Jordi Cruz, chef: “Para conservar las fresas intactas durante días, tienes que hervirlas”

El truco del chef para conservar las fresas. (Freepik)

Las fresas son conocidas por su sabor, su color y su fragilidad. Suelen deteriorarse en cuestión de días, perdiendo firmeza y frescura, lo que supone un reto para quienes desean disfrutarlas durante más tiempo en casa. El chef Jordi Cruz ha compartido un método eficiente y sencillo para conservarlas intactas sin recurrir a conservantes ni técnicas complejas. Esta recomendación, difundida recientemente, parte de un gesto tan simple como sorprendente: exponer las fresas a agua hirviendo durante unos segundos para prolongar su vida útil.

La técnica ha pasado a convertirse en una de las más comentadas entre aficionados a la cocina y expertos por igual, debido a su facilidad de aplicación y a la eficacia demostrada para mantener la frescura de la fruta. Cruz asegura que no es necesario disponer de herramientas especiales ni de conocimientos avanzados para que el truco funcione: basta con precisión en el tiempo y cuidado al manipular cada paso del proceso. Así, cualquier persona puede disfrutar de fresas frescas durante varios días, incluso cuando se adquieren en grandes cantidades.

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El procedimiento propuesto por el chef se diferencia de las habituales recomendaciones sobre conservación de frutas, ya que sugiere un paso intermedio que puede parecer contradictorio: sumergir las fresas, durante exactamente tres segundos, en agua hirviendo. Este breve contacto con el calor tiene un objetivo claro: eliminar o inactivar los microorganismos presentes en la superficie de la fruta, que son los principales responsables de su deterioro prematuro.

El método paso a paso para conservar las fresas

Según las indicaciones de Jordi Cruz, el proceso comienza calentando agua hasta alcanzar el punto de ebullición. Se sumergen las fresas en el agua hirviendo durante solo tres segundos, tiempo suficiente para reducir de manera efectiva la carga microbiana que suele acelerar la aparición de manchas, pérdida de textura y formación de moho.

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Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.

Inmediatamente después de este escaldado exprés, es fundamental transferir las fresas a un recipiente con agua muy fría o incluso con hielo. Este cambio repentino de temperatura detiene el efecto del calor, impide que la fruta se cocine y preserva tanto la textura como el sabor. El método, en palabras del propio Cruz, actúa “directamente sobre el problema principal: la presencia de bacterias y hongos que dañan la fruta”.

Tras el baño de agua fría, es imprescindible secar cuidadosamente cada fresa. La humedad es uno de los factores que más perjudica la conservación, por lo que un secado meticuloso ayuda a evitar la proliferación de microorganismos y a mantener la fruta en óptimas condiciones. Solo entonces conviene pasar a la etapa de almacenamiento.

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Consejos para guardar fresas y evitar errores comunes

El siguiente paso consiste en colocar las fresas ya secas en un recipiente limpio, preferiblemente con una base de papel absorbente. Este detalle ayuda a retener la humedad residual y protege la fruta de un deterioro acelerado. Las fresas deben guardarse en el frigorífico, en un área donde la temperatura sea estable y sin cambios bruscos, ya que las variaciones pueden afectar negativamente a su conservación.

Cómo guardar las fresas en la nevera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cruz subraya la importancia de no lavar las fresas antes de guardarlas si no se va a realizar el proceso completo de escaldado y secado. El agua sin un secado adecuado puede acelerar el deterioro en vez de prevenirlo. Además, es recomendable revisar cada pieza antes de almacenarla y retirar cualquier fresa dañada, ya que una sola puede afectar al resto y propagar el deterioro.

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Siguiendo estos pasos, es posible disfrutar de fresas frescas y con todo su sabor durante varios días después de la compra, sin necesidad de recurrir a aditivos o técnicas complicadas. Este sencillo truco demuestra que, con pequeños gestos y algo de precisión, se pueden lograr grandes resultados en la conservación de frutas delicadas como las fresas.