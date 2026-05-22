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España releva la misión de Líbano y despide a la unidad de 337 militares que asumirá el liderazgo del despliegue de la ONU

La presencia de los cascos azules se ha puesto en duda por los continuos ataques entre Israel y Hezbolá

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Militares españoles salen hacia Líbano
España releva la misión de Líbano y despide a la unidad (Ministerio de Defensa)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha despedido este miércoles a la unidad de la Brigada Libre Hidalgo XLV, formada por 337 militares, que asume el relevo en la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL). La situación en Líbano es cada vez más compleja. Los ataques cruzados entre Israel y Hezbolá no cesan y el despliegue se encuentra en medio sin poder intervenir.

El acto de este viernes, celebrado pocas horas antes del despliegue oficial, marca la continuidad de la participación española en una operación a la que se han dedicado casi 20 años de compromiso ininterrumpido. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa, la unidad está integrada por efectivos del Mando de Tropas de Montaña, con representación de los regimientos de Pamplona y Jaca.

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Robles ha transmitido a los militares su reconocimiento y ha subrayado el prestigio internacional que representan las Fuerzas Armadas españolas en el exterior. “España se siente muy orgullosa del trabajo que realizan por la estabilidad y la seguridad en la zona bajo la bandera de Naciones Unidas”, ha afirmado la ministra durante la despedida. Además, ha dedicado unas palabras a las familias, a quienes ha calificado de parte fundamental en el respaldo a este tipo de misiones.

Mensaje de la ministra de Defensa tras la reunión telemática con sus homólogos europeos (MD)

Relevo y despliegue en zona de tensión

La BRILIB XLV toma el relevo de la operación ‘Libre Hidalgo’ en un momento de elevada tensión en la región. El nuevo contingente, formado por 337 hombres y mujeres del Mando de Tropas de Montaña ‘Roncesvalles’, se integrará en la Brigada Multinacional Este desde el 22 de mayo, aportando la mayoría de los casi 650 militares que componen la fuerza española en la zona.

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Los integrantes de la nueva BRILIB han transmitido a la ministra su disposición para asumir la misión. En paralelo, Robles tiene previsto recibir en Torrejón al personal que finaliza su despliegue tras cumplir el periodo de servicio en el sur del Líbano. Esta noche, según ha detallado el Ministerio de Defensa, aterriza en la base aérea de Torrejón la última rotación del contingente saliente, la BRILIB XLIV, encabezada por el general de división Antonio Ramón Bernal y compuesta por 255 efectivos.

Preparación de la misión española en Líbano

Liderazgo español de UNIFIL

El contingente español mantiene el liderazgo en el Sector Este de UNIFIL, donde despliegan cuatro batallones de diferentes países: España, India, Nepal e Indonesia. Según los datos oficiales, la misión sigue desarrollándose pese a la complejidad del entorno y los frecuentes ataques e incursiones en la zona fronteriza conocida como ‘blue line’ entre Israel y el sur del Líbano.

UNIFIL, compuesta por cerca de 11.000 efectivos, opera bajo la bandera de Naciones Unidas con el objetivo de garantizar la estabilidad y la seguridad en la región. La participación española comenzó en septiembre de 2006. La presencia de los cascos azules se ha puesto en duda por su imposibilidad de actuar dada la naturaleza de la misión y el peligro al que se enfrentan los soldados.

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