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España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

El Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) lidera la delegación, que incluye fuerzas de los Ejércitos y la Armada

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Helicóptero desplegado en el ejercicio militar 'Trojan Footprint 26’
España participa en el ejercicio 'Trojan Footprint 26’

La OTAN sigue fortaleciendo el este del continente europeo por su proximidad con Rusia. Más de 3.000 efectivos de 24 países se entrenan en Georgia y Rumanía en el ejercicio multinacional ‘Trojan Footprint 26’, la mayor maniobra conjunta de operaciones especiales en Europa este año, con participación destacada de unidades españolas.

‘Trojan Footprint’ se consolida como el principal ejercicio de fuerzas de operaciones especiales en el ámbito europeo. En esta edición, alrededor de 1.000 efectivos estadounidenses y 2.000 militares de países aliados y asociados de la OTAN participan en una operación conjunta que pone a prueba la preparación, la coordinación y la adaptabilidad de las unidades.

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El Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) lidera la delegación de España, que incluye fuerzas de los Ejércitos y la Armada, como el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) y el Mando de Operaciones Especiales (MOE). Según el Ministerio de Defensa, el despliegue tiene como objetivo fortalecer la interoperabilidad y la cooperación en materia de seguridad regional junto a países aliados.

El ejercicio se desarrolla en un entorno de alta intensidad y multidominio, con la supervisión del Mando de Operaciones Especiales de EEUU en Europa (SOCEUR) y el Mando Aliado de Operaciones Especiales de la OTAN (NATO SOFCOM). La edición de 2026 reúne a fuerzas especiales de Estados Unidos y aliados de la OTAN, lo que explica que una tercera parte del músculo militar sea estadounidense.

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Maniobras en terreno hostil

Durante ‘Trojan Footprint 26’, los participantes realizan actividades de instrucción como tiro, tiro de precisión, atención sanitaria en combate, combate en espacios cerrados (CQB) y procedimientos especiales desde helicópteros. El entrenamiento se orienta a operar en ambientes degradados, donde las fuerzas deben demostrar su capacidad de reacción rápida y eficaz ante situaciones complejas.

Según fuentes oficiales, las maniobras buscan garantizar la preparación de las fuerzas aliadas para hacer frente a amenazas convencionales y no convencionales, así como consolidar la defensa colectiva en el flanco oriental de la OTAN. La amenaza rusa está cada vez más presente en los países más cercanos, con incursiones aéreas, infiltraciones espías o buques de la flota fantasma.

La misión ‘Centinela del Ártico’ de la OTAN y los cambios en la Alianza: Europa gana poder pero EEUU mantiene su dominio de las operaciones.

Alianzas y capacidad de disuasión

El ejercicio militar, que se realiza este año en Georgia y Rumanía, busca mejorar la colaboración entre los ejércitos aliados y reforzar la credibilidad de sus fuerzas. Este entrenamiento conjunto es fundamental para disuadir posibles amenazas y proteger la seguridad regional. La participación de España, según el Ministerio de Defensa, confirma el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa de los intereses comunes de la OTAN y la estabilidad internacional, en un momento en el que se pone en duda su apoyo a los aliados desde EEUU.

‘Trojan Footprint 26’ destaca la importancia de la cooperación entre países y la capacidad de actuación ante situaciones de alta exigencia. La presencia de miles de militares de 24 países distintos demuestra el alto nivel de preparación y coordinación de las fuerzas especiales europeas, que deben trabajar unidas para fortalecer la defensa colectiva.

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