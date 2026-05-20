Los dermatólogos estallan contra Marcos Llorente y los negacionistas de la protección solar: “Gastamos tiempo en desmentir bulos que hacen muchísimo daño”

Los dermatólogos estallan contra Marcos Llorente y los negacionistas de la protección solar. (Freepik)

“Zapatero a tus zapatos”, ha defendido el doctor Agustín Buendía, director de la Fundación Piel Sana, durante la presentación de la nueva edición del Congreso Nacional de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Con esta expresión, el especialista ha querido subrayar la importancia de que las figuras públicas se pronuncien únicamente sobre aquellos ámbitos en los que cuentan con formación específica, especialmente cuando se trata de temas relacionados con la salud.

Este mensaje se produce a raíz de la reciente intervención del futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente en el programa El Hormiguero, donde volvió a expresar su escepticismo sobre el uso de protectores solares y cuestionó la relación entre la exposición solar sin protección y el cáncer de piel. Sus declaraciones se suman a un discurso que el jugador viene difundiendo en redes sociales en los últimos meses, en el que comparte consejos de salud que no cuentan con respaldo científico sólido.

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El dermatólogo ha aprovechado su intervención para recordar que existe evidencia científica sólida y ampliamente consensuada que demuestra que la exposición a la radiación ultravioleta es un factor determinante en el desarrollo del cáncer de piel. En particular, ha insistido en que las quemaduras solares, especialmente durante la infancia y la adolescencia, incrementan de forma significativa el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer cutáneo en la edad adulta.

A través del ejemplo del futbolista Marcos Llorente, el nutricionista Mario Rey advierte sobre los riesgos de ciertas dietas a largo plazo.

Frente a este tipo de discursos, como el de Llorente, Buendía ha insistido en la necesidad de delimitar claramente los espacios de conocimiento. “Yo jamás me atrevería a hablar en redes o en un sitio público de fútbol porque no es lo mío”, ha señalado, defendiendo que cada persona debe limitar sus intervenciones a aquellos campos en los que tiene formación, experiencia y respaldo profesional.

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Evidencia científica frente a la desinformación

El director de la Fundación Piel Sana también ha extendido su llamamiento a la responsabilidad a los medios de comunicación y a los creadores de contenido digital, a quienes ha instado a priorizar siempre la difusión de información basada en evidencia científica contrastada.

Según ha explicado, la labor de los dermatólogos ha estado tradicionalmente centrada en la educación sanitaria de la población, enseñando el uso correcto de los fotoprotectores y la detección precoz de lesiones sospechosas en la piel. Sin embargo, ha lamentado que en la actualidad una parte creciente de su tiempo se destine a corregir desinformación. “Ahora gastamos tiempo en tener que desmentir una serie de bulos que están haciendo muchísimo daño a la población”, ha advertido.

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Buendía ha subrayado además que la radiación ultravioleta constituye el principal factor de riesgo del cáncer de piel, tal y como avalan décadas de estudios epidemiológicos y experimentales. No obstante, ha destacado un aspecto clave desde el punto de vista preventivo: se trata del único factor de riesgo modificable. “No se puede cambiar tener los ojos azules o ser rubio”, ha explicado, “pero sí las conductas y los hábitos de las personas”.

Marcos Llorente en el plató de 'El Hormiguero'. (El Hormiguero)

En este sentido, ha recordado que la evidencia científica es concluyente al demostrar que las quemaduras solares en edades tempranas, especialmente en niños y adolescentes antes de los 20 años, “aumentan de forma considerable el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer en la edad adulta”.

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Pese a lo señalado por el doctor Buendía y al consenso científico existente sobre la relación entre la exposición solar sin protección y el cáncer de piel, declaraciones como las del futbolista Marcos Llorente en programas de prime time, donde llegó a afirmar que “no está de acuerdo” con dicha evidencia, pueden contribuir a la difusión de desinformación entre la población.