España

Cuáles son los beneficios de comer fresas, la fruta de esta temporada que es rica en vitamina C

Estas pequeñas frutas son unos potentes antioxidantes que protegen frente a ciertas enfermedades cardiovasculares

Guardar
Mayo es época de fresas
Mayo es época de fresas y fresones. (Shutterstock)

Los amantes de las fresas están de enhorabuena. Estas pequeñas frutas, las favoritas de muchos, ya empiezan a llegar a las fruterías y mercados y a conquistar vista y paladar gracias a su atractivo aspecto y a su sabor. Sin embargo, sus beneficios van más allá de su apariencia y su gusto, pues sus propiedades nutricionales las convierten en un alimento muy interesante.

Uno de los principales atractivos de las fresas es su bajo contenido energético, como recoge la Fundación Española de Nutrición (FEN). Están formadas mayoritariamente por agua, lo que las hace refrescantes y ligeras, ideales para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor. Tras el agua, su componente más abundante son los hidratos de carbono, que representan alrededor del 7 % de su peso. Estos azúcares son fundamentalmente fructosa y glucosa, junto con pequeñas cantidades de xilitol, un polialcohol que aporta dulzor con menor impacto metabólico.

No obstante, si hay un nutriente por el que estas frutas destacan de forma especial, ese es la vitamina C. De hecho, su contenido en esta vitamina antioxidante es incluso superior al de la naranja, tradicionalmente asociada a ella. Según los datos de la FEN, una ración media de fresas de 150 gramos aporta 86 miligramos de vitamina C, mientras que una naranja mediana de 225 gramos proporciona 82 miligramos. En ambos casos se superan con creces las ingestas diarias recomendadas, fijadas en 60 miligramos, lo que convierte a las fresas en una excelente opción para reforzar el sistema inmunitario y contribuir al mantenimiento de la piel, los huesos y los vasos sanguíneos.

La vitamina C no actúa sola. Las fresas contienen además diversos ácidos orgánicos, entre los que destacan el ácido cítrico, el málico y el oxálico, así como pequeñas cantidades de ácido salicílico. Estos compuestos no solo influyen en su sabor característico, entre dulce y ácido, sino que también participan en procesos digestivos y metabólicos. El ácido salicílico, por ejemplo, está relacionado con efectos antiinflamatorios suaves, lo que añade un valor añadido a su consumo habitual.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

Las fresas son potentes antioxidantes

El intenso color rojo de las fresas es otra pista de sus propiedades saludables. Este tono se debe a la presencia de antocianinas, unos pigmentos vegetales pertenecientes al grupo de los flavonoides. Las antocianinas son potentes antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres, moléculas responsables del envejecimiento celular y del desarrollo de diversas enfermedades crónicas.

De hecho, las fresas se consideran una de las frutas con mayor capacidad antioxidante. Esta cualidad no se explica únicamente por su contenido en antocianinas, sino también por la presencia de polifenoles como el ácido elágico y, nuevamente, la vitamina C. La combinación de estos compuestos contribuye de forma eficaz a la protección de las células frente al daño oxidativo, un factor clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares y en el mantenimiento de una buena salud general.

Las fresas son fáciles de incorporar a la dieta, puesto que pueden consumirse solas, en macedonias, batidos, ensaladas o como parte de recetas dulces y saladas. Su versatilidad culinaria, unida a su perfil nutricional, las convierte en una fruta tan práctica como saludable.

Temas Relacionados

FresasAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Procedente el despido de un trabajador que se presentó a la mina bajo los efectos del alcohol y, tras dar positivo, admitió que no era la primera vez

La empresa acreditó que el empleado conocía de forma reiterada y documentada los riesgos asociados a su puesto y las normas internas, incluidas las relativas a la prohibición absoluta de acudir al trabajo bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas

Procedente el despido de un

El millonario patrimonio de Miguel Bosé en España: inversiones en Extremadura, propiedades de lujo en Madrid y sociedades audiovisuales

El cantante pondrá rumbo a Andorra en unos meses para mantenerse más cerca de su familia, tal y como informó el pódcast ‘Mamarazzis’

El millonario patrimonio de Miguel

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este es el error más común que comete la gente al contratar un seguro de cualquier tipo”

El experto advierte de que muchos clientes lo pasan por alto y se quedan desprotegidos cuando ocurre un siniestro

Diego Moreno, corredor de seguros:

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de febrero

Como todos los días, el precio actualizado de los combustibles en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y

Silvia Severino, psicóloga: “No todas las amistades son para siempre, y eso también está bien”

La experta señala que este tipo de relaciones, cuando terminan, no deben entenderse como un fracaso, si no como un proceso natural de la vida

Silvia Severino, psicóloga: “No todas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un trabajador que se presentó a la mina bajo los efectos del alcohol y, tras dar positivo, admitió que no era la primera vez

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así puedes comprobar los amortiguadores de tu coche en dos pasos”

Así puedes quitar el testigo del fallo motor sin necesidad de máquinas ni métodos complicados

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus contactos en un curso de 600 euros porque “no es lo que sabes, es a quién conoces”

Casi dos meses más de espera para operarse en Aragón que en 2012: radiografía de trece años de brecha quirúrgica en la región

ECONOMÍA

Diego Moreno, corredor de seguros:

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este es el error más común que comete la gente al contratar un seguro de cualquier tipo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de febrero

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los abusos laborales más frecuentes. Si pasan en tu empresa te están engañando”

El metro cuadrado de vivienda en la zona más exclusiva de Madrid ya cuesta 19.500 euros más que en la más barata

¿Quién no va a querer que le suban el sueldo? Nueve de cada 10 españoles quieren cobrar más y más de la mitad se plantea cambiar de trabajo

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona