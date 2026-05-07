Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 8 de mayo: Tasio descubrirá que Carmen durmió en la colonia y Nieves perderá la fe en su matrimonio

El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

El desenlace de la semana en Sueños de libertad ha dejado un escenario particularmente agitado dentro y fuera de la fábrica De la Reina. La atmósfera se ha visto sacudida por decisiones urgentes tras el golpe sufrido en el negocio, mientras los protagonistas han atravesado rupturas, confesiones y enfrentamientos que han modificado de forma irreversible el equilibrio de la colonia.

En el próximo capítulo, previsto para el viernes 8 de mayo, el foco se dirigirá a acontecimientos que marcarán un antes y un después en la narrativa. Mabel realizará una confesión inesperada a Nieves, elemento que, hasta el momento, no se había adelantado y que puede alterar relaciones clave. Además, la Junta dará por concluida su deliberación sobre la crisis empresarial originada por el reciente robo de varios camiones, determinación que tendrá impacto directo en la fábrica.

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Otro punto crucial en Sueños de libertad será el momento en el que Nieves abandone toda esperanza en su matrimonio, marcando así un cierre emocional tras varios intentos frustrados de reconciliación por parte de Pablo. Este conjunto de decisiones y revelaciones se sumará a la tensión acumulada cuando Cloe decida, finalmente, compartir con Marta la información que conocía sobre Fina. La secuencia de hechos alcanza así un nuevo umbral de consecuencias personales y profesionales para los distintos personajes.

El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

Qué ha pasado en ‘Sueños de libertad’

Durante los episodios precedentes, la tranquilidad en la fábrica De la Reina se vio interrumpida por una serie de conflictos: Pablo, aún lastrado por la muerte de Gervasio, intentó sin éxito restaurar su relación con Nieves, con la colaboración de Mabel. Claudia, tras conocer la ruptura de Mabel y Salva, se enfrentó a un replanteamiento dentro de la colonia.

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El episodio de este jueves 7 de mayo ha culminado con Gabriel convocando una reunión urgente ante el robo de mercancía esencial, amenaza directa contra la continuidad del negocio. Tasio, por su parte, intensificó sus sospechas sobre el vínculo entre Carmen y David, consolidando la desconfianza en la pareja y mostrando el aumento de fricciones emocionales en el entorno.

El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

Qué pasará el viernes en ‘Sueños de libertad’

El capítulo del viernes de Sueños de libertad avanzará con varios descubrimientos personales: Begoña presencia la complicidad entre Álvaro y Beatriz, lo que podría alimentar nuevas tensiones. Además, Tasio recibirá la confirmación de que Carmen pasó la noche en la colonia, en lugar de hacerlo con David, profundizando la desconfianza y la complejidad sentimental.

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La revelación de Cloe a Marta sobre Fina también se anticipa como un giro relevante, ya que hasta el momento Cloe había optado por el silencio, manteniendo en vilo tanto a Marta como a los espectadores. Todo ello se produce mientras el entorno de la fábrica permanece en vilo por la resolución de la Junta acerca del robo de camiones, situación que la productora ha situado en el eje central de la crisis.

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La progresiva acumulación de conflictos personales y empresariales en Sueños de libertad alcanza, así, un momento determinante en la trama. La cadena de encontronazos, desde el enfrentamiento de Pablo con Gabriel hasta el regreso de Carmen y las tensiones en la pareja de Salva y Mabel, refuerza el carácter incierto del futuro inmediato para los habitantes de la colonia. La confesión de Mabel a Nieves y la postura final de la Junta actuarán como elementos catalizadores de un nuevo ciclo narrativo, manteniendo en vilo la continuidad de las relaciones y del propio proyecto laboral en la serie.

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