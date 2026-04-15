España

Caracol se convierte en el cuarto desenmascarado de ‘Mask Singer 5’: ganador de un Goya

El actor dejó a todos los presentes en el programa descolocados con sus dotes musicales

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Es ganador de un Goya
Caracol antes de revelar su identidad en 'Mask Singer' (Mask Singer)

El programa ‘Mask Singer’, presentado por Arturo Valls, ha dado a conocer a su segundo desenmascarado de la noche. Tras la revelación de Martina Navrátilová, que se ocultaba tras Fregona, ahora ha sido el turno de un actor español ganador de un premio Goya.

En la segunda gala de la quinta temporada de ‘Mask Singer’, Jirafa fue la encargada de inaugurar el segundo duelo. Interpretó “Quiero tener tu presencia” de Seguridad Social. Como dato adicional, se señaló que su altura le permite ver hasta la Giralda de Sevilla, ciudad a la que tiene especial cariño.

En esta nueva noche de actuaciones y misterio, el jurado compuesto por Juan y Medio, Ana Milán, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo ha tenido que poner en marcha sus dotes y conocimientos para intentar revelar la identidad de los personaje ocultos.

Segundo ‘truelo’ de la noche

Ana Milán afirmó enseguida que Jirafa se trataba de Dani Rovira, mientras que Ruth Lorenzo apostó por Melendi. Boris Izaguirre eligió a Jon Kortajarena y Juan y Medio optó por Jorge Cadaval debido al vínculo de este con la ciudad.

A continuación subió al escenario Pizza, quien interpretó “Sweet Caroline”. Como pista, Pizza afirmó que su atractivo le ha abierto puertas tan relevantes como la del Palacio de la Zarzuela. Boris Izaguirre sugirió que era Marta Sánchez, Ruth Lorenzo mencionó a la actriz Loles León, Ana Milán pensó en Sonsoles Ónega y Juan y Medio propuso a la futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas.

Cuarto desenmascarado del programa
Caracol interpretando 'Sex Bomb' de Tom Jones (Mask Singer)

Por último, Caracol fue la máscara que cerró la gala interpretando “Sex bomb” de Tom Jones. Como pista personal, Caracol señaló que Girona representa algo especial y que solo pensar en ella le emociona. Ruth Lorenzo pensó en David Meca, Boris Izaguirre en Carlos Sainz padre, Juan y Medio en Florentino Fernández y Ana Milán en Roberto Leal.

Sin embargo, ninguno de ellos ha estado cerca de acertar la identidad de la persona que se escondía tras Caracol, que ha sorprendido a los presentes en el plató de ‘Mask Singer’ por su actuación con el micrófono.

El cuarto desenmascarado

Tras la ronda de actuaciones, llegó el turno de las votaciones. Caracol resultó la máscara menos votada, lo que llevó a que tuviera que desvelar su identidad. Así se descubrió que el actor andaluz Salva Reina estaba detrás de la máscara, recibiendo una ovación por parte de los investigadores. Arturo Valls comentó: “Sabía que detrás estaba un gran actor”. Salva Reina, por su parte, expresó su satisfacción con la experiencia y admitió que nunca antes había cantado en público.

El actor ha recibido un Premio Goya
Salva Reina se encontraba tras la máscara de Caracol (Mask Singer)

Reina es un conocido actor y humorista español, galardonado en 2025 con el Premio Goya al Mejor actor de reparto gracias a su papel en la película ‘El 47′, del director catalán Marcel Barrena. Otro de sus grandes papeles y que le permitió darse a conocer en el panorama nacional fue en la serie de Antena 3 ‘Allí abajo’, donde interpretaba a José.

Salva Reina consiguió sorprender tanto al presentador como a los investigadores y a los espectadores oculto tras su máscara. El actor malagueño explicó que aceptó participar en Mask Singer porque le atrajo la idea y la consideró muy entretenida.

Tráiler 'El 47'

Además, siendo conocida su relación con la también actriz Kira Miró, Reina bromeaba con pedirle matrimonio vestido de caracol. Por último, sobre la dificultad de ocultar su participación en este formato televisivo ha reconocido: “Nunca he tenido un secreto tan secreto”.

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