Receta fácil para preparar en casa una empanada de pollo y setas con salsa de nata, una delicia ideal para compartir

Las empanadas son grandes aliadas en las cocinas españolas, especialmente cuando buscamos recetas fáciles y económicas para alimentar a un regimiento. Aunque muchos optan por comprarlas ya preparadas en panaderías o incluso supermercados, lo cierto es que prepararlas en casa no tiene gran misterio, tanto si compramos la masa como si la hacemos nosotros mismos. Nos permite aprovechar al máximo la versatilidad propia de esta receta, eligiendo los ingredientes que la rellenan a nuestro gusto.
Existen empanadas de atún, de pisto, de carne picada, de bacalao... Hoy prepararemos una empanada rellena de pollo desmenuzado y setas, todo acompañado con una deliciosa y sencilla salsa de cebolla y nata que aportará muchísima cremosidad al interior. El resultado es riquísimo y sirve de maravilla para compartir en familia o con amigos.
Receta de empanada de pollo y setas con nata
La empanada de pollo y setas con nata es una preparación al horno que se compone de una masa rellena de pollo desmenuzado, setas salteadas y nata líquida, todo ligado suavemente. Se cocina hasta que la superficie esté dorada y el interior, jugoso.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 20 minutos
- Preparación: 35 minutos
- Cocción: 45 minutos
Ingredientes
- 500 g de pechuga de pollo
- 300 g de setas variadas (champiñón, portobello, shiitake…)
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 200 ml de nata líquida para cocinar
- 2 láminas de masa para empanada
- 1 huevo (para pintar)
- 30 ml de aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta al gusto
- Nuez moscada (opcional)
Cómo hacer empanada de pollo y setas con nata, paso a paso
- Cuece el pollo en agua con sal durante 15 minutos. Desmenúzalo y reserva.
- Limpia y trocea las setas. Sécalas bien antes de cocinar para evitar exceso de agua en el relleno.
- Sofríe la cebolla picada en aceite hasta que esté transparente. Añade los ajos picados y cocina 2 minutos más.
- Agrega las setas y saltea a fuego fuerte hasta que pierdan el agua y se doren un poco.
- Incorpora el pollo desmenuzado y mezcla bien con las setas y la cebolla. Salpimenta y añade nuez moscada si lo deseas.
- Vierte la nata líquida y cocina a fuego bajo unos 5 minutos, removiendo hasta obtener un relleno cremoso. Ajusta de sal.
- Extiende una lámina de masa sobre una bandeja de horno con papel vegetal. Pon el relleno (frío) encima, dejando 1 cm libre en los bordes.
- Cubre con la otra lámina y sella los bordes presionando con un tenedor o haciendo un repulgue. Pincha la superficie para que salga el vapor.
- Pinta la empanada con huevo batido para lograr un acabado brillante.
- Hornea a 180 °C durante 45 minutos, hasta que esté dorada.
- Deja reposar 10 minutos antes de cortarla para que el relleno asiente y no pierda jugosidad.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6-8 porciones, dependiendo del tamaño de los cortes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aprox. 320 kcal
- Proteínas: 18 g
- Grasas: 20 g
- Hidratos de carbono: 20 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En la nevera, bien tapada o en recipiente hermético, aguanta hasta 3 días. Puedes calentarla en horno o sartén para que la masa recupere su textura crujiente.
