El Congreso continúa con las mejoras para los militares: pide compensar las guardias y fomentar el teletrabajo en el Ejército

Soldados españoles colocan una bandera de España en un vehículo durante el ejercicio de entrenamiento militar Dynamic Mariner 25, en el océano Atlántico, en Barbate, el 28 de marzo de 2025. (REUTERS/Jon Nazca)

Los militares continúan con su lucha por conseguir mejoras laborales mientras reclaman desde hace años ser considerados profesionales de riesgo. La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado este miércoles distintas propuestas para mejorar las condiciones laborales y familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas durante el debate del informe anual del Observatorio de la Vida Militar, órgano consultivo adscrito a las Cortes Generales, correspondiente a 2024.

Entre las medidas aprobadas figura la creación de compensaciones por servicios extraordinarios, como guardias o jornadas que excedan el horario ordinario, así como el impulso de modalidades de teletrabajo en aquellos destinos y puestos donde sea posible, tal y como ha adelantado Europa Press. La comisión también ha dado luz verde a iniciativas relacionadas con la conciliación familiar, la movilidad geográfica y el problema del déficit de efectivos en el Ejército.

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Durante el debate se ha abogado por presentar mejoras, tanto a los militares como a la tropa de marinería, para hacer una carrera de acceso “amable y atractiva”, que de “oportunidades de formación” y que ofrezca posibilidades de crecimiento profesional y personal, como ha mencionado el diputado de Sumar Txema Guijarro.

Margarita Robles asegura que una decisión del Gobierno no supone "una ruptura del vínculo trasatlántico ni un abandono de nuestra responsabilidad", pero establece una condición clave sobre el uso de las bases militares.

Desde el grupo socialista se han reivindicado las medidas impulsadas por el Ministerio de Defensa en los últimos años. La diputada Caridad Rives Arcayna ha asegurado que el Gobierno lleva desde 2021 aplicando mejoras salariales y medidas de conciliación y ha afirmado que “no podemos permitir que se deje entrever que no se está haciendo absolutamente nada”. “Cuando en 2021 comenzamos este proceso de mejora de las retribuciones de las Fuerzas Armadas, llevaban 15 años sin ningún aumento”.

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El PSOE revindica sus medidas

De la misma manera, Rives Arcayna ha señalado que algo muy similar ocurre cuando se habla de efectivos. “El Ministerio, obviamente, no está de brazos cruzados y existe una campaña muy importante para incrementar el número de militares en servicio activo, tanto en personal como en alumnos”, ha acentuado. Las Fuerzas Armadas llevan años reclamando mejoras para un servicio en activo que “resulta claramente decreciente”, y cuyo déficit de personal consideran “crónico”, según dicta la memoria del informe, con fecha a 2024. “A 1 de enero de 2025, acumula una pérdida de 13.300 militares profesionales. Y eso considerando aquel año como el único en que los efectivos se ajustaron a las cifras previstas en la Ley de la carrera militar, aunque fuese en su rama inferior", citan.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita este miércoles al contingente español en el Cuartel General Supremo de la OTAN. (MINISTERIO DE DEFENSA)

De la misma manera, el diputado de UPN Alberto Catalán ha defendido la necesidad de “dignificar la profesión militar” y ha criticado las “obsoletas e injustificadas retribuciones salariales” de los miembros de las Fuerzas Armadas. “No debemos olvidar que el Gobierno anunció y ha venido aplicando el mayor incremento presupuestario de la historia en materia de Defensa, destinado a lo que algunos denominaron en su día el ‘Ministerio de la Guerra’, mientras que las retribuciones de los militares no se han compensado de manera adecuada, al menos desde nuestro punto de vista”, ha añadido.

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Entre las propuestas aprobadas también figura la creación de un índice de bienestar militar con indicadores sobre salud mental, conciliación, movilidad, estabilidad y retribuciones, cuyos resultados deberán publicarse anualmente, según ha adelantado el medio citado.

*Con información de Europa Press

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