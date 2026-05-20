Se busca fontanero, se despide al teleoperador: así está borrando ya la IA profesiones enteras de las ofertas de empleo

La realidad macroeconómica demuestra que los empleos de oficina más rutinarios están empezando a desaparecer de las ofertas de trabajo por la IA. (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

Aunque hace años esperábamos que la tecnología avanzara hasta tal punto de poder ver coches voladores o robots humanoides, la verdadera revolución tecnológica está ocurriendo frente a nuestros ordenadores y ya se nota en los departamentos de recursos humanos de las empresas. Mientras la Inteligencia Artificial (IA) generativa acapara debates mediáticos sobre su uso ético, la realidad macroeconómica demuestra que los empleos de oficina más rutinarios están empezando a desaparecer de las ofertas de trabajo. Y, en el otro extremo, los oficios manuales y aquellos que requieren un trato puramente humano todavía resisten.

Para entender cómo está cambiando el mercado laboral hoy, no hace falta remontarse a la evolución desde hace diez años, sino a los contratos que se están firmando actualmente. Según el estudio del Impacto de la IA Generativa sobre el mercado laboral realizado por Cambra, la contratación general ha sufrido algunos ajustes entre 2023 y 2025, pero, si ponemos el foco en las profesiones que tienen una “exposición muy alta” a la inteligencia artificial, el volumen de nuevos contratos se ha hundido cerca de un 8%. En aquellas con “exposición alta”, la caída es del 5%.

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¿Y cuáles son las profesiones detrás de estos porcentajes? Fundamentalmente, trabajadores del sector servicios cuyas jornadas consisten en procesar información, cruzar datos o atender al público a través de un ordenador o un auricular. En apenas dos años, las empresas han reducido la contratación de operadores de telemarketing en un 34%. Los teleoperadores generales han visto esfumarse un 21% de sus nuevas oportunidades laborales, exactamente la misma proporción que han perdido los empleados de agencias de viajes. Por su parte, la búsqueda de telefonistas ha caído un 23%.

El trabajo manual está a salvo del algoritmo

Pero, aunque históricamente las nuevas tecnologías amenazaban primero al trabajo físico o de fábrica, hoy ocurre todo lo contrario. Ahora, el trabajo manual es la gran fortaleza que el algoritmo no puede atravesar.

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Pep Martorell, físico y doctor en informática, experto en IA y supercomputación, nos explica cómo están adaptando la inteligencia artificial las empresas españolas y los retos que esta supone para los trabajadores.

Las ocupaciones con una exposición nula o mínima a la IA son aquellas donde el cuerpo humano y la presencia física en el mundo real son insustituibles. Un robot de software no puede arreglar una tubería, limpiar la habitación de un hotel ni descargar el remolque de un camión. Los datos de contratación confirman que, mientras los oficinistas sufren, los empleados de logística y reparto viven su momento más dulce.

En el mismo periodo en el que se hundía el telemarketing, la contratación de repartidores a pie y mensajeros se ha disparado casi un 25%, la de conductores de furgonetas un 15% y la de peones de transporte de mercancías se ha incrementado un 10%. Incluso el personal de limpieza de oficinas y hoteles, un sector tradicionalmente precario pero inmune a la digitalización, ha visto crecer ligeramente sus firmas de contratos.

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La banca busca menos administrativos y más asesores

Si hay un sector que sirve de laboratorio perfecto para ver cómo la IA moldea el futuro, es la banca y las finanzas. Es un mundo intensivo en información donde la tecnología está provocando una metamorfosis interna fascinante.

Los bancos no están destruyendo empleo de forma masiva generalizada, pero sí están cambiando radicalmente el tipo de perfiles que buscan para sus empresas. Las tareas administrativas de trastienda (back-office) están desapareciendo. Las ofertas para intermediarios y personal de apoyo financiero se han desplomado un 19%, y la búsqueda de especialistas en contabilidad básica ha bajado un 7%.

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Los datos de contratación de 2023 a 2025 revelan un mercado laboral polarizado: oficios rutinarios ceden espacio a la automatización, mientras quienes trabajan con el cuerpo o la empatía humana amplían sus oportunidades laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, cuando el dinero de una persona o una empresa está en juego, se suele confiar más en un ser humano que en una máquina. Por eso, en el mismo sector bancario donde caen en picado los administrativos, las contrataciones de asesores financieros y gestores de inversiones han crecido un 6%, y las de mediadores de seguros han dado un salto espectacular del 20%. La inteligencia artificial gestiona el papeleo, pero el trato, la empatía y la capacidad de persuasión siguen siendo un monopolio estrictamente humano.

El mercado laboral se polariza, no se derrumba

Ahora mismo no estamos ante un escenario catastrófico que vaya a generar un paro masivo instantáneo en la sociedad. Pero lo que revelan los datos reales de contratación es que sí está habiendo una reconfiguración acelerada de qué es lo que el mercado valora en un trabajador.

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El empleo se está polarizando a marchas forzadas. La inteligencia artificial no destruye empresas enteras de golpe, sino que vacía de utilidad las tareas rutinarias de las oficinas. Al final, si tu trabajo consiste en mover información repetitiva de un programa a otro, o en leer un guion telefónico estándar, el algoritmo ya te está quitando el puesto en la sala de entrevistas. Pero si tu labor exige moverte físicamente por el mundo, ensuciarte las manos o ganarte la confianza personal de un cliente mirándole a la cara, tu valor en el mercado laboral está más seguro que nunca.