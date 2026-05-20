Mariano Sánchez, carnicero: “Para hacer los mejores filetes rusos, le añado a la carne picada perejil, ajo picado y pan casero remojado con leche”

Para un resultado perfecto, hay que mezclar los ingredientes a mano para conseguir una masa homogénea y jugosa, y sellar a fuego fuerte antes de terminar la cocción a fuego suave y lograr un interior muy jugoso

Un filete ruso no es una hamburguesa. Tampoco un filete. Ni es una receta rusa. Esta sencilla, aunque algo confusa, receta de carne picada es un clásico de las casas españolas desde hace décadas, una elaboración sencilla que hoy aprendemos a preparar paso a paso de la mano del carnicero Mariano Sánchez.

Creador de contenido, divulgador y experto en el manejo de carnes, Mariano es conocido en redes sociales como El As Carnicero (@el_as_carnicero), donde acumula cientos de miles de seguidores. En una de sus últimas publicaciones, el carnicero contaba su receta de filetes rusos, desvelándonos algunos trucos infalibles que todos podemos recrear en casa.

Cualquier receta de filete ruso debe comenzar, como no, con “una buena carne picada de ternera cien por cien, un kilito”, asegura Mariano. Y, aunque la calidad de la carne es fundamental, los condimentos son casi más importantes si buscamos un bocado sabroso. “Le vamos a añadir pimienta, sal, ajo fresco y perejil fresco”, explica. Para una textura perfecta, jugosa pero compacta, hay varios elementos que no deben ignorarse: “un huevo por kilo y pan casero remojado en leche, esto es lo que marca la diferencia”, asegura el carnicero.

Una vez tengamos todos los ingredientes en un bol, explica Mariano, llega el momento de mezclar y amasar la carne, un paso que siempre debemos hacer con las manos para conseguir que cada elemento se integre por completo y lograr una masa homogénea. A la hora de cocinarlos, el carnicero lo tiene claro: “Fuego fuerte al principio, bien sellado y luego que se haga bien por dentro, que esto no es un entrecot”. Con esta técnica, aplicando mucho calor al principio y bajando el fuego después, lograremos que los jugos de la carne se mantengan en el interior del filete, logrando un resultado riquísimo y nada seco.

Listo nuestro filete ruso, solo queda emplatar y completar con una rica guarnición. “Cuando ya están hechos, les metes un buen tomate frito por encima, casero, y eso ya juega en otra liga”. Y para rematar el plato, finaliza el experto, “un buen puré de patata cremoso o unas patatas fritas bien hechas. Ahí tienes un plato de verdad”.

Cómo hacer filete ruso con los consejos de un carnicero

El filete ruso consiste en una mezcla de carne picada de ternera, pan remojado en leche, huevo y condimentos, formada en discos gruesos y cocinada en sartén. La técnica clave es mezclar los ingredientes a mano para conseguir una masa homogénea y jugosa, y sellar a fuego fuerte antes de terminar la cocción a fuego suave.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1.000 g de carne picada de ternera (100 %)
  • 1 huevo grande
  • 100 g de pan casero (o miga de pan)
  • 150 ml de leche entera
  • 2 dientes de ajo fresco
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra para freír
  • Tomate frito casero (opcional, para servir)

Cómo hacer filete ruso, paso a paso

  1. Remoja el pan en la leche hasta que esté bien empapado y blando.
  2. Pica los ajos y el perejil muy finos para un sabor más integrado.
  3. Mezcla en un bol grande la carne picada, el pan remojado (bien escurrido), el huevo, el ajo, el perejil, sal y pimienta.
  4. Amasa la mezcla con las manos durante varios minutos hasta obtener una masa homogénea y compacta.
  5. Forma bolas de carne del tamaño de una pelota de golf y aplánalas ligeramente hasta obtener discos gruesos de unos 2 cm de grosor.
  6. Calienta abundante aceite en una sartén a fuego fuerte.
  7. Sella los filetes por ambos lados 1 minuto para dorarlos bien y mantener los jugos dentro.
  8. Baja el fuego a medio y termina la cocción durante 3-4 minutos por cada lado para que queden hechos por dentro pero jugosos.
  9. Sirve calientes, cubriendo con tomate frito casero y acompañando con puré de patatas o patatas fritas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas (o 8 filetes medianos).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 380 kcal
  • Proteínas: 35 g
  • Grasas: 23 g
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 3 días en un recipiente hermético. Se pueden congelar, ya cocinados, durante 2 meses. Recalienta en sartén o microondas.

