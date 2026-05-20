España

Saiz asegura que ya se han asignado más de 150.000 citas para solicitar presencialmente la regularización de migrantes

Las organizaciones sociales piden al Gobierno que extienda el plazo para poder presentar solicitudes más allá del 30 de junio

Guardar
Google icon
Personas migrantes hacen fila para acceder a los documentos que exige la regularización. (Europa Press)
Personas migrantes hacen fila para acceder a los documentos que exige la regularización. (Europa Press)

Este 20 de mayo marca el primer mes desde que se abrió el plazo presencial para presentar las solicitudes de la regularización extraordinaria de migrantes, un periodo en el que se han asignado ya más de 150.000 citas a quienes quieren acogerse al proceso en alguna de las 446 oficinas habilitadas en todo el país. Así lo ha constatado este miércoles en el Congreso la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha defendido la medida como “uno de los grandes hitos de esta legislatura”, si bien este mes ha estado marcado por las trabas burocráticas en el acceso al certificado de vulnerabilidad y los antecedentes penales, lo que genera demoras.

“Solo queda mes y medio para finalizar el proceso: hay citas y tiempo disponible suficiente”, ha afirmado la ministra en el pleno de la Cámara Baja ante una pregunta del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, sobre las dificultades que están enfrentando muchas personas para acceder a la solicitud, entre ellas también la falta de citas, informa EFE. Saiz ha asegurado que la regularización permitirá que cientos de miles de personas obtener un permiso de residencia y trabajo para “acceder a una vida con derechos y obligaciones, aportando al desarrollo" del país.

PUBLICIDAD

Con el objetivo de que el proceso concluya con éxito, el Gobierno ha diseñado un dispositivo “a la altura del reto”, ha explicado, de forma que las solicitudes pueden presentarse telemáticamente con certificado digital o a través de abogados, graduados sociales o gestores administrativos. También, como novedad, pueden hacerlo a través de una de las casi 500 oenegés registradas como colaboradoras de Extranjería, que asesoran de forma gratuita a los solicitantes.

Barreras administrativas

Por su parte, Jon Iñarritu ha calificado la medida como “justa, lógica y beneficiosa”, pero advirtió sobre los obstáculos administrativos que enfrentan muchos solicitantes: falta de citas, notificaciones que no llegan, ayuntamientos que dificultan el acceso al padrón, problemas con los informes de vulnerabilidad y consulados saturados para obtener certificados de antecedentes penales.

PUBLICIDAD

El diputado ha instado al Gobierno a tomar medidas adicionales, como dialogar con Exteriores, los ayuntamientos o considerar una prórroga del plazo, previsto hasta el 30 de junio, para asegurar que todas las personas que cumplen los requisitos puedan acogerse a la regularización.

El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

También las entidades sociales han pedido a Exteriores que tome medidas para agilizar el proceso e insisten en esa extensión del plazo del proceso, al considerar insuficientes estos dos meses y medio en los que se pueden presentar las solicitudes ante tantas demandas. De hecho, las organizaciones sociales están desempeñando un papel clave en este proceso.

Esta es la séptima vez que España impulsa un proceso de regularización extraordinaria de migrantes desde la llegada de la democracia, ya que tanto gobiernos del PSOE como del PP han puesto en marcha medidas similares en diferentes momentos, con el objetivo de dar respuesta a la situación de miles de personas en situación administrativa irregular.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaGobierno de EspañaDesigualdad socialEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

El auto judicial describe a Zapatero como “líder” de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Se trata de la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno enfrenta una imputación por corrupción.

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Madrid aprueba el nuevo modelo de financiación de las universidades sin garantías de que cumpla con la inversión obligatoria marcada por el Gobierno

Las plataformas por la universidad pública denuncian que “las universidades públicas madrileñas están y seguirán infrafinanciadas”

Madrid aprueba el nuevo modelo de financiación de las universidades sin garantías de que cumpla con la inversión obligatoria marcada por el Gobierno

Los casos de ELA aumentan un 70% en Cantabria: los cambios ambientales que podrían estar detrás de la enfermedad

Investigadores de la Universidad de Cantabria defienden que los nuevos casos podrían prevenirse si se ataca la contaminación y la exposición a tóxicos

Los casos de ELA aumentan un 70% en Cantabria: los cambios ambientales que podrían estar detrás de la enfermedad

España asume el liderazgo de la misión de la OTAN en Irak y la ministra Robles apunta a la “voluntad de volver” tras el repliegue por los ataques iraníes

La NMI desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pero tuvo que ser trasladada a Nápoles

España asume el liderazgo de la misión de la OTAN en Irak y la ministra Robles apunta a la “voluntad de volver” tras el repliegue por los ataques iraníes

Más Madrid pone fin a su guerra civil con una lista única para las primarias: Mónica García liderará el partido y Emilio Delgado optará al Congreso

La ministra de Sanidad ya avanzó que se presentará en Madrid para disputar la presidencia a Isabel Díaz Ayuso

Más Madrid pone fin a su guerra civil con una lista única para las primarias: Mónica García liderará el partido y Emilio Delgado optará al Congreso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Más Madrid pone fin a su guerra civil con una lista única para las primarias: Mónica García liderará el partido y Emilio Delgado optará al Congreso

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

El exjefe militar de OTAN desvela conversaciones entre Mark Rutte y Pedro Sánchez durante “más de 20 horas” sobre inversión militar

ECONOMÍA

Eliminar la tarifa regulada eléctrica PVPC como propone Bruselas es una “decisión precipitada”, según la OCU

Eliminar la tarifa regulada eléctrica PVPC como propone Bruselas es una “decisión precipitada”, según la OCU

Los hogares españoles defraudan el 13% del IVA que deberían pagar: Hacienda perdió 9.400 millones en 2022, según Fedea

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, casi un 30% de todo el parque automovilístico

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”