El pasajero estadounidense que había dado positivo de hantavirus en el crucero salió del aislamiento

Las autoridades sanitarias estadounidenses vigilan a 16 ciudadanos por posible exposición al hantavirus, tras confirmarse tres muertes en el crucero MV Hondius (REUTERS/Hannah McKay)

Un pasajero estadounidense repatriado tras la travesía afectada por hantavirus en el crucero MV Hondius dejó este miércoles la unidad de biocontención de Nebraska y fue trasladado a cuarentena tras dar negativo en las últimas pruebas, de acuerdo con el sistema de salud Nebraska Medicine.

La medida ocurre mientras autoridades sanitarias mantienen la vigilancia sobre 16 estadounidenses por potencial exposición al virus, después de confirmarse tres muertes durante el viaje y la detección de más casos de la variante Andes, única con transmisión entre personas, según detallaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El pasajero estadounidense Stephen Kornfeld fue dado de alta de la unidad de biocontención en Nebraska tras dar negativo en pruebas de hantavirus Andes (Stephen Kornfeld)

Detalles de la evacuación y monitoreo de los repatriados

El pasajero, identificado públicamente como Stephen Kornfeld, oncólogo de Oregón de 69 años, había dado un resultado “levemente positivo” en Canarias antes del operativo de regreso a Estados Unidos.

Este médico jubilado había abordado el barco MV Hondius en el extremo sur de Argentina exclusivamente como turista para observar aves exóticas. Sin embargo, la compleja situación hizo que el especialista brinde asistencia a otros pasajeros del buque. “En cierto modo asumí el papel de convertirme en el médico del barco”, aseguró en diálogo con CNN.

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Según reportó el funcionario de Nebraska Medicine, tras una evaluación con PCR posterior en Omaha, los análisis concluyeron que Kornfeld estaba libre del patógeno y médicamente apto para incorporarse a una unidad de cuarentena junto a otros estadounidenses monitorizados.

Kornfeld explicó a la cadena CNN que, mientras permanecía aislado, no presentó síntomas compatibles con infección activa. El grupo evacuado está siendo observado en las instalaciones del University of Nebraska Medical Center, especialmente equipadas para personas expuestas a enfermedades infecciosas.

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Durante el trayecto entre Argentina y las Islas Canarias, varios pasajeros del MV Hondius desarrollaron cuadros de enfermedad; la OMS señaló 11 casos confirmados relacionados con el brote en el crucero al 8 de mayo.

Entre los repatriados se cuentan 18 estadounidenses que llegaron a Omaha el lunes a bordo de un vuelo oficial del gobierno, informó el capitán Brendan Jackson, director interino de la división de patógenos de alto riesgo de los CDC, a The New York Times.

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De ellos, dos fueron trasladados al hospital universitario Emory, en Atlanta: una persona con síntomas y su pareja. No obstante, ambos también obtuvieron resultado negativo en las pruebas de hantavirus, según datos proporcionados el martes por funcionarios federales.

El CDC y la OMS recomiendan cuarentenas de hasta 42 días y monitoreo médico riguroso para los expuestos al hantavirus Andes (REUTERS/Borja Suarez)

Síntomas con evolución de los pasajeros monitoreados

En declaraciones recogidas por CNN, Kornfeld relató haber experimentado a principios de abril “tres días de sudores nocturnos, escalofríos, síntomas respiratorios leves y una fatiga persistente durante dos semanas y media”, aunque señala que, en retrospectiva, no puede descartarse del todo una infección por hantavirus en ese momento.

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“Si bien algunas pruebas serológicas deberían poder aclararlo, los expertos con los que hablo diariamente advierten que los resultados pueden no ser inequívocos”, expresó Kornfeld.

El médico Kornfeld, quien se recuperó recientemente de hantavirus, había abordado el crucero en condición de turista (Stephen Kornfeld)

Recomendaciones sanitarias: cuarentenas de hasta 42 días para los expuestos

La OMS confirmó que la variante Andes —la única de hantavirus capaz de transmisión interpersonal— fue la responsable del brote en el MV Hondius. El crucero zarpó de Argentina rumbo a las Islas Canarias en abril y, durante la travesía, varios pasajeros de diversas nacionalidades presentaron síntomas. Tres personas fallecieron, y otras, incluidos ciudadanos de Estados Unidos y de otros países, fueron diagnosticados o presentaron signos sugestivos de infección.

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El CDC recomendó monitorizar durante 42 días a quienes tuvieron contacto directo o estuvieron en el mismo vuelo internacional con pacientes confirmados.

A pesar de que la agencia norteamericana sugiere actualmente solo testear a quienes manifiesten síntomas, algunos países involucrados proceden a evaluar a la totalidad de los pasajeros expuestos, reportó CNN. No existen órdenes formales de cuarentena a nivel federal, pero las autoridades instan a los monitoreados a permanecer bajo observación médica.

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El hantavirus constituye una familia de patógenos poco frecuente, transmitida principalmente por roedores y capaz de desencadenar cuadros graves sin tratamiento ni vacuna disponibles.

Funcionarios del CDC y la OMS declararon que el riesgo para el público general permanece bajo. Según datos recientes, al menos 20 personas más, residentes en 10 estados de Estados Unidos, están bajo vigilancia domiciliaria por posible exposición.

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El CDC mantiene que el riesgo para el público general por el brote de hantavirus Andes en el crucero MV Hondius es bajo (REUTERS/Hannah McKay)

Seguimiento y respuesta de las autoridades sanitarias

“La instrucción es continuar colaborando con cada pasajero para determinar el mejor esquema de atención posible”, afirmó David Fitter, responsable de la respuesta del CDC al brote, durante el primer informe oficial desde el inicio del episodio.

Kornfeld precisó que su riesgo resultó elevado por dos contactos distintos con casos confirmados a bordo: uno inicial en abril, cuando un pasajero enfermo compartía actividades sociales, y otro en mayo al asistir directamente a afectados.

Tras evolucionar sus síntomas hacia la resolución completa y recibir el alta temporal, se encuentra asintomático junto al resto de los monitoreados, según anunciaron médicos del centro de Nebraska a The New York Times y CNN.

El episodio del MV Hondius puso en alerta a sistemas sanitarios de países emisores, que ahora coordinan seguimiento epidemiológico dirigido a impedir nuevas transmisiones secundarias y a esclarecer los mecanismos de contagio observados en condiciones de confinamiento prolongado, como ocurre en largas travesías marítimas.