Antena 3 también pierde la batalla de ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’: el Tribunal Supremo prohíbe la emisión de la polémica prueba

Ganadora argentina de Pasapalabra España (Captura de video)

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha ratificado la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona en el litigio por los derechos del formato ‘El Rosco’, la prueba final del concurso televisivo Pasapalabra, que actualmente se emite en Antena 3. La sentencia desestima todos los recursos de las partes implicadas y establece de manera definitiva la propiedad intelectual de este formato en favor de MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V..

El alto tribunal ha confirmado que ‘El Rosco’ constituye una obra con protección propia derivada de la propiedad intelectual, tal y como determina la sentencia revisada, ya que cumple los requisitos de desarrollo, estructura y complejidad suficientes para ser considerado un formato televisivo y no una simple idea, según ha dictado la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

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Este reconocimiento permite a MC&F ejercer sus derechos, incluido el cese de la emisión de Pasapalabra en el caso de que se continúe utilizando la prueba sin su autorización, así como la posibilidad de que se impongan indemnizaciones por daños si persiste la infracción. La disputa, mantenida durante años, enfrentaba a la productora británica ITV Studios Global Distribution Limited, propietaria de los derechos de Pasapalabra, y a Good Services, representando los intereses de MC&F, por la titularidad específica de El Rosco.

Los problemas legales tras ‘Pasapalabra’

El origen de la controversia jurídica reside en la adaptación internacional del formato británico The Alphabet Game, creado por ITV. En el año 1999, mediante un contrato de licencia con la sociedad Einstein, dicho formato se llevó a la televisión italiana bajo el nombre Passaparola.

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Posteriormente, la empresa Einstein incorporó una nueva prueba final denominada Ruota finale (rueda final), basada a su vez en el formato 21x100, cuya titularidad correspondía ya a MC&F Broadcasting Production & Distribution Ltd, matriz de Good Services. Desde entonces, el formato de ‘El Rosco’ ha estado presente en las adaptaciones internacionales de Pasapalabra, incluido su aterrizaje en España.

La controversia legal se acentuó cuando ITV defendió que, en virtud del acuerdo con Einstein en el desarrollo de Passaparola, le correspondían todos los derechos sobre cualquier adaptación vinculada a The Alphabet Game, comprendiendo las pruebas finales como ‘El Rosco’. No obstante, esta posición ha sido rechazada en la sentencia del Supremo, que declara que ‘El Rosco’ de Pasapalabra es una obra protegida individualmente, cuyo diseño estructural, visual y funcional resulta suficientemente original y distintivo, según se recoge en la resolución comunicada por el Tribunal Supremo.

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En el desarrollo de la sentencia queda recogida la fundamentación de la protección: “Goza, además, de una originalidad suficiente porque el formato refleja decisiones libres y creativas libres de sus autores, que han reflejado en ese formato su personalidad, y presenta una singularidad propia que lo distingue de otros juegos basados en el alfabeto, destacando especialmente su configuración visual (el rosco circular y su dinámica)”, según expone literalmente la sentencia del Supremo.

*En ampliación

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