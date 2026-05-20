España

Huir del gas ruso pasa factura a la UE: el cierre del estrecho de Ormuz bloquea el 20% del suministro y amenaza con disparar la factura de la luz

Los expertos descartan la falta de reservas físicas, pero alertan de que la hiperdependencia del mercado global multiplicará el coste de la energía en el continente

Guardar
Google icon
Petroleros y gaseros descargan en el puerto de Bilbao, España. (REUTERS/Vincent West/Foto de archivo)
Petroleros y gaseros descargan en el puerto de Bilbao, España. (REUTERS/Vincent West/Foto de archivo)

En 2022, Europa se vio obligada a tomar decisiones. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, el continente logró desconectarse casi por completo de los gasoductos de Moscú y sustituirlos en tiempo récord por barcos cargados de Gas Natural Licuado (GNL) provenientes de otros países del mundo. Pero ahora, cuatro años después, aquella solución de emergencia no ha salido como se esperaba. Con el reciente comienzo del conflicto en Oriente Medio y el consecuente bloqueo del estrecho de Ormuz, se ha paralizado prácticamente una quinta parte del gas mundial. Europa ya no depende de la voluntad de Rusia, pero ha comprobado que el libre mercado global puede tener sorpresas.

La crisis actual comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica contra Irán. La respuesta de la Guardia Revolucionaria Islámica fue el cierre por la fuerza del estrecho de Ormuz. Y, al mirar el mapa, la magnitud del desastre logístico es evidente, ya que se trata de un corredor marítimo que mide apenas 54 kilómetros de ancho en su punto más estrecho.

PUBLICIDAD

Además, por ese estrecho transita aproximadamente el 20% de las exportaciones mundiales de GNL, provenientes fundamentalmente de potencias energéticas como Qatar y Emiratos Árabes Unidos. El verdadero drama para la seguridad energética global es que no existe un Plan B, y el 93% de los envíos de Qatar y el 96% de los de Emiratos Árabes pasan por ese embudo, sin que exista ninguna otra ruta marítima alternativa ni gasoductos secundarios que permitan esquivarlo. Tal y como señala el último informe realizado por un grupo de académicos de la Universidad de Oxford, El cierre del estrecho de Ormuz agrava el trilema del gas natural en Europa, el bloqueo supone “la retirada efectiva de una quinta parte del suministro mundial de GNL del mercado”.

Facturas inasumibles, no apagones

"Argelia es un suministrador estable, fiable y constante de gas", ha ensalzado el ministro de Exteriores español.

Pero, pese a este escenario, Europa no va a quedarse sin gas para calentar o encender la luz, al menos de momento. La principal amenaza de este panorama es, en realidad, un alza de los precios sin precedentes. Al huir de los contratos a largo plazo rusos, Europa tuvo que acudir a los mercados al contado (conocidos como mercados spot) de GNL, donde tiene que competir, como si fuera una subasta, con gigantes asiáticos como China, Japón o Corea del Sur para atraer a los barcos hacia sus puertos.

PUBLICIDAD

Dado que en el sistema eléctrico europeo, el gas natural es el encargado de fijar el precio marginal de la electricidad, cualquier encarecimiento del GNL se traslada de forma automática e inmediata al recibo de la luz. Esto significa que, aunque no haya apagones, nos enfrentamos a posibles recibos inasumibles que amenazan con empujar a la quiebra a industrias enteras (como la cerámica, la química o la siderúrgica) y arrastrar a millones de familias a la pobreza energética.

¿Y si Estados Unidos nos cierra el grifo?

Las previsiones económicas son desoladoras si el conflicto continúa durante mucho tiempo. El estudio de Oxford apunta a que, si el estrecho de Ormuz permanece cerrado durante seis meses, los precios del gas de importación en Europa escalarían hasta los 28,4 dólares por millón de unidades térmicas británicas ($/MMBtu), más del doble de la media registrada en el año 2024.

Y el escenario podría empeorar. Estados Unidos se ha convertido en el gran proveedor que ha salvado a Europa en los últimos años. Si, ante el encarecimiento global del gas, el gobierno estadounidense decidiera reducir sus exportaciones para proteger su propia economía y frenar la inflación interna, las consecuencias serían devastadoras. Los datos muestran que una simple reducción del 15% en las exportaciones de GNL de EEUU catapultaría los precios en Europa hasta los 54,9 $/MMBtu, superando incluso los peores picos históricos de precios vividos durante la crisis de 2022.

Varias personas trabajan en la terminal de gas natural licuado (GNL) de Enagás en la Zona Franca de Barcelona, Cataluña, España. 29 de marzo de 2022. (REUTERS/Albert Gea/Imagen de archivo)
Varias personas trabajan en la terminal de gas natural licuado (GNL) de Enagás en la Zona Franca de Barcelona. (REUTERS/Albert Gea/Imagen de archivo)

Frente a este desastre, la Unión Europea está atada de pies y manos. Si Europa decide reducir unilateralmente su consumo de gas en un 10%, los precios globales apenas bajarían. Al final, las acciones individuales de un solo continente ya no sirven para domar un mercado globalizado.

La transición verde ya no va de clima, va de seguridad nacional

Según el estudio, “la diversificación de proveedores por sí sola no es suficiente”. La única salida real para que Europa deje de vivir secuestrada por terceros es una transformación estructural de su sistema energético. Acelerar el despliegue de energías renovables, apostar por la electrificación masiva de la industria y llenar los hogares de bombas de calor ya no es solo una solución ecológica, sino un tema de seguridad nacional y económica.

Tal y como concluyen los expertos después de analizar el colapso de Ormuz, “la única cobertura fiable contra los altos precios del gas es necesitar menos gas”.

Temas Relacionados

Energía EspañaUnión EuropeaRusiaEEUUEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

El auto judicial describe a Zapatero como “líder” de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Se trata de la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno enfrenta una imputación por corrupción.

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Se busca fontanero, se despide al teleoperador: así está borrando ya la IA profesiones enteras de las ofertas de empleo

Los contratos para las ocupaciones con mayor exposición a la inteligencia artificial han caído casi un 8% en solo dos años, polarizando un mercado que ahora penaliza la rutina y revaloriza la presencia física

Se busca fontanero, se despide al teleoperador: así está borrando ya la IA profesiones enteras de las ofertas de empleo

“Vago, poco ambicioso y rácano”: el plan para los fertilizantes propuesto por Bruselas no contenta a los agricultores españoles

El campo señala que las 21 páginas que componen el proyecto enumeran medidas “interesantes” para una estrategia a medio-largo plazo pero, en ningún caso, van acompañadas de nuevos fondos

“Vago, poco ambicioso y rácano”: el plan para los fertilizantes propuesto por Bruselas no contenta a los agricultores españoles

Por qué es importante limpiar el cubo de la fregona y cómo hacerlo según los expertos

Conoce los riesgos de no mantenerlo limpio y las recomendaciones para desinfectarlo correctamente

Por qué es importante limpiar el cubo de la fregona y cómo hacerlo según los expertos

Las familias piden más créditos para llegar a fin de mes y los bancos cierran el grifo de las concesiones por riesgo de impagos

Los hogares alcanzan los 192.000 millones en financiación, una cifra que bate récords tras un crecimiento interanual del 4,5%

Las familias piden más créditos para llegar a fin de mes y los bancos cierran el grifo de las concesiones por riesgo de impagos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada realiza por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de drones desde un helicóptero y un buque

La Armada realiza por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de drones desde un helicóptero y un buque

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Más Madrid pone fin a su guerra civil con una lista única para las primarias: Mónica García liderará el partido y Emilio Delgado optará al Congreso

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

ECONOMÍA

Se busca fontanero, se despide al teleoperador: así está borrando ya la IA profesiones enteras de las ofertas de empleo

Se busca fontanero, se despide al teleoperador: así está borrando ya la IA profesiones enteras de las ofertas de empleo

“Vago, poco ambicioso y rácano”: el plan para los fertilizantes propuesto por Bruselas no contenta a los agricultores españoles

Las familias piden más créditos para llegar a fin de mes y los bancos cierran el grifo de las concesiones por riesgo de impagos

El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo arancelario de Trump pero incluye salvaguardas para suspenderlo si “EEUU incumple sus compromisos”

El Congreso aprueba eliminar impuestos a las ayudas por la DANA y a las víctimas de incendios forestales y de abusos en la Iglesia

DEPORTES

Sexo, chantajes y millones de euros en juego: el escándalo que rodea al Aston Villa de Unai Emery antes de la final de Europa League

Sexo, chantajes y millones de euros en juego: el escándalo que rodea al Aston Villa de Unai Emery antes de la final de Europa League

Cuándo es la Final Four de la Euroliga, a qué hora juegan los equipos españoles y cómo verlo

Enrique Riquelme da por hecho su candidatura a la presidencia del Real Madrid: “Hay una obligación moral y ética de dar el paso si se puede”

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”