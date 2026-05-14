Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 15 de mayo: el emotivo reencuentro de Marta y Fina y el ataque de celos de Álvaro

Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La semana más convulsa de Sueños de libertad culminará este viernes con un episodio marcado por la emoción, las despedidas y nuevos enfrentamientos que amenazan con cambiar por completo el rumbo de varios personajes. Tras días de tensión en Toledo, el capítulo del viernes pondrá el foco en el esperado reencuentro entre Marta y Fina, además de las consecuencias sentimentales y familiares que han ido creciendo a lo largo de los últimos episodios.

Durante la semana, la ficción ha ido acumulando conflictos en prácticamente todos los frentes. Pablo y Nieves decidían comunicar a sus hijos el final de su matrimonio mientras intentaban mantener cierta estabilidad familiar conviviendo bajo el mismo techo. Al mismo tiempo, Tasio reconocía su relación con Paula y terminaba provocando una profunda crisis con Carmen, incapaz de perdonarlo pese a sus intentos de reconciliación.

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En paralelo, el robo de los camiones de la fábrica continuaba complicándose. Las sospechas sobre Gorito crecían tras aparecer un inhalador dentro de uno de los vehículos asaltados, mientras Salva empezaba a relacionarlo directamente con el caso. Todo ello generaba todavía más nerviosismo dentro de la empresa justo cuando la llegada de Brossard amenazaba con agravar la delicada situación económica.

El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

Otro de los grandes focos dramáticos de la semana ha sido la desaparición de Fina. Marta llegó a creer incluso que podría haber muerto y, completamente desesperada, tomó la decisión de viajar a Argentina para intentar encontrarla. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, el episodio del jueves terminaba con el inesperado regreso de Fina a la fábrica.

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Episodio 561 del viernes 15 de mayo

Ese impactante giro dará paso al capítulo del viernes, donde ambas protagonizarán una de las escenas más emotivas de las últimas semanas. Después de días de angustia, miedo e incertidumbre, Marta y Fina volverán a verse en un reencuentro cargado de emoción. Abrazos, lágrimas y besos marcarán un momento especialmente esperado por los seguidores de la serie, que han seguido con preocupación la desaparición del personaje.

Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Aunque la felicidad regresará momentáneamente para ellas, la situación general en Toledo seguirá siendo extremadamente delicada. La visita de Brossard obligará a la directiva de la fábrica a reunirse de urgencia para intentar contener las consecuencias del escándalo de los camiones robados y las tensiones internas que amenazan con hacer saltar todo por los aires.

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En el terreno familiar también llegarán nuevas sacudidas. Nieves, hundida tras la muerte de su padre y después de descubrir que su madre no quiere volver a verla, comunicará a sus hijos una decisión que cambiará el futuro inmediato de todos: marcharse una temporada a Tarragona para alejarse de Toledo y empezar de nuevo lejos de tantos problemas. La noticia dejará completamente rota a su familia y abrirá una nueva incógnita sobre el futuro del personaje.

'Sueños de Libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, los celos y la rabia harán estallar a Álvaro. Después de descubrir el acercamiento entre Beatriz y Gabriel, el joven perderá el control en una reacción que promete generar nuevas consecuencias en los próximos capítulos. La ruptura definitiva con Beatriz, sumada a los problemas derivados del robo de los camiones, terminará empujándolo al límite.

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Además, otras tramas sentimentales seguirán avanzando. Andrés y Valentina han dado un importante paso en su relación durante los últimos episodios, mientras Paula continúa intentando recuperar a Tasio pese a los continuos rechazos del joven.