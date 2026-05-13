Este es el mejor momento del día para ir al baño, según médicos expertos

Una dieta rica en fibra y el ejercicio diario ayudan a mantener un tránsito intestinal saludable (iStock)

Sentirse cómodo hablando sobre la evacuación intestinal es decisivo para cuidar la salud digestiva. Según gastroenterólogos citados por EatingWell, acudir al baño con regularidad, más que la hora exacta, resulta esencial para el bienestar intestinal. El cuerpo humano sigue ritmos biológicos que influyen en cómo y cuándo ocurre este proceso.

La hora de la deposición varía mucho entre personas, sin un momento universal ideal. Sin embargo, los especialistas destacan que la mayoría encuentra en la mañana un momento óptimo para evacuar debido a factores fisiológicos como el incremento de la actividad del colon al despertar y la activación del reflejo gastrocólico tras el desayuno.

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No existe una franja horaria única, aunque el cuerpo responde a ritmos naturales relacionados con la salida del sol y las rutinas diarias. La regularidad tiene más peso que una rutina estricta a determinada hora. Los gastroenterólogos citados por el medio mencionado indican que la mañana, poco después de despertar, suele ser el mejor momento para muchas personas por la máxima actividad colónica, el aumento de cortisol y el inicio de la alimentación diaria.

Factores que influyen en el tránsito intestinal

Para el Dr. Will Bulsiewicz, el cuerpo sincroniza sus funciones —incluida la evacuación— con los ciclos de luz y oscuridad. Cuando este ritmo se altera, pueden aparecer problemas como estreñimiento o síndrome del intestino irritable.

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El Dr. Kenneth Brown subraya que la mañana ofrece un contexto fisiológico favorable: durante la noche el colon se llena y comienza a moverse al despertar, lo que facilita el proceso. El reflejo gastrocólico se activa especialmente tras la primera comida o vaso de agua, estimulando el tránsito intestinal.

La dieta desempeña un papel prioritario. Consumir suficiente fibra y mantener una hidratación adecuada facilitan la evacuación. El Dr. Bulsiewicz afirma que las comidas ricas en fibra impulsan la actividad intestinal, mientras que el Dr. Brown puntualiza que la deshidratación endurece las heces y favorece el estreñimiento.

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El estrés, los viajes y ciertas enfermedades pueden alterar el ritmo intestinal habitual (iStock)

La cafeína y el alcohol pueden aumentar la motilidad del colon, mientras que los ultraprocesados y bajos en fibra contribuyen al tránsito lento. El ejercicio regular estimula el movimiento intestinal; el sedentarismo lo ralentiza y debilita los músculos implicados en la evacuación. Permanecer mucho tiempo sentado puede dificultar la evacuación, agravando el problema.

Los desplazamientos y viajes alteran los ritmos circadianos y los hábitos por cambios en horarios alimentarios, zona horaria, estrés, menor hidratación y reducción de actividad física. El estrés influye en el eje intestino-cerebro, modificando la motilidad. Según el Dr. Brown, una persona puede experimentar diarrea o estreñimiento según su fisiología y respuesta hormonal ante los nervios.

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Hábitos y condiciones que afectan la evacuación

La frecuencia de acudir al baño puede verse condicionada por enfermedades (como Crohn, colitis ulcerosa, intestino irritable, celiaquía, hipotiroidismo, diabetes, párkinson o esclerosis múltiple), medicamentos (laxantes, antidepresivos o narcóticos), embarazo y envejecimiento. Los expertos recomiendan consumir entre 25 y 30 gramos de fibra diarios en adultos, incrementando la cantidad de forma gradual para evitar molestias.

Además de la dieta, las pautas más efectivas para una evacuación regular incluyen mantener hábitos matutinos consistentes, exponerse a la luz solar al levantarse, combinar el desayuno con café y dedicar unos minutos tras esta ingesta a intentar ir al baño sin forzar. El Dr. Bulsiewicz aconseja sentarse en el inodoro durante cinco minutos después del desayuno y repetir el ritual unos días para entrenar el colon.

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La gastroenteróloga reveló en el pódcast Health Matters que no existía una frecuencia universalmente normal para la evacuación intestinal.

Los especialistas recomiendan practicar ejercicio moderado la mayoría de los días, moverse después de las comidas y, si el estreñimiento persiste, consultar con un médico sobre un suplemento de magnesio antes de dormir para favorecer la evacuación matinal.

El Dr. Brown recuerda que lo más importante es la regularidad y la sensación de vaciado completo, no necesariamente la frecuencia diaria. Cambios bruscos o persistentes deben llevar a consultar con un especialista. Los expertos insisten en que prestar atención a variaciones drásticas en los hábitos de evacuación es clave para la salud digestiva. Según el Dr. Brown, cualquier duda o cambio repentino debe consultarse con un profesional sanitario para optimizar el bienestar intestinal.

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