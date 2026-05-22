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Los antiguos compañeros de Mónica García dejarán de hacer horas extra en protesta “contra el maltrato del Ministerio y la Consejería de Sanidad”

La plantilla de anestesiología del Hospital 12 de Octubre parará de realizar peonadas a partir de junio

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Quirófano del Hospital Universitario 12 de Octubre. (Europa Press)
Quirófano del Hospital Universitario 12 de Octubre. (Europa Press)

Más del 80% de los anestesistas del Hospital Universitario 12 de Octubre han decidido dejar de hacer horas extraordinarias en protesta por sus condiciones laborales. En un comunicado secundado por la mayor parte de especialistas en Anestesiología y Reanimación del centro, denuncian la “persistente ausencia de respuesta de la Administración” central y autonómica ante las reivindicaciones de la huelga médica.

“Los anestesiólogos de este Servicio han participado activamente en las jornadas de huelga estatal y autonómica convocadas en el marco de la movilización médica y facultativa”, expresan en su escrito. El colectivo médico mantiene desde enero de 2026 un calendario de huelga a nivel nacional, con convocatorias de una semana de paros mensuales programadas hasta junio. La última, celebrada esta misma semana, ha provocado la cancelación de miles de citas en todo el territorio.

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Pese a la persistencia de las manifestaciones, apenas se han visto avances en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad, que no se reúne con el Comité de Huelga desde el mes de abril. En las autonomías, sin embargo, sí parece haber habido algunos avances: el 7 de mayo, la Xunta de Galicia firmó un acuerdo con el sindicato O’Mega, que permitió poner fin a la huelga regional. “Si en Galicia fue posible alcanzar compromisos concretos en materia de jornada laboral, retribuciones y condiciones de trabajo, es porque la Administración gallega decidió sentarse a negociar con voluntad real de resolver. El comité de huelga que nos representa lleva meses pidiendo lo mismo a esta Consejería”, aseguran los anestesiólogos madrileños.

Las peonadas se paran en Madrid

El nuevo hospital 12 de Octubre (Raúl Terrel / Europa Press)
El nuevo hospital 12 de Octubre (Raúl Terrel / Europa Press)

Ante la falta de respuesta nacional, los anestesistas del Hospital 12 de Octubre buscan forzar un acuerdo siguiendo el ejemplo de Galicia: pararán de realizar toda la actividad extraordinaria voluntaria, conocida como peonadas, a partir del 1 de junio. “En Galicia se paró este tipo de actividad en febrero de este año y a las pocas semanas, la Consejería se empezó a reunir con todos los colectivos para intentar llegar a un acuerdo a nivel autonómico”, asegura a Infobae Víctor Zarza, anestesista del hospital madrileño.

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En concreto, estos facultativos pararán de atender los quirófanos de tarde que se utilizan para bajar la lista de espera estructural. En la Comunidad de Madrid, hay 107.308 pacientes a la espera de pasar por quirófano, según los últimos datos del mes de abril. De media, esperan 61,05 días para operarse. En el Hospital 12 de Octubre son 8.959 los pacientes que se mantienen en lista de espera, con una demora media de 6,55 días.

Jornadas como las peonadas se implantan para intentar reducir estas cifras, pero “a costa de los profesionales”, que deben ampliar su jornada laboral. “En principio, por las mañanas se opera todos los días, pero como la lista de espera no para de subir, en todos los hospitales de las comunidades autónomas se ofrecen estos servicios quirúrgicos”, explica Zarza. A diferencia de las guardias, estas horas extra de tarde no son obligatorias, pero muchos las eligen para complementar su sueldo. “En vez de salir a la privada, prefieren quedarse en su hospital para hacer este tipo de jornadas”, indica el anestesista.

Desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) han mostrado su apoyo a la reivindicación de sus compañeros “por la huelga médica y contra el maltrato del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad”. Los anestesistas piden al Ejecutivo regional que reduzca su jornada laboral a las 35 horas semanales, aumente la remuneración de la hora de guardia y ponga fin al abuso de la interinidad y la eventualidad, así como un aumento de salarios para alcanzar los niveles salariales de los países de la OCDE.

A nivel nacional, muestran su apoyo a la creación de un Estatuto Médico y Facultativo y piden a la ministra, extrabajadora del servicio de anestesiología del 12 de Octubre, que reconozca la singularidad, la responsabilidad y el riesgo inherentes a la profesión médica.

Madrid propone pagar cuatro euros más por hora de guardia

Los médicos se concentran este lunes, convocados por Amyts, ante el Hospital de La Paz de Madrid en la tercera semana de huelga contra la reforma del Estatuto Marco.
Imagen de archivo: Concentración de médicos convocados por Amyts ante el Hospital de La Paz de Madrid en la tercera semana de huelga contra la reforma del Estatuto Marco. (EFE/ Maria Aguilella Pardo)

La protesta de los anestesistas no se ha quedado en la Comunidad de Madrid, asegura Zarza: “Ya está habiendo suspensiones de actividad en Navarra y en Cataluña también hay hospitales, como el Bellvitge, que ha anunciado que parará de realizar este tipo de jornadas. En la Comunidad Valenciana, hay una lista inmensa, no solo de anestesia, sino de otros muchos servicios”.

Por el momento, la Comunidad de Madrid ha presentado a los sindicatos una propuesta para aumentar el precio de la hora de guardia. Los facultativos pasarían a recibir 28,49 euros la hora en días laborales (antes 24,99 euros) y 31,19 euros la hora en días festivos (antes 27,36 euros). La propuesta ha sido tildada de “insuficiente” por Amyts, que asegura que “no cumple las expectativas” de los sanitarios madrileños.

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