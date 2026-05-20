Ni azúcar ni nata: este es el método para potenciar el sabor de las fresas

Fresas. (Freepik)

Las fresas son una de las frutas que más se consumen en primavera. Su sabor dulce y textura suave las convierte en un alimento increíble para comer solas o como complemento en postres, batidos o ensaladas. Además, son una fuente natural de vitaminas y antioxidantes, lo que las hace especialmente interesantes dentro de una alimentación equilibrada.

Sin embargo, es un producto que dura poco tiempo en la nevera. En muchos casos, a los tres días empiezan a perder sabor y, en circunstancias más puntuales, pueden llegar a ponerse malas en menos tiempo.

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En cualquier caso, si pruebas tus fresas y crees que han perdido sabor o están más ácidas de lo normal, no hace falta que recurras a la nata o derivados. Existe un método muy sencillo con el que puedes hacer que sus azúcares naturales se concentren.

Cómo hacer que tus fresas se vuelvan más dulces

Según explica el medio francés Journal des Femmes, hay una técnica que hace que las fresas se vuelvan más dulces. Esta consiste en aplicar calor a las fresas para modificar su textura y potenciar su sabor natural. Aunque pueda parecer sorprendente, ya que se trata de una fruta que normalmente se consume fresca, el horno ayuda a transformar completamente su perfil gustativo.

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Para ello, se colocan las fresas en una bandeja de horno y se hornean a temperatura media durante unos minutos. Durante este proceso, el agua que contienen se va evaporando poco a poco, lo que hace que los azúcares naturales se concentren y que su sabor se vuelva más intenso y dulce.

Además, el calor provoca que las fresas adquieran una textura más suave. Dependiendo del tiempo que estén al calor, se ablandarán más o menos. En el caso de calentarlas más de 10 minutos, el resultado será similar al de una compota.

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Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

Cómo conservar mejor las fresas en casa

Para mantener las fresas en buen estado durante más tiempo, es importante tener en cuenta algunos cuidados básicos desde el momento de la compra. Lo primero es evitar lavarlas todas nada más llegar a casa, ya que la humedad acelera su deterioro. Lo ideal es limpiarlas únicamente en el momento en el que se vayan a consumir, para que no pierdan firmeza y aparezcan zonas blandas.

También es recomendable retirarlas del envase original si este es de plástico cerrado y colocarlas en un recipiente amplio, preferiblemente con papel de cocina en la base. De esta forma, se absorbe el exceso de humedad y se reduce el riesgo de que se estropeen antes de tiempo.

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Además, es importante revisar las fresas cada día y retirar aquellas que empiecen a estar en mal estado, ya que pueden acelerar la descomposición del resto. Otro aspecto clave es la temperatura de conservación. Aunque se guardan en la nevera, conviene colocarlas en la zona menos fría y evitar cambios bruscos de temperatura.

Si se van a consumir en los días siguientes, también se pueden dejar fuera un tiempo antes de comerlas para potenciar su aroma y sabor. Con estos sencillos cuidados, es posible alargar su frescura y disfrutar mejor de su calidad.

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