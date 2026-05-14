Óscar López, ministro de Transformación Digital: “Cuanto más conocemos de la IA, más nos radicalizamos”

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, en Barcelona, a 14 de mayo de 2026 (David Zorrakino / Europa Press)

“Cuanto más conocemos de la inteligencia artificial, más nos radicalizamos” en la regulación. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, tiene claro que que los derechos digitales son una discusión política, puesto que lo que se discute de fondo es la soberanía y lamentó que, en España, “vamos tarde” en la cuestión civilizatoria.

“No es la tecnología, es el poder en muy pocas manos la que decide el modelo de futuro. La educación, la seguridad, la defensa, la privacidad de los datos, son discusiones políticas y defendemos un modelo que no ponga en riesgo la democracia, la salud mental ni la seguridad nacional”., aseguró durante su participación en el primer encuentro internacional por los derechos digitales celebrado durante el miércoles y el jueves en Barcelona.

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El ministro, que tomó el relevo de José Luis Escrivá -ahora en el Banco de España-, hizo un paralelismo con la crisis del 2008: “Cuando estalla la crisis había un grito, la desregulación del sistema financiero, se habían creado cientos de productos financieros opacos. Hoy pasa lo mismo, hay un grito, la desregulación”. También destacó que se trata plenamente de una cuestión política. “si no fuera una cuestión de poder, todos los usuarios españoles de una red de mensajería no habrían recibido un mensaje del dueño de esa red contra el presidente del Gobierno”, señaló, recordando el mensaje del dueño de Telegram, Pável Dúrov, contra Pedro Sánchez en febrero.

Sobre la regulación, López consideró que “España está siendo una voz fuerte” , ya que se ha aprobado la Carta de los Derechos Digitales, así como una ley de protección del menor. “Estamos dando pasos en materia de regulación e innovación, se trata de competir, de invertir, para construir herramientas éticas y un modelo de IA confiable. Eso es lo que está en nuestra mano”, consideró.

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López puso el foco también en la importancia de implementar “elementos que permitan tener esa soberanía” y recordó que el Gobierno destinó más de 30.000 millones de euros en fábricas de chips y semiconductores, en empresas punteras en materia de comprensión de modelos de lenguaje de IA, o en “inundar” las universidades españolas de cátedras de IA, de ciberseguridad y de gestión de datos.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, considera absurdo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diga que el Gobierno quiso sabotear su viaje a México, ya que la Embajada de España le ofreció toda la colaboración para su seguridad durante los desplazamientos: "No estaría muy preocupada por su seguridad cuando se quedó tomando mojitos en la Riviera Maya".

El sur global, una base de datos para millonarios

España es “de los países más competitivos en adopción de la IA”, según el ministro, que enumeró los puntos en los que destaca la nación: “Tenemos energía limpia y barata; apostamos por los chips cuando toda Europa descubrió que dependíamos al 100% del exterior; necesitamos multiplicar por tres nuestras capacidades de supercomputación; vamos a ser de las primeras gigafactorías de Europa y hay que fomentar el conocimiento, la ciencia y la innovación”.

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Respecto a la protección de los jóvenes, el ministro aseguró que España no tiene un mensaje “tecnopesimista” sino que es “realista para actuar”. “Las redes sociales nos han alertado en cierta medida sobre lo que puede pasar con la IA”, destacó. Además, ironizó con la supuesta postura “naif” del presidente Sánchez: “Dijo cosas tan locas como que tiene que haber responsabilidad de los directivos, que hay que reflexionar sobre la privacidad. Hemos puesto en el centro del debate asuntos de sentido común”.

En la misma línea, recordó el papel del Gobierno para que se incluya la prohibición de sistemas que permiten ‘deepfakes’ sexuales en el reglamento europeo de IA. “El debate empieza ahí, por los contenidos pornográficos que subían niños de 12 y 13 años. Con esto se han despertado conciencias, la gente es más consciente de los riesgos de las redes sociales y la IA”.

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Por ello, López aseguró que es necesario actuar a nivel de escala internacional o “el sur global se va a convertir en un archivo que va a engordar las cuentas de los multimillonarios. Vamos a ser productores de datos”, alertó.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, junto con la filósofa Carissa Véliz, en Barcelona, a 14 de mayo de 2026 (Mobile WorldCapital)

“Nos venden una idea de futuro oscura”

En la charla también participó la filósofa y profesora asociada en la Universidad de Oxford Carissa Véliz, autora de Privacidad es Poder. La experta puso el foco sobre el poder de las predicciones y de la diferencia entre el futuro real y el que predicen los dueños de las plataformas.

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“Cuando alguien hace una predicción lo que hace es convencerte para actuar de tal manera que cumplas su visión del futuro. Los grandes profetas de nuestra tiempo nos venden una idea del futuro oscura. La idea del apocalipsis que ellos están creando y ahora resulta que ellos mismos nos van a salvar”.

Para Véliz, el desafío que se nos presenta no es predecir qué hay que descubrir en el futuro, sino “qué guion vamos a escribir nosotros, qué futuro podemos imaginar, que sea mas brillante del que nos venden. Parte de la solución es tener estas conversaciones y remar en el mismo sentido”.

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Sobre el desarrollo de una IA rentable y fiable, la experta destacó que esta puede conseguirse adelantándonos a las grandes tecnológicas: “Si puedes tener un producto más eficiente tienes autonomía. Si usas las grandes tecnológicas dependes completamente de ellas, como empresa y Gobierno. Parte de lo que decimos cuando criticamos a la IA es que este producto es una basura”.

La filósofa Carissa Véliz, en Barcelona, a 14 de mayo de 2026 (Mobile WorldCapital)

La IA, una máquina de predicción

“La IA, de la manera que está diseñada, no es nada más que una maquina de predicción. Es tener datos históricos que se proyectan al futuro y se asume que va a ser como el pasado, cuando sabemos que muchas veces no va a ser así. Por eso es conservadora la IA, por eso es tan machista y racista", lamentó la experta.

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Según Véliz, los ejecutivos tecnológicos entienden el poder de las predicciones mejor que nosotros. “Lo que en realidad hacemos nosotros es obedecer, las predicciones son órdenes camufladas, cuando la crees y no eres crítico lo que haces es obedecer”, señaló, asegurando que “no vale ser cínico” porque “el futuro depende de nosotros”, por lo que con cada crítica siempre tiene que haber una propuesta.

Por último, la filósofa ha dado dos recomendaciones sobre el uso de la IA. La primera, “reivindicar el papel”, ya que “lo hemos desarrollado durante milenios, desde el papiro, ya que al final somos seres analógicos. Cuando lees un libro las tecnológicas no te pueden tocar, no hay notificaciones, no tienen tus latos, eres tu y el libro, y eso es mágico”. La segunda, que, para innovar hay que “darse varias veces contra la pared”, que es precisamente lo que deben incentivar para no limitar el desarrollo humano.

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