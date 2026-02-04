Empleadas de hogar, cuidadoras, repartidores y camareros: estos son los perfiles más habituales de los migrantes que podrán regularizarse

Temporeros migrantes trabajan en la vendimia. (EFE/ David Aguilar/Archivo)

La reciente aprobación de una regularización extraordinaria para personas migrantes en situación administrativa irregular abrirá la puerta a que más de medio millón de extranjeros que ya residían en el país accedan a derechos básicos como la asistencia sanitaria, un cambio profundo para quienes han afrontado años de precariedad y miedo a ser deportados. Desde la plataforma Regularización Ya, que promovió la medida mediante una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por más de 600.000 firmas, destacan que el impacto será especialmente notable en sectores como la agricultura, la hostelería o los cuidados, donde muchos migrantes afrontan condiciones de alta precariedad, largas jornadas y salarios por debajo del salario mínimo.

“La nueva regularización permitirá que quienes han permanecido en los márgenes, sin papeles y expuestos a controles policiales por perfil racial, dejen atrás esa frontera que les impedía considerarse personas con derechos”, indica a Infobae Edith Espínola, una de las portavoces de Regularización Ya. La activista explica que aunque los perfiles de las personas en situación irregular son muy diversos, todos comparten un punto en común: desempeñan trabajos altamente precarizados. Por eso, entre los perfiles más habituales se encuentras empleadas del hogar, cuidadoras de niños y personas mayores, repartidores a domicilio, camareros, temporeros que recolectan fruta o manteros que se dedican a la venta ambulante.

En ese sentido, Espínola destaca que muchas de las empleadas del hogar son internas y “viven bajo condiciones de explotación, con jornadas que apenas les permiten salir uno o dos domingos al mes y sueldos de unos 700 euros". “Son condiciones de absoluta explotación, sin contacto con la realidad de lo que sucede en las calles”, aclara.

Una trabajadora migrante en una residencia. (Pexels)

Además de otorgar papeles, la regularización extraordinaria, añade la activista, también tendrá un impacto estructural en la economía, pues busca reducir la informalidad. “Facilitar la residencia legal permitirá que quienes ya contribuyen a la sociedad puedan cotizar y acceder a la ciudadanía plena”, ha indicado Espínola, que recuerda que las regularizaciones anteriores, impulsadas tanto por gobiernos del PSOE como del PP, ya evidenciaron el impacto positivo de la migración en el crecimiento económico.

Abrir una cuenta en un banco o poder viajar sin temor al país de origen

Uno de los cambios más significativos que supone la medida es la posibilidad de realizar trámites cotidianos vedados hasta ahora para los migrantes en situación irregular. “Ahora podrán tener una cuenta en el banco y podrán viajar a su país [de origen] después de muchos años sin poder ir” por no contar con un contrato laboral y por miedo a ser deportados. administrativa. Se trata de una situación comparable, explica, a la que la población local vivió en pandemia, cuando muchas personas no podían despedirse de sus seres queridos tras haber fallecido.

“Esa es la realidad de miles de personas migrantes, que nunca pueden despedirse de sus familiares cuando están en situación administrativa irregular y tienen que llevar el duelo en la distancia”, añade, al tiempo que resume: “Regularizar es otorgar vida, otorgar a los migrantes la tranquilidad de poder construir esa vida que sueña como persona que quiere habitar España con todos los derechos”.

Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

Adjudicar recursos para evitar un colapso burocrático

Desde Regularización Ya expresan su preocupación porque el proceso no derive “en un nuevo cuello de botella burocrático”, debido a la saturación actual de las oficinas de Extranjería. La organización advierte que, sin un refuerzo de personal, la regularización podría frustrar las expectativas de miles de personas. Por este motivo, la portavoz subraya que el éxito de la medida dependerá de la agilidad y los recursos que se destinen a la administración.

La organización también confía en que el texto del real decreto que regulariza la situación de las personas migrantes se publique en el Boletín Oficial del Estado la próxima semana.