España

Antena 3 también pierde la batalla de ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’: el Tribunal Supremo prohíbe la emisión de la polémica prueba

Tras la pérdida del programa en Telecinco, Atresmedia tampoco podrá seguir utilizando la prueba final del programa

Guardar
Google icon
Una mujer con cabello oscuro, Rosa, se concentra frente a un fondo azul con un círculo de letras de El Rosco y dos indicadores numéricos en pantalla
Ganadora argentina de Pasapalabra España (Captura de video)

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha ratificado la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona en el litigio por los derechos del formato ‘El Rosco’, la prueba final del concurso televisivo Pasapalabra, que actualmente se emite en Antena 3. La sentencia desestima todos los recursos de las partes implicadas y establece de manera definitiva la propiedad intelectual de este formato en favor de MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V..

El alto tribunal ha confirmado que ‘El Rosco’ constituye una obra con protección propia derivada de la propiedad intelectual, tal y como determina la sentencia revisada, ya que cumple los requisitos de desarrollo, estructura y complejidad suficientes para ser considerado un formato televisivo y no una simple idea, según ha dictado la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

PUBLICIDAD

Este reconocimiento permite a MC&F ejercer sus derechos, incluido el cese de la emisión de Pasapalabra en el caso de que se continúe utilizando la prueba sin su autorización, así como la posibilidad de que se impongan indemnizaciones por daños si persiste la infracción. La disputa, mantenida durante años, enfrentaba a la productora británica ITV Studios Global Distribution Limited, propietaria de los derechos de Pasapalabra, y a Good Services, representando los intereses de MC&F, por la titularidad específica de El Rosco.

Los problemas legales tras ‘Pasapalabra’

El origen de la controversia jurídica reside en la adaptación internacional del formato británico The Alphabet Game, creado por ITV. En el año 1999, mediante un contrato de licencia con la sociedad Einstein, dicho formato se llevó a la televisión italiana bajo el nombre Passaparola.

PUBLICIDAD

Posteriormente, la empresa Einstein incorporó una nueva prueba final denominada Ruota finale (rueda final), basada a su vez en el formato 21x100, cuya titularidad correspondía ya a MC&F Broadcasting Production & Distribution Ltd, matriz de Good Services. Desde entonces, el formato de ‘El Rosco’ ha estado presente en las adaptaciones internacionales de Pasapalabra, incluido su aterrizaje en España.

La controversia legal se acentuó cuando ITV defendió que, en virtud del acuerdo con Einstein en el desarrollo de Passaparola, le correspondían todos los derechos sobre cualquier adaptación vinculada a The Alphabet Game, comprendiendo las pruebas finales como ‘El Rosco’. No obstante, esta posición ha sido rechazada en la sentencia del Supremo, que declara que ‘El Rosco’ de Pasapalabra es una obra protegida individualmente, cuyo diseño estructural, visual y funcional resulta suficientemente original y distintivo, según se recoge en la resolución comunicada por el Tribunal Supremo.

En el desarrollo de la sentencia queda recogida la fundamentación de la protección: “Goza, además, de una originalidad suficiente porque el formato refleja decisiones libres y creativas libres de sus autores, que han reflejado en ese formato su personalidad, y presenta una singularidad propia que lo distingue de otros juegos basados en el alfabeto, destacando especialmente su configuración visual (el rosco circular y su dinámica)”, según expone literalmente la sentencia del Supremo.

*En ampliación

Temas Relacionados

PasapalabraAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anuncian la muerte del rey Carlos III de Inglaterra por error: una radio británica interrumpió su emisión con un mensaje de luto tras “un fallo informático”

Radio Caroline emitió un mensaje pregrabado sobre el fallecimiento del monarca y puso el himno nacional hasta en tres ocasiones

Anuncian la muerte del rey Carlos III de Inglaterra por error: una radio británica interrumpió su emisión con un mensaje de luto tras “un fallo informático”

Europa avanza en la restauración de los ríos con un nuevo récord de barreras fluviales eliminadas en 2025: España ocupa el tercer puesto con 109

En el continente se han desmantelado en un año 603 de estas infraestructuras, desbloqueando el flujo de agua y permitiendo el movimiento de especies clave

Europa avanza en la restauración de los ríos con un nuevo récord de barreras fluviales eliminadas en 2025: España ocupa el tercer puesto con 109

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

La conexión por Bargas busca acelerar los plazos del corredor ferroviario, pero los usuarios temen que la capital regional quede como un ramal conectado solo con Madrid

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

La reina Letizia cumple la tradición de visitar a la Guardia Civil de blanco y rescata de su armario un vestido de Felipe Varela que estrenó en 2014

La reina ha presidido en Aranjuez el décimo aniversario de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil

La reina Letizia cumple la tradición de visitar a la Guardia Civil de blanco y rescata de su armario un vestido de Felipe Varela que estrenó en 2014

La “sencilla pero potente” técnica que recomienda un psicólogo para reducir la ansiedad

Esta estrategia, conocida como la respiración cuadrada, permite devolver cierta sensación de control en un momento de tensión

La “sencilla pero potente” técnica que recomienda un psicólogo para reducir la ansiedad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

ECONOMÍA

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

Así ha aumentado el patrimonio inmobiliario de Zapatero: de una villa en Lanzarote a un chalet de lujo en Madrid

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

España esquiva el frenazo europeo: Bruselas mantiene el avance del PIB en el 2,4% pese a la crisis energética

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero