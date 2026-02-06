España

¿Conseguirías ganar los 2,7 millones de ‘Pasapalabra’? Este es el Rosco con el que Rosa ha ganado el concurso: de la ‘C’ de “capirote” a la ‘R’ de “reciente”

La argentina se estrenó en el programa de Antena 3 el 19 de noviembre de 2024. Más de año y medio después, se ha hecho con el premio

Rosa ha ganado el bote
Rosa ha ganado el bote de 'Pasapalabra'. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosa Rodríguez ha hecho historia en Pasapalabra al conseguir el bote más alto del programa. Este jueves 5 de febrero, la argentina se ha llevado 2.716.000 euros al acertar las 25 palabras del rosco, un logro que marca un hito en la historia del concurso.

No ha sido un camino fácil: Rosa ha participado en 307 programas desde su estreno el 19 de noviembre de 2024, mientras que su rival, Manu, llevaba en antena desde el 6 de mayo de 2024. Durante este tiempo, la concursante ha tenido que hacer cambios importantes en su vida para poder dedicarse al programa.

A la propia Rosa la que relataba en el programa las horas diarias que le dedica a preparar su participación para enfrentarse al mítico ‘Rosco’. La argentina afincada en Galicia confesó que estudia unas cinco horas diarias, más o menos, una dedicación que, sumada a las grabaciones del concurso, le deja muy poco tiempo para hacer ejercicio físico. Por este motivo, aprovecha sus largas caminatas diarias para repasar palabras y definiciones. “Me he tomado una especie de excedencia, porque esta es una oportunidad que tienes en la vida, entonces quiero sentir que he dado el máximo de mí. Le dedico bastantes horas diarias al estudio”, explicaba.

Manu y Rosa en el
Manu y Rosa en el último programa de 'Pasapalabra'. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosa contó también en el espacio presentado por Roberto Leal que recorre entre 15 y 18 kilómetros al día: “Desde que me levanto, todo el día mentalmente estás ahí intentando absorber. Esto no es solo hincar los codos sobre la mesa, yo salgo por las mañanas y me pego un par de horas caminando por la montaña repasando mentalmente, con la aplicación Anki o repasando datos”, apuntó en una de las entregas.

El rosco con el que Rosa ha ganado el bote de ‘Pasapalabra’

A. Partidario de no ejercer el derecho a votar en un proceso electoral. ABSTENCIONISTA

B. Perteneciente o relativo a la antigua ciudad de Bizancio o a su imperio. BIZANTINO/A

C. Gorro rematado en punta, de cartón y cubierto de tela, que usan los penitentes en las procesiones de Semana Santa. CAPIROTE, CUCURUCHO, CAPUCHÓN

D. Unidad de volumen que equivale a la décima parte de un litro. DECILITRO

E. Barco de vela, pequeño y ligero, que sirve de explorador a una embarcación más grande. ESCAMPAVÍA

F. Hablar muy deprisa y atropelladamente. FARFULLAR

G. Persona contratada para bailar en una discoteca o sala de fiestas. GOGÓ

Rosa ha ganado el bote
Rosa ha ganado el bote de 'Pasapalabra'. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

H. Polvo que resulta de la molienda del trigo o de otras semillas. HARINA

I. Doctrina que defiende la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar o económica. IMPERIALISMO

J. Conjunto de las sentencias de los tribunales y doctrina que contienen. JURISPRUDENCIA

L. Huevo de piojo. LIENDRE, LIENDRA

M. Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP. MORRALL (Earl)

N. Estado o actitud del país que se abstiene de intervenir en una guerra o conflicto entre otros. NEUTRALIDAD, NEUTRALISMO

Ñ. Hermano del cuñado de una persona. CONCUÑADO/A, CONCUÑO/A

O. Provincia española a la que pertenecen los municipios de Verín y Ribadavia. ORENSE, OURENSE

P. Alzar un caballo las patas delanteras alternativamente, haciéndolas caer con fuerza y sin avanzar. PIAFAR

Q. Máquina destinada a regular mediante pago el tiempo de estacionamiento de los vehículos. PARQUÍMETRO

R. Que ha sucedido hace poco. RECIENTE

S. Sigla que designa el mensaje de texto que se puede enviar y recibir a través de un teléfono móvil. SMS

T. Pantalón vaquero. TEJANO/S

Rosa no ha podido contener
Rosa no ha podido contener la emoción tras hacerse con el bote de 'Pasapalabra'. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

U. Objeto que sirve para cierto uso o que se emplea, manejado con las manos, para realizar cualquier trabajo u operación. UTENSILIO, ÚTIL/ES

V. Nombre del sistema de cine sonoro creado en la década de 1920, que se empleó en la película El cantor de jazz. VITAPHONE, VITÁFONO

X. Resultado feliz de un negocio o una actuación. ÉXITO

Y. Persona obligada por ley al pago de un impuesto. CONTRIBUYENTE

Z. Agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia. ZARANDEAR, ZARANDAR, ZAMARREAR

