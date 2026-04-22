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Una estrella internacional y un dúo icónico de la televisión, las sorpresas de la tercera gala de ‘Mask Singer’

La gala presentó dos desenmascaramientos que desconcertaron tanto al jurado como a la audiencia

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La incertidumbre y el misterio se mantuvieron hasta el final del episodio
El jurado volvió a quedar desconcertado tras los desenmascaramientos de la noche (Mask Singer)

La tercera gala de la quinta edición de ‘Mask Singer’ ha dejado dos desenmascaramientos inesperados en una noche protagonizada por la sorpresa, especialmente tras descubrir la identidad de una de las participantes más llamativas. Una reconocida cantante, actriz y modelo de proyección internacional en los años noventa, se escondía bajo la máscara de Labios, mientras que otra de las máscaras, Chanclas, resultó ser el singular dúo formado por dos icónicos personajes de la televisión española.

Esta edición, emitida por Antena 3, ha presentado a las máscaras Labios, Momia, Chihuahua y Loro como parte del equipo A, cuyo desafío ha consistido en asegurar plaza para la siguiente fase. En la competición del tercer programa, el jurado del formato ha puesto a prueba sus dotes de deducción, con apuestas que han oscilado entre nombres como Kylie Minogue, Mariano Rajoy, Jesús Calleja o Paulina Rubio en la identificación de los concursantes.

En paralelo, la gala ha dado la bienvenida a tres nuevas máscaras comodín (Wild Cards): Troglodita, Chanclas y Mofeta, que se han visto obligadas a competir en un «truelo» donde solo dos continuarían en juego. La revelación doble bajo la máscara de Chanclas ha reeditado un momento similar vivido en la versión estadounidense del programa en 2021.

Especulaciones y sorpresas

Las actuaciones de la noche han marcado la pauta narrativa del episodio. Momia ha sido la encargada de abrir la gala interpretando “Footloose”, generando especulaciones en el jurado sobre si se trataba de personalidades como Imanol Arias, Mariano Rajoy, Pedro Martínez de la Rosa o Antonio Banderas.

La actuación de Labios se destacó como uno de los momentos más comentados de la gala
Las apuestas por la identidad de Labios incluyeron nombres como Kylie Minogue y Victoria Beckham (Mask Singer)

A continuación, Loro ha cantado “Gloria”, motivando nuevas hipótesis, entre ellas la de Ruth Lorenzo, que se ha decantado por Alberto Chicote, mientras Ana Milán y Boris Izaguirre han apostado por Jesús Calleja y Karlos Arguiñano, respectivamente.

El descubrimiento de la persona que estaba bajo la máscara de Labios ha constituido uno de los giros más notorios del programa, especialmente por los nombres que se barajaban: Ana Milán ha mantenido su postura a favor de Kylie Minogue, Boris Izaguirre ha mencionado a Geri Halliwell, Ruth Lorenzo ha optado por Victoria Beckham y Juan y Medio ha considerado la posibilidad de que fuese la actriz Keyra Knightley.

El jurado no logró adivinar la identidad de la estrella tras el disfraz de Labios
Samantha Fox se despidió del programa entre aplausos y sorpresa generalizada

Sin embargo, la votación final del público ha dictaminado que Labios debía revelar su identidad, sorprendiendo tanto al jurado como a la audiencia, pues la británica Samantha Fox, reconocida por su trayectoria como cantante, actriz y modelo de proyección internacional en los años noventa, se escondía bajo la máscara de Labios .

Wild Cards en juego y teorías del jurado

Después, la competencia se ha intensificado con las tres Wild Cards; la primera en actuar, Chanclas, ha interpretado “La chica del bikini azul” y ha dado como pista extra su afición a la petanca. Las apuestas de los investigadores para esta máscara doble han abarcado opciones como Silvia Abril con Andreu Buenafuente, Miguel Ángel Silvestre con Miguel Ángel Muñoz, David Summers con Rafa Gutiérrez de Hombres G o Francisco y Cayetano Rivera.

El turno de Troglodita ha estado marcado por la versión del tema “La Reina” de Lola Índigo y una banda de Miss como pista adicional, con teorías del jurado que han ido desde Amaia Montero y Aitana, hasta Gemma Mengual y Lucrecia.

El dúo de ‘El Hormiguero’ mantuvo su característico humor tras descubrirse su identidad
Trancas y Barrancas sorprendieron al público al revelar que estaban bajo la máscara de Chanclas (Mask Singer)

En el caso de Mofeta, que ha interpretado “Si antes te hubiera conocido” de Karol G, la pista se ha materializado en un collar de perlas en una ostra, mientras el jurado ha dudado entre Paloma Cuevas, Rossy de Palma, Carmen Lomana y Jedet.

Concluidas las actuaciones, la máscara menos votada ha sido Chanclas. Al retirar sus disfraces, han aparecido los icónicos personajes de ‘El Hormiguero’, Trancas y Barrancas, en persona manteniendo su característico rol. Así, Troglodita y Mofeta se han incorporado como concursantes de pleno derecho al concurso.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Los desenmascaramientos han supuesto la renovación de la lista de candidatos a pasar de fase, pero también ha reiterado la compleja labor del jurado, que en ningún caso ha logrado predecir con exactitud la identidad bajo las máscaras reveladas durante la gala.

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