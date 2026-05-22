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Localizan por primera vez a la avispa asiática en Canarias: un nido con 93 ejemplares de esta especie invasora

El Gobierno del archipiélago ha informado de que se ha procedido a la instalación de trampas para detectar potenciales avisperos adicionales

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Avispa asiática (Vespa velutina). (Danel Solabarrieta/Wikimedia Commons)
Avispa asiática (Vespa velutina). (Danel Solabarrieta/Wikimedia Commons)

Por primera vez, el Gobierno de Canarias ha localizado e identificado la presencia de avispas asiáticas (Vespa velutina) en el archipiélago. Esta especie invasora procedente del sureste de Asia fue detectada por primera vez en España en el año 2010.

En concreto, se ha encontrado un nido con 93 ejemplares en una zona urbana de Las Palmas de Gran Canaria. Los bomberos de la capital se encargaron de retirar los individuos tras recibir el aviso, así como de informar inmediatamente a la Red de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras del Gobierno de Canarias (RedEXOS), que depende de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

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Las avispas asiáticas fueron sacrificadas mediante congelación y las muestras recogidas por los Equipos de Intervención de la Red confirmaron la identificación de la especie. Para evitar una posible expansión de este insecto y localizar potenciales avisperos adicionales, en coordinación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, se ha procedido a instalar trampas atrayentes en los parques urbanos próximos al nido detectado. Estas también serán colocadas en el entorno del Puerto.

Avispas asiáticas (AdobeStock)
Avispas asiáticas (AdobeStock)

Desde el Gobierno de Canarias señalan que el sector apícola “ya se encuentra informado y colaborando de manera coordinada con las administraciones, al igual que la Policía Canaria”.

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“Los expertos consultados consideran positivo que este primer foco haya sido detectado durante la primavera, una época del año en la que las colonias están empezando a crecer y es improbable que la especie esté en condiciones de reproducirse”, destaca el Ejecutivo autonómico. “No obstante, persiste la incógnita de cómo las especiales condiciones climáticas de Canarias, a las que la especie no se ha enfrentado hasta ahora, afectarán a su ciclo anual”.

¿La avispa asiática es más peligrosa que otras especies?

La avispa asiática presenta un reto ecológico, socioeconómico y sanitario en nuestro país. La especie supone un peligro para las personas ya diagnosticadas como alérgicas a las picaduras de abejas o avispas en general, aunque un reciente estudio de la Universidad de las Islas Baleares ha señalado que las avispas asiáticas no matan más que otros insectos, como se creía tras la noticia de la muerte de varias personas por su picadura.

Avispa velutina. (Adobe Stock)
Avispa velutina. (Adobe Stock)

Desde el Gobierno canario señalan que la avispa asiática es fácilmente identificable por su gran tamaño, pues es el doble de grande que la Vespula germanica, la especie más común en Canarias. Su patrón de color, además, permite distinguirla: cuerpo oscuro, patas amarillas y una banda amarillo-anaranjada que cruza la parte inferior del abdomen.

“Es precisamente su envergadura la que explica que su aguijón sea también más grande y su picadura más dolorosa, lo que le permite inocular una mayor cantidad de veneno. No obstante, su toxicidad es similar a la del resto de especies”, explican.

¿Qué hacer en caso de encontrar avispas asiáticas?

En caso de localizar un ejemplar o nido de avispas asiáticas, lo recomendable es evitar la interacción directa, pues solo se muestran agresivas en el entorno inmediato a los avisperos. Los avistamientos deben ser reportados a los especialistas, que se encargarán de eliminarlas.

La picadura de la avispa asiática puede ser mortal en algunos casos

“Conviene subrayar que los Equipos de Protección Individual (EPI) usados habitualmente en apicultura no protegen adecuadamente frente a la avispa asiática, por lo que la retirada de los potenciales nidos debe reservarse únicamente a personal especializado. De producirse, esta retirada ha de efectuarse además en horario nocturno, cuando desciende la actividad de la colonia”, explican desde el Gobierno de Canarias.

La detección de la especie es más habitual en el entorno de fuentes, depósitos de agua o piscinas. Además, pueden aparecer merodeando en torno a instalaciones de colmenas porque sus principales presas son las abejas comunes y los polinizadores silvestres.

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