Las primeras palabras de Fermín tras ser operado de la lesión que le deja fuera del Mundial 2026: “La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces”

Fermín tras ser operado (imagen de Instagram)

Hace unos días saltaban las alamas con Fermín López al anunciarse que padecía una lesión que le dejaba fuera del Mundial. Ahora, el jugador ha tenido que pasar por el quirófano como consecuencia de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho sufrida durante el partido entre el FC Barcelona y el Betis. La intervención quirúrgica se realizó este martes y tan solo un día después, el propio futbolista quiso compartir su situación y sensaciones a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

En su comunicado, Fermín no ocultó la frustración que le supone el contratiempo físico, dado que falta menos de un mes para el Mundial 2026, una cita en la que no podrá estar. “La operación ha ido muy bien y desde ya pensando en volver más fuerte física y mentalmente. La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda. Ahora toca apoyar desde casa a la Selección y a mis compañeros. Gracias de corazón a todos por el apoyo y las muestras de cariño”, escribió el jugador en sus redes sociales.

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Estas palabras de Fermín López han generado una oleada de respuestas tanto entre los aficionados como entre sus compañeros. Diversos integrantes del fútbol español, como Riqui Puig, Sergi Roberto, Pau Víctor, Xavi Simons y Sergi Domínguez, han querido mostrar su apoyo al jugador a través de mensajes en las redes, deseándole una pronta recuperación y animándolo en este proceso complicado. Además, algunos compañeros del vestuario no dudaron en trasladarse hasta el hospital donde fue intervenido para acompañarlo y ofrecerle ánimos en persona, evidenciando la cercanía y el respaldo de su entorno más próximo en un momento tan delicado.

El jugador del FC Barcelona Fermín López (REUTERS/Albert Gea)

El proceso de recuperación que le espera a Fermín López se estima que se prolongue entre dos y tres meses, lo que le obliga a perderse el tramo final de la temporada y el ansiado Mundial. Esta baja supone un duro golpe tanto para el futbolista como para sus entrenadores, ya que se había consolidado como una pieza importante para Hansi Flick en su club y para Luis de la Fuente en la selección nacional. El centrocampista venía firmando la mejor temporada de su carrera profesional, lo que agrava aún más la sensación de oportunidad perdida que acompaña a su lesión.

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Fermín, Luis de la Fuente y el Mundial 2026

La ausencia de Fermín en la cita mundialista supone todo un contratiempo para Luis de la Fuente, que el lunes 25 de mayo hará pública la lista oficial de convocados. El tiempo, por tanto, apremia. El seleccionador tendrá que modificar el dibujo y buscar un sustituto para Fermín, que, al menos durante los primeros duelos, apuntaba a ocupar el puesto de Lamine Yamal o Nico Williams, dado que ambos llegan al Mundial mermados por las lesiones y necesitarán un periodo de adaptación.

Luis de la Fuente valora la gesta de la Selección: España, campeona de la Eurocopa.

Entre las opciones que baraja el cuerpo técnico, Alberto Moleiro, actual jugador del Villarreal, ha adquirido protagonismo como posible recambio. Su nombre gana fuerza especialmente después de la lesión sufrida por Ander Barrenetxea, lo que reduce aún más las alternativas en ese perfil específico. Moleiro ha demostrado en la última temporada un alto nivel de competitividad y versatilidad, factores que resultan determinantes para la exigencia de un torneo internacional de máxima exigencia como el Mundial 2026.

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