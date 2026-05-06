Doble sorpresa en Mask Singer: Begoña Villacís y María del Monte se desenmascaran

Las protagonistas de la noche, Villacís y Del Monte, sorprendieron al público y al jurado al revelar sus identidades (@MaskSingerA3)

El quinto programa de la quinta temporada de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ en Antena 3 ha dejado un doble desenmascaramiento que ha sorprendido tanto al público como al propio panel de investigadores. La edición de este miércoles ha sido testigo de cómo dos participantes, una expolítica y una reconocida cantante, ocultas tras las máscaras de Chihuahua y Loro, eran finalmente identificadas tras no haber sido descubiertas por los investigadores durante el desarrollo de la noche.

En esta ocasión, los personajes detrás de Chihuahua y Loro resultaron ser Begoña Villacís, abogada y ex política de Ciudadanos, y la cantante María del Monte. Ningún miembro del panel de investigadores compuesto por Ana Milán, Ruth Lorenzo, Juan y Medio, Boris Izaguirre y la invitada especial Susi Caramelo había logrado identificar a las celebridades antes de que se retiraran las máscaras.

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A lo largo de la gala, las cinco máscaras que competían —Loro, Chihuahua, Momia, Troglodita y Mofeta— han ofrecido nuevas interpretaciones para lograr una plaza en la semifinal. El retorno de la figura del investigador invitado, en esta ocasión la humorista Susi Caramelo, ha aportado nuevas teorías y mayor dinamismo al panel, aunque no ha mejorado la capacidad de acierto en las apuestas.

Las apuestas y la sorpresa de Chihuahua

Durante la primera ronda, Mofeta ha salido al escenario con una versión de “Los Ángeles”, de Aitana, generando diferentes hipótesis entre los investigadores respecto a su identidad. Ruth Lorenzo ha cambiado su apuesta a Tamara Falcó, mientras Susi Caramelo ha optado por Nicole Kimpell, Boris Izaguirre ha defendido a Paloma Cuevas, Ana Milán se ha inclinado por Elena Furiase y Juan y Medio se ha decantado por la propia Aitana.

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En el turno de Troglodita, su versión de “Ni una sola palabra” de Paulina Rubio ha generado todavía más variedad de teorías: Juan y Medio la ha identificado como Niña Pastori, Ana Milán ha dicho Edurne, Susi Caramelo y Ruth Lorenzo han coincidido en Beatriz Luengo, y Boris Izaguirre ha apostado por Victoria Abril.

La actuación de Chihuahua descolocó al jurado, que no logró adivinar la identidad real de Villacís (@MaskSingerA3)

La intervención más comentada de este bloque ha llegado con Chihuahua y su interpretación de “Please Don’t Go”, de KC and the Sunshine Band. La puesta en escena ha confundido a los investigadores y ninguno ha logrado acercarse a la respuesta correcta. Susi Caramelo ha apostado por la juventud de la concursante, mientras Ana Milán y Ruth Lorenzo coincidían en que no se trataba de una cantante profesional. Las apuestas han sido diversas: Boris Izaguirre por Haydée Michelle, Ruth Lorenzo por Jessica Goicoechea, Ana Milán por Violeta Mangriñán, Juan y Medio por Paulina Rubio y Susi Caramelo por María Valverde.

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Finalmente, tras las votaciones, Chihuahua ha sido la concursante eliminada y se ha revelado su identidad frente a un plató completamente sorprendido: Begoña Villacís, expolítica de Ciudadanos, era quien se encontraba bajo la máscara. Villacís ha reaccionado con humor al conocer las conjeturas: “Tenéis un equipo maravilloso. Yo tengo muchísimo sentido del ridículo, pero luego decía: si te lo vas a pasar súper bien… Y claro, realmente la que te ríes eres tú. A mí cuando me decían Jessica Goicoechea, me parecía maravilloso. Normal que me quisieran desenmascarar”, ha declarado la ex política a las cámaras.

La segunda máscara

En la segunda parte de la noche, la máscara de Momia ha interpretado “Rock DJ” de Robbie Williams, mientras que Loro ha actuado con “Me has invitado a bailar”, de Dani Fernández. Las apuestas han continuado siendo variadas y no han acercado a los investigadores a la verdadera identidad de los concursantes. Las hipótesis respecto a Loro abarcaban desde Joaquín Sánchez a Alberto Chicote, pasando por Santiago Segura, Roberto Carlos y Mercedes Milá.

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Finalmente, después del veredicto del público y del jurado, Loro ha sido la segunda concursante desenmascarada de la noche. Ha resultado ser María del Monte, cuyo nombre no figuraba entre las teorías propuestas en la última ronda de apuestas. Al descubrirse, la artista sevillana ha bromeado con el jurado recordando algunos de los comentarios hechos sobre su físico durante el concurso, y ha reconocido que su objetivo se había cumplido. “A mí me dijeron que no te pillen. Y no me han pillado”, ha remarcado en respuesta a los investigadores.

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El desconcierto del panel ha quedado evidenciado durante toda la gala, y concretamente en el caso de María del Monte, Juan y Medio ha admitido: “Yo hace 30 años que la conozco, hemos coincidido un millón y medio de veces, y en ningún momento me has hecho sospechar”.

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Con estos resultados, la quinta entrega ha vuelto a dejar claro que la dificultad para adivinar a los concursantes continúa siendo una de las señas de identidad del programa. Tanto la presencia de Begoña Villacís como la de María del Monte bajo las máscaras ha sorprendido a público e investigadores, consolidando el impacto de los desenmascaramientos en la actual edición de ‘Mask Singer’ de Antena 3.