La presión sobre el mercado de alquiler sigue al alza: el precio medio alcanza los 1205 euros y ya hay 141 interesados por anuncio

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, califica de "anomalía" la proliferación de contratos de alquiler temporales de menos de un año y aboga por una regulación más transversal del mercado para proteger a familias y estudiantes.

La oferta de viviendas disponibles en el mercado no alcanza para aliviar la presión sobre la demanda y los precios. Según los datos actualizados del último Barómetro del Alquiler, correspondiente al primer trimestre de 2026 y elaborado por el Observatorio en esta materia de la Fundación Alquiler Seguro, el precio medio mensual de los contratos en España escala hasta los 1205 euros, mientras que el número de solicitantes no muestra signos de descenso.

El análisis, promovido por la inmobiliaria con investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Complutense de Madrid, cifra en un 5,1% la subida del coste promedio de las rentas de alquiler en España desde los 1.184 euros en los que se situaba el pasado año. La presión del mercado, medida como el número de inquilinos interesados por cada inmueble en un periodo de 10 días, escala también hasta los 141 demandantes por anuncio desde los 135 de 2025.

La evolución de la oferta, por su parte, tampoco parece aliviar la tensa situación del inmobiliario: el estudio contabiliza un total de 669.529 viviendas disponibles para alquilar en el primer trimestre de este año, un 2,1% menos que en 2025. Pese al empeoramiento de la oferta, esta caída evidencia una ralentización en el ritmo en el que el mercado pierde inmuebles, en comparación con la caída del 4,8% registrada el año anterior. Los aumentos de los precios y la presión también muestran una tendencia a la estabilización, con incrementos inferiores a las fuertes subidas interanuales anotadas desde 2021.

La presión aumenta en Cataluña y País Vasco

Por provincias, Barcelona lidera en cuanto a presión, con 453 personas interesadas por vivienda disponible. En su conjunto la comunidad de Cataluña anota una alta presión con 368 inquilinos por inmueble, las provincias de Lleida (58 demandantes), Tarragona (93) y Girona (109) registran situaciones menos tensas. Este aumento en la presión coincide con una reducción en la oferta hasta los 79.456 inmuebles disponibles, una tendencia que Alquiler Seguro ha achacado en informes anteriores a la activación de zonas tensionadas en la comunidad autónoma.

Un cartel de 'Se Alquila' en una columna de ladrillo destaca en un barrio residencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacan también las subidas en el índice que mide cuántas personas compiten por cada vivienda en alquiler en el País Vasco, con Guipúzcoa sumando 58 demandantes adicionales, Vizcaya 57 y Álava 40. La comunidad en su conjunto, que había logrado reducir hasta el 113 el índice de presión el pasado año, vuelve ha experimentar un repunte hasta los 168 demandantes por vivienda. Mientras, los precios en la región ascienden hasta los 1.339 euros y la oferta queda en 7.740 tras un fuerte recorte desde las 8.705 disponibles en 2025.

Subida de precios y diferencias regionales

Por lo general, el incremento del precio del alquiler en 2026 se mantiene por debajo del registrado el año anterior. A pesar de ello, un total de 12 provincias ya superan los 1.000 euros mensuales de media. En la franja más alta se encuentran Baleares, con una media de 1.676 euros, Barcelona (en los 1.644 euros de promedio) y Madrid (1.606 euros), consolidándose como las zonas más costosas para acceder a una vivienda en alquiler.

En términos de variación porcentual, el mayor encarecimiento del alquiler del primer trimestre de 2026 corresponde a Ceuta con un 11,7%, seguido de Palencia (9,8%) y Melilla (9%). En el otro extremo, los valores más bajos del país se localizan en Zamora (590 euros), Ciudad Real (586 euros) y Teruel (533 euros).