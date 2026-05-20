España asume el liderazgo de la misión de la OTAN en Irak y la ministra Robles apunta a la “voluntad de volver” tras el repliegue por los ataques iraníes

Firma durante la toma de posesión de misión en Irak (Ministerio de Defensa)

El conflicto de Oriente Medio provocó la salida de las tropas aliadas de Irak. Allí, colaboraban con las autoridades locales en la lucha contra el terrorismo islamista, pero responder a la amenaza de ser atacados por Irán en medio de su guerra con Estados Unidos e Israel estaba fuera de su cometido. Meses después, Irak reclama la necesidad de recuperar el apoyo y España aboga por buscar la fórmula. En medio de este panorama, las Fuerzas Armadas españolas asumen el liderazgo de la misión, que se encuentra, en estos momentos, desplegada en Nápoles.

La misión de la OTAN en Irak (NMI) desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y las instituciones militares iraquíes, a través de la capacitación y el asesoramiento a las autoridades locales. Desde su creación, España ha tenido un papel clave y por muchos momentos el mayor número de militares. Ahora pasa lidera la misión, asumiendo responsabilidades clave.

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La ministra Margarita Robles había destacado el jueves que esta misión de evacuación de tropas españolas ha sido “muy complicada”, y que la decisión se tomó después de que la Alianza Atlántica “adaptara” el mandato de la Nato Mission Irak tras el “ataque preventivo” de EEUU e Israel sobre Teherán. (Ministerio de Defensa)

Relevo en Nápoles

En un contexto marcado por la inestabilidad en Oriente Medio, la misión ha debido adaptarse a las condiciones de seguridad. A finales de marzo, la OTAN trasladó temporalmente a Nápoles al personal internacional, incluida la mayor parte del contingente español, que evacuó a 200 militares y mantiene ahora 13 efectivos en la sede italiana.

Este 20 de mayo, el teniente general Ramón Armada Vázquez asumió el mando de la NMI en una ceremonia celebrada en el Cuartel General Conjunto de la OTAN en Nápoles, relevando al general de división francés Christophe Hintzy. El acto, presidido por el almirante George Wikoff, contó con la participación por videoconferencia de la cúpula militar iraquí.

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Durante el relevo, Hintzy destacó la colaboración con el contingente español. “Nunca he visto una conexión tan estrecha entre un país y sus asesores”, afirmó el general francés. Armada Vázquez, además de asumir el mando de la misión, lidera el contingente español desplegado en Nápoles. En su intervención, subrayó la importancia de la cohesión del equipo multinacional, la coordinación con la cadena de mando de la OTAN y el mantenimiento de relaciones fluidas con las autoridades iraquíes.

La base militar italiana en Irak que ha sido atacada por Irán y su operación ‘Prima Parthica’ contra el Daesh (Ministero della Difesa)

Compromiso español y expectativas de Irak

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que las autoridades iraquíes han expresado su deseo de que la misión de la OTAN prosiga en el país en cuanto mejoren las condiciones de seguridad derivadas de la guerra en Irán. Robles reveló que el teniente general Armada “ha estado en Irak recientemente, y abordó con las autoridades iraquíes la continuidad de la misión”. Según la ministra, la voluntad de los iraquíes es clara: “quieren que la misión continúe”, y España comparte plenamente ese objetivo.

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“Nuestra voluntad es volver a Irak, siempre que eso sea necesario y plenamente de acuerdo con el gobierno iraquí”, afirmó Robles, señalando la disposición del Gobierno español a retomar la presencia sobre el terreno tan pronto como sea posible. En paralelo a la NMI, España mantiene su participación en la Operación Inherent Resolve, liderando un grupo de operaciones especiales en la lucha contra Daesh.