Las bonitas palabras del príncipe Guillermo sobre Kate Middleton tras su cáncer: “Nuestra familia no podría salir adelante sin ella”

El príncipe Guillermo en la emisora Heart FM. (Heart FM)

El príncipe Guillermo ha protagonizado una de sus intervenciones más personales de los últimos meses al hablar abiertamente sobre Kate Middleton y el impacto que su enfermedad ha tenido en la familia. Durante una entrevista en directo en la emisora británica Heart FM, el heredero al trono británico aseguró que él y sus hijos “no podrían salir adelante sin ella”. Unas declaraciones poco habituales en el heredero al trono británico que reflejan el difícil año que ha vivido la familia real.

El príncipe de Gales participó en un programa especial desde las islas Sorlingas, al suroeste de Inglaterra, donde compartió detalles sobre la recuperación de su esposa tras su diagnóstico de cáncer y su progresivo regreso a la agenda institucional.

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“Estoy muy orgulloso de ella”, afirmó Guillermo. “Es una madre increíble, una esposa maravillosa y, literalmente, nuestra familia no podría salir adelante sin ella. Ha estado fantástica”.

Los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, junto a sus tres hijos en un vídeo difundido por Kensington Palace. (RRSS)

Kate Middleton retoma poco a poco su agenda oficial tras superar el cáncer

La princesa de Gales anunció públicamente su diagnóstico de cáncer en 2024, una noticia que conmocionó tanto al Reino Unido como al resto del mundo. Tras varios meses apartada de la vida pública para centrarse en su tratamiento, confirmó a comienzos del año pasado que se encontraba en remisión y comenzó una vuelta gradual a sus compromisos oficiales.

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Su reciente viaje a Italia marcó un momento especialmente simbólico, al tratarse de su primera visita oficial al extranjero desde que hizo pública su enfermedad.

Kate Middleton reaparece para confirmar que ha terminado la quimioterapia.

Sobre esta nueva etapa, Guillermo explicó que Kate está reincorporándose poco a poco y con mucha prudencia. “Está volviendo gradualmente a hacer más viajes internacionales, pero tenemos que asegurarnos de que esté bien y pueda descansar”, señaló.

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El príncipe también quiso destacar la implicación de su esposa en su trabajo institucional, especialmente en los proyectos relacionados con la infancia, una de sus grandes prioridades desde hace años.

“Ha investigado muchísimo y dedica horas a revisar documentos. Muchas noches tengo que apartar montones de papeles para poder llegar a la cama”, bromeó entre risas.

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La “obsesión” de Charlotte por Taylor Swift y su pasión por el fútbol

Más allá del momento emotivo dedicado a Kate, el príncipe también mostró en su paso por la radio una faceta más cercana y relajada durante la entrevista. Reveló, por ejemplo, que sus hijos Charlotte y Louis son grandes admiradores de Taylor Swift, hasta el punto de que la princesa Charlotte está “obsesionada” con la cantante estadounidense.

Guillermo recordó además la experiencia de asistir junto a algunos de sus hijos a uno de los conciertos de la artista en Wembley, que describió como “increíble”.

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El príncipe Guillermo se emocionó con la victoria del Aston Villa. (REUTERS/David Klein)

También hubo espacio para hablar de su otra gran pasión: el fútbol. El heredero reconoció que todavía estaba algo afónico tras celebrar con entusiasmo la reciente victoria del Aston Villa, su equipo, en la Europa League.

Entre confidencias y bromas, las palabras del príncipe Guillermo dejaron entrever una imagen poco habitual de la familia real británica: la de una familia marcada por la enfermedad, pero unida y agradecida por la recuperación de una figura fundamental dentro y fuera de palacio.

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