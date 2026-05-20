España es el tercer país de la Unión Europea con mayor presión fiscal sobre pymes y autónomos

Imagen de archivo del logotipo de Agencia Tributaria de España (Adobe Stock)

La presión fiscal sobre empresas y autónomos vuelve a situar a España entre los países más exigentes de la Unión Europea. Un reciente análisis elaborado por Quantax revela que el mercado español es ya el tercero de toda la UE donde las cotizaciones empresariales tienen un mayor peso sobre la recaudación fiscal total. El informe refleja un escenario cada vez más complejo para pequeños negocios, especialmente en un contexto marcado por la digitalización tributaria y el aumento de obligaciones administrativas.

Según los datos del estudio, las cotizaciones empresariales representan en España el 25,8% de la recaudación fiscal total. La cifra se sitúa muy por encima de la media europea, que alcanza el 17,9%. De esta manera, España solo aparece por detrás de Estonia y República Checa en este apartado, consolidándose como uno de los países con mayor carga para empresas y autónomos dentro del entorno comunitario.

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El informe toma como referencia el Índice de Competitividad Fiscal Empresarial 2025, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos y Tax Foundation. Además del peso de las cotizaciones, el análisis destaca que la contribución fiscal total de los negocios españoles representa el 17,8% del PIB, frente al 14,8% de media registrado en Europa. Esto convierte a España en uno de los países que más ha incrementado la carga tributaria empresarial durante la última década.

Los expertos señalan que esta situación coloca al país en una posición de carga elevada respecto a otras grandes economías europeas. Sin embargo, el problema no se limita únicamente a la cuantía de los impuestos. El informe pone el foco también en la complejidad administrativa y normativa que afrontan pymes y autónomos a la hora de gestionar sus obligaciones tributarias.

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Mayor complejidad para las pymes

Desde Quantax advierten de que muchas pequeñas empresas gestionan sus impuestos de forma reactiva, sin planificación continua ni herramientas tecnológicas adecuadas. Esto provoca errores frecuentes relacionados con deducciones no aplicadas, registros incorrectos de gastos o una menor optimización fiscal. El resultado son estructuras tributarias menos eficientes y mayores costes para negocios que ya operan con márgenes reducidos.

El CEO y cofundador de Quantax, Álvaro Pascual, explica que en España “no siempre se paga más por tipo nominal”, pero sí es más sencillo terminar pagando de más cuando no existe una estrategia fiscal adecuada. Según el directivo, el sistema castiga especialmente a pequeños negocios y autónomos que carecen de apoyo especializado o herramientas tecnológicas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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El análisis también destaca la elevada carga administrativa existente en España. Según la compañía, el país se sitúa igualmente por encima de la media europea en burocracia vinculada al cumplimiento fiscal. Esto supone más tiempo dedicado a trámites, mayor complejidad documental y una necesidad creciente de automatización para poder adaptarse al nuevo entorno tributario.

A esta situación se suma la aceleración de la digitalización fiscal en toda Europa. Las administraciones avanzan hacia sistemas de control cada vez más automatizados, con mayor supervisión en tiempo real y nuevas obligaciones relacionadas con el IVA digital. Entre las iniciativas más relevantes aparece el proyecto europeo VAT in the Digital Age (ViDA), que busca armonizar y modernizar los sistemas fiscales comunitarios.

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Una fiscalidad automatizada y digitalizada

El CFO y cofundador de Quantax, Francisco de las Heras, sostiene que España sigue la tendencia europea hacia una fiscalidad más automatizada y digitalizada. No obstante, considera que la simplificación para pequeños negocios todavía resulta insuficiente. Muchas pymes continúan teniendo dificultades para adaptarse a procesos cada vez más técnicos y exigentes.

La transformación tecnológica del sistema tributario está cambiando también la forma de gestionar las empresas. La automatización ya no se percibe únicamente como una ventaja competitiva, sino como una herramienta prácticamente imprescindible para cumplir con todas las obligaciones fiscales sin errores. Según los expertos, el margen para improvisar es cada vez menor.

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En paralelo, autónomos y pequeñas empresas afrontan un escenario especialmente delicado. El incremento de costes laborales, las mayores cotizaciones y la creciente presión administrativa coinciden con un contexto económico todavía incierto para muchos sectores. Esto obliga a miles de negocios a revisar continuamente su planificación financiera y fiscal para evitar sobrecostes inesperados.