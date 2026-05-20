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Reino Unido denuncia que dos cazas rusos acorralaron a un avión británico de la OTAN sobre el mar Negro

Según la información oficial, los aviones rusos Su-35 y Su-27 se acercaron a la aeronave británica a una distancia de seis metros

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Boeing RC-135W Rivet Joint
RC-135 Rivet Joint (U.S. Air Force foto deMaster Sgt. Lance Cheung)

Un nuevo episodio eleva la tensión entre la OTAN y el Kremlin. Un avión de reconocimiento Rivet Joint de la Real Fuerza Aérea británica ha sufrido repetidas y peligrosas maniobras por parte de dos cazas rusos sobre el mar Negro. El episodio, calificado por el gobierno del Reino Unido como el más grave desde 2022, ocurrió mientras la aeronave británica, desarmada, cumplía un vuelo rutinario en espacio aéreo internacional.

Según la información oficial, los aviones rusos Su-35 y Su-27 se acercaron a la aeronave británica a una distancia mínima de seis metros, lo que activó sistemas de emergencia y desactivó el piloto automático del Rivet Joint. El Su-27, además, realizó seis pasadas a corta distancia del avión británico, generando una situación de alto riesgo para la tripulación.

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La misión del Rivet Joint era contribuir a la vigilancia electrónica y reforzar el flanco oriental de la OTAN, en el marco de la cooperación con aliados para garantizar la seguridad en la región. Pese a las maniobras intimidatorias, la tripulación británica completó el vuelo programado y mantuvo la calma y el profesionalismo ante las provocaciones. El gobierno británico reiteró que su compromiso con la defensa de cada centímetro del territorio de la OTAN y de sus mil millones de ciudadanos es “inquebrantable”.

El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

Condena oficial y advertencia británica

El secretario de Defensa británico, John Healey, ha condenado públicamente la conducta de los pilotos rusos. “Este incidente es otro ejemplo de comportamiento peligroso e inaceptable por parte de pilotos rusos hacia una aeronave desarmada que operaba en espacio aéreo internacional. Estas acciones generan un grave riesgo de accidentes y una posible escalada”, ha afirmado Healey. El ministro ha reconocido la profesionalidad y valentía de la tripulación de la RAF y subrayado que este tipo de incidentes no cambiará el compromiso del Reino Unido con la defensa de la OTAN y de sus aliados.

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Además, el gobierno británico ha convocado a diplomáticos rusos para expresar oficialmente la protesta británica. El gobierno ha enfatizado que mantendrá su respaldo a los socios internacionales y la protección del territorio aliado ante cualquier provocación, y que este tipo de agresiones o amenazas son intolerables.

"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", defiende el presidente de Francia.

Contexto de creciente tensión militar

Este incidente representa la acción más peligrosa contra un Rivet Joint británico desde 2022, cuando un avión ruso disparó un misil sobre el mar Negro, según el escrito del gobierno. El Rivet Joint es una plataforma clave para la vigilancia electrónica y la obtención de inteligencia en la región, dotada de sensores avanzados para captar señales y movimientos militares.

El episodio se produce en un contexto de incremento de la actividad militar rusa tanto en Europa del Este como en el Ártico, donde el Reino Unido y sus aliados han reforzado su presencia ante la preocupación por movimientos hostiles. Días antes de la interceptación, el secretario de Defensa británico había denunciado operaciones submarinas rusas sobre infraestructuras críticas del Atlántico Norte.

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