España

Empleadas de hogar, cuidadoras, repartidores y camareros: estos son los perfiles más habituales de los migrantes que podrán regularizarse

Desde Regularización Ya advierten que muchas trabajadoras internas viven bajo condiciones de explotación, con jornadas extensas y sueldos de 700 euros

Guardar
Temporeros migrantes trabajan en la
Temporeros migrantes trabajan en la vendimia. (EFE/ David Aguilar/Archivo)

La reciente aprobación de una regularización extraordinaria para personas migrantes en situación administrativa irregular abrirá la puerta a que más de medio millón de extranjeros que ya residían en el país accedan a derechos básicos como la asistencia sanitaria, un cambio profundo para quienes han afrontado años de precariedad y miedo a ser deportados. Desde la plataforma Regularización Ya, que promovió la medida mediante una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por más de 600.000 firmas, destacan que el impacto será especialmente notable en sectores como la agricultura, la hostelería o los cuidados, donde muchos migrantes afrontan condiciones de alta precariedad, largas jornadas y salarios por debajo del salario mínimo.

“La nueva regularización permitirá que quienes han permanecido en los márgenes, sin papeles y expuestos a controles policiales por perfil racial, dejen atrás esa frontera que les impedía considerarse personas con derechos”, indica a Infobae Edith Espínola, una de las portavoces de Regularización Ya. La activista explica que aunque los perfiles de las personas en situación irregular son muy diversos, todos comparten un punto en común: desempeñan trabajos altamente precarizados. Por eso, entre los perfiles más habituales se encuentras empleadas del hogar, cuidadoras de niños y personas mayores, repartidores a domicilio, camareros, temporeros que recolectan fruta o manteros que se dedican a la venta ambulante.

En ese sentido, Espínola destaca que muchas de las empleadas del hogar son internas y “viven bajo condiciones de explotación, con jornadas que apenas les permiten salir uno o dos domingos al mes y sueldos de unos 700 euros". “Son condiciones de absoluta explotación, sin contacto con la realidad de lo que sucede en las calles”, aclara.

Una trabajadora migrante en una
Una trabajadora migrante en una residencia. (Pexels)

Además de otorgar papeles, la regularización extraordinaria, añade la activista, también tendrá un impacto estructural en la economía, pues busca reducir la informalidad. “Facilitar la residencia legal permitirá que quienes ya contribuyen a la sociedad puedan cotizar y acceder a la ciudadanía plena”, ha indicado Espínola, que recuerda que las regularizaciones anteriores, impulsadas tanto por gobiernos del PSOE como del PP, ya evidenciaron el impacto positivo de la migración en el crecimiento económico.

Abrir una cuenta en un banco o poder viajar sin temor al país de origen

Uno de los cambios más significativos que supone la medida es la posibilidad de realizar trámites cotidianos vedados hasta ahora para los migrantes en situación irregular. “Ahora podrán tener una cuenta en el banco y podrán viajar a su país [de origen] después de muchos años sin poder ir” por no contar con un contrato laboral y por miedo a ser deportados. administrativa. Se trata de una situación comparable, explica, a la que la población local vivió en pandemia, cuando muchas personas no podían despedirse de sus seres queridos tras haber fallecido.

“Esa es la realidad de miles de personas migrantes, que nunca pueden despedirse de sus familiares cuando están en situación administrativa irregular y tienen que llevar el duelo en la distancia”, añade, al tiempo que resume: “Regularizar es otorgar vida, otorgar a los migrantes la tranquilidad de poder construir esa vida que sueña como persona que quiere habitar España con todos los derechos”.

Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

Adjudicar recursos para evitar un colapso burocrático

Desde Regularización Ya expresan su preocupación porque el proceso no derive “en un nuevo cuello de botella burocrático”, debido a la saturación actual de las oficinas de Extranjería. La organización advierte que, sin un refuerzo de personal, la regularización podría frustrar las expectativas de miles de personas. Por este motivo, la portavoz subraya que el éxito de la medida dependerá de la agilidad y los recursos que se destinen a la administración.

La organización también confía en que el texto del real decreto que regulariza la situación de las personas migrantes se publique en el Boletín Oficial del Estado la próxima semana.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaDesigualdad socialGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: jugada

Pedro Sánchez replica a través de X al fundador de Telegram: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”

Pavel Durov había acusado al Gobierno de impulsar una regulación que amenaza la privacidad y la libertad de expresión

Pedro Sánchez replica a través

España estrena su propia versión de ‘Solo asesinatos en el edificio’: protagonizada por Inma Cuesta y con un misterio a resolver en Lisboa

La ficción se estrenará en exclusiva en Disney+ y Hulu a nivel mundial, incluidos Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda el 31 de marzo de 2026

España estrena su propia versión

Buscan al árbitro que pidió matrimonio a su novio en un partido de Bundesliga: robó 6.000 euros en el bar donde trabajaba

La defensa del colegiado señala que las acusaciones “son infundadas”

Buscan al árbitro que pidió

Borrasca Leonardo, en directo: última hora del temporal en Andalucía, inundaciones y más de 3.500 personas desalojadas

Más de 3.000 andaluces han sido desalojadas de sus viviendas de forma preventiva y otros casi 4.000 están sin electricidad

Borrasca Leonardo, en directo: última
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez replica a través

Pedro Sánchez replica a través de X al fundador de Telegram: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”

Una jueza procesa al activista ultraderechista Alberto Royuela por difundir una conversación falsa entre Begoña Gómez y el presidente de un banco marroquí

Elisa Mouliaá retira su acusación del ‘caso Errejón’: “No quiero dinero ni protagonismo”

Aumentan más de un 400% los pacientes pendientes de operación en Aragón desde que hay registros: radiografía de 13 años de brecha quirúrgica en la región

El dueño de Telegram manda un mensaje contra Pedro Sánchez a todos los españoles: “España podría convertirse en un Estado de vigilancia”

ECONOMÍA

El 72% de los europeos

El 72% de los europeos dice estar “muy preocupado” por las guerras cerca de la UE, según el Eurobarómetro

Alerta de la Guardia Civil por una estafa en la que se hacen pasar por Hacienda: “Su objetivo es obtener tus credenciales de acceso”

Condenado a un año de cárcel por delito de odio al insultar a un trabajador venezolano al que llamó “machupichu de mierda”

Las viviendas turísticas ilegales se disparan, ya alcanzan el 23% de la oferta del alquiler vacacional

CaixaBank, Mercadona, El Corte Inglés, Telefónica e Inditex, entre las empresas españolas con “mejor reputación”, según Forbes

DEPORTES

Andrea Piccolo, de campeón de

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey