante revés económico relacionado con el popular concurso televisivo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al grupo audiovisual a pagar 73,2 millones de euros a ITV, la compañía británica propietaria de los derechos de Pasapalabra, por los beneficios obtenidos tras emitir el formato sin autorización entre 2012 y 2019. Se trata de una de las indemnizaciones más elevadas dictadas en España en materia de propiedad intelectual dentro del sector audiovisual.

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La resolución, que es firme y contra la que ya no cabe recurso, incrementa notablemente la cantidad fijada inicialmente, que ascendía a 44,3 millones de euros, al considerar que Mediaset obtuvo mayores ingresos publicitarios de los calculados en primera instancia gracias al éxito del programa en Telecinco.

Christian Gálvez en 'Pasapalabra' (Mediaset España)

Una factura millonaria que reabre el conflicto por ‘Pasapalabra’

El origen de este nuevo golpe judicial se remonta al largo enfrentamiento entre Mediaset e ITV por los derechos de emisión del concurso, una disputa que ya provocó en 2019 la salida de Pasapalabra de la parrilla de Telecinco.

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Ahora, la Audiencia de Madrid da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo ese mismo año, que obligaba a Mediaset a cesar la emisión del programa y a compensar económicamente a ITV por las ganancias obtenidas durante los años en que explotó el formato sin autorización válida.

Además de elevar la indemnización principal, el tribunal reconoce también el llamado “efecto arrastre”, es decir, el beneficio indirecto que Pasapalabra generaba sobre otros espacios de la cadena, especialmente sobre los informativos posteriores. Por este concepto, Mediaset deberá abonar otros 233.134 euros adicionales.

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Rosa, ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', más de 2,7 millones de euros por el Rosco. (Atresmedia)

La sentencia también mantiene intacta otra compensación relacionada con ingresos derivados del merchandising del programa.

El Rosco, la pieza clave de otra batalla judicial paralela

Mientras Mediaset asume esta histórica condena, el futuro de El Rosco, la prueba más emblemática del concurso, sigue marcando otro frente judicial paralelo.

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Este mismo jueves, el Tribunal Supremo determinó que Atresmedia no puede seguir emitiendo El Rosco dentro de Pasapalabra, al reconocer que los derechos de esa prueba pertenecen a la productora neerlandesa MC&F y no a ITV, como hasta ahora defendía el grupo propietario del formato.

Sin embargo, lejos de desaparecer de la televisión, la icónica prueba final podría regresar muy pronto. Y hacerlo precisamente en Mediaset.

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Coincidiendo con ambas resoluciones judiciales, el grupo de Fuencarral ha confirmado que cerró hace más de un año un acuerdo con MC&F para adquirir los derechos de explotación de El Rosco, una operación cuya ejecución dependía precisamente del fallo favorable del Supremo.

Un conflicto de décadas que sigue redefiniendo el mapa televisivo

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

La historia legal de Pasapalabra es una de las más complejas del entretenimiento televisivo en España. Desde su llegada inicial a Antena 3 en el año 2000 hasta su exitosa etapa en Telecinco y su posterior regreso a Antena 3, el concurso ha estado marcado por licencias, cesiones y disputas judiciales entre productoras internacionales.

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Ahora, con Atresmedia obligada a prescindir de El Rosco y Mediaset condenada a pagar una cifra millonaria pero con los derechos de la prueba en su poder, el panorama vuelve a cambiar por completo.

Todo apunta a que El Rosco seguirá vivo en televisión, aunque quizá no donde los espectadores están acostumbrados a verlo. Y una vez más, la batalla por Pasapalabra demuestra que, detrás de uno de los formatos más exitosos de la pequeña pantalla, también se libra una de las guerras legales más intensas de la industria audiovisual española.

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