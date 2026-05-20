Receta de arroz pilaf al estilo turco, la guarnición más rica y sencilla de la cocina de Oriente Próximo

Receta de arroz pilaf, una guarnición típica de Oriente Próximo (Magnific)

Un buen arroz es el complemento perfecto de cualquier plato. Carnes o pescados, platos de verdura, guisos o curry... Si eres amante de esta guarnición, pero estás cansado del clásico arroz blanco, esta receta de la gastronomía turca puede ser tu salvación. El arroz pilaf es una de las insignias de la cocina de Oriente Próximo, también de otras zonas como la India. El nombre de ‘pilaf’ hace referencia a la manera tradicional de cocinarlo, en la que el arroz se cocina con el añadido de una serie de ingredientes y condimentos que lo diferencian del arroz tradicional.

La receta, como suele ocurrir en recetas tradicionales como esta, varía mucho según el cocinero. Eso sí, una clave inamovible tiene que ver con el tipo de arroz que se utiliza para elaborarlo; para preparar arroz pilaf es necesario utilizar arroz basmati o, al menos, arroz de grano largo. En vez de utilizar agua, lo cocinaremos con caldo de pollo o cualquier caldo que tengamos a mano, lo que le dará a esta elaboración muchísimo sabor. Nosotros completaremos este arroz con una base de cebolla y ajo, así como algunas especias y hierbas frescas, pero también podemos añadir otros ingredientes como pasas o algunos frutos secos.

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Receta de arroz pilaf

El arroz pilaf es un plato de arroz largo cocinado en aceite de oliva con cebolla, ajo y especias como cardamomo, clavo y bolitas de pimienta. El arroz se rehoga antes de cocerlo en caldo de ave, lo que consigue un grano suelto y un sabor profundo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

200 g de arroz largo

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

400 ml de caldo de ave

1 cebolla

1 diente de ajo

Sal

Bolitas de pimienta (al gusto)

Cardamomo (2-3 vainas)

Clavo (2 unidades)

Perejil o cilantro fresco (para servir)

Cómo hacer arroz pilaf, paso a paso

Lava el arroz: Déjalo en remojo 2 horas o lávalo bajo el grifo hasta que el agua salga clara. Escurre muy bien. Pela y pica la cebolla y el ajo muy fino. Calienta el aceite de oliva en una olla. Agrega el cardamomo, clavo y bolitas de pimienta; sofríe 1 minuto para que suelten aroma. Añade la cebolla y el ajo. Sofríe 2-3 minutos hasta que la cebolla esté transparente. Incorpora el arroz escurrido. Saltea unos minutos removiendo para impregnar el arroz con el aceite y las especias. Vierte el caldo de ave caliente y añade sal al gusto. Sube el fuego a medio, tapa la olla y cocina 15 minutos. Prueba el arroz: si aún no está hecho, deja unos minutos más. Si está en su punto, apaga el fuego y deja reposar 5 minutos tapado. Suelta el grano con un tenedor y sirve con perejil o cilantro fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal aprox.

Hidratos de carbono: 42 g

Proteínas: 4 g

Grasas: 5 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El arroz pilaf puede conservarse en la nevera hasta 3 días en recipiente hermético. Para servir, calienta suavemente con un poco de caldo o agua para recuperar la textura.

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